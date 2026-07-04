Khoảnh khắc World Cup: Phép lạ Cape Verde

10.

Đại diện châu Phi dù chơi nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu cũng không thể một lần tìm được đường vào khung thành thủ môn Camilo Vargas và đành chấp nhận rời giải cùng nỗi thất vọng. Như vậy, lục địa đen chỉ còn hai cái tên là Morocco và Ai Cập sau khi vòng 32 đội World Cup năm nay khép lại.