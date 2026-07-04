Khoảnh khắc World Cup: Phép lạ Cape Verde

Ở trận đấu sớm nhất trong ngày 4/7 diễn ra vào lúc 1h, Ai Cập đã đánh bại Australia trên chấm luân lưu với tỷ số 4-2 để giành vé đi tiếp. Trước đó, hai đội cầm chân nhau 1-1 sau 120 phút. Đại diện châu Phi sẽ chạm trán đương kim vô địch Argentina tại vòng 16 đội vào ngày 7/7 tới.
Dù không ghi bàn hay kiến tạo, Mohamed Salah vẫn mang đến một màn trình diễn ấn tượng. Trong 120 phút thi đấu, anh là "ngòi nổ" chính với 5 lần tạo cơ hội và 8 lần chạm bóng trong vùng cấm đối thủ. Đặc biệt, ngôi sao mang áo số 10 thắng tuyệt đối 100% các pha tranh chấp và rê bóng. Trong loạt luân lưu, cựu cầu thủ Liverpool thậm chí đã dũng cảm thực hiện tình huống đá panenka ở lượt của mình.
Australia chơi không hề tồi trong 90 phút thi đấu chính thức và hai hiệp phụ, dẫu vậy, việc kém bản lĩnh hơn trên chấm luân lưu khiến thầy trò Tony Popovic đành ngậm ngùi rời giải. Như vậy, không còn đại diện nào của châu Á sau khi vòng 32 đội World Cup năm nay khép lại.
Cuộc chạm trán đáng chú ý nhất trong ngày 4/7 diễn ra vào khung 5h. Dù lại đội được đánh giá cao hơn hẳn và sớm mở tỷ số ở phút 29 do công của Lionel Messi, Argentina phải cực kỳ vất vả mới có thể khuất phục được "hiện tượng" Cape Verde sau 120 phút thi đấu.
Bất chấp việc bị nhà đương kim vô địch nắm thế chủ động trong phần lớn thời gian, Cape Verde vẫn thể hiện được lối chơi đầy quả cảm và khoa học của mình. Thầy trò Bubista hai lần đưa trận đấu trở về vạch xuất phát nhờ những bàn thắng của Deroy Duarte (59') và Sidny Cabral (103').
Phải đến phút 111, bắt nguồn từ tình huống đá phạt góc bên cánh trái của Messi, Cristian Romero bật cao đánh đầu, đưa bóng đập vào người trung vệ Diney Borges, bay vào lưới, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho đại diện Nam Mỹ.
Dù phải nhận thất bại, Vozinha hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn cá nhân của mình. Anh chơi trọn vẹn 120 phút với 8 pha cứu thua, gồm 4 lần bay người và 3 pha cản phá trong vùng cấm. Thủ thành 40 tuổi sở hữu 12 lần thu hồi bóng, 3 lần quét bóng và thắng 100% tranh chấp. Đội trưởng Cape Verde vẫn chuyền chính xác 22 lần, ngăn chặn 0,4 xG (Chỉ số bàn thắng kỳ vọng).
Sau trận, Messi và Vozinha đã dành cho nhau những cái ôm và lời lẽ đầy tôn trọng. Có thể nói đây là hai trong số những cái tên thu hút truyền thông nhất tại World Cup 2026.
Ở trận đấu cuối cùng trong ngày 4/7 diễn ra vào khung 8h30, Colombia là cái tên còn lại giành quyền vào vòng 16 đội sau khi đánh bại Ghana với tỷ số tối thiểu 1-0. Jhon Arias sắm vai người hùng khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 14.
Đại diện châu Phi dù chơi nỗ lực trong phần còn lại của trận đấu cũng không thể một lần tìm được đường vào khung thành thủ môn Camilo Vargas và đành chấp nhận rời giải cùng nỗi thất vọng. Như vậy, lục địa đen chỉ còn hai cái tên là Morocco và Ai Cập sau khi vòng 32 đội World Cup năm nay khép lại.