Khoảnh khắc World Cup: Giọt nước mắt Messi

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina diễn ra vào 2h ngày 20/7 chứng kiến tham vọng của cả hai đội tuyển. Trong khi đại diện Nam Mỹ muốn bảo vệ thành công chức vô địch thế giới, "La Roja" lại khao khát chiếc cúp vàng sau 16 năm chờ đợi.
Trong hầu hết thời gian trận đấu, Tây Ban Nha là đội chơi áp đảo hơn. Tấm thẻ đỏ của Enzo Fernandez ở phút 90+3 trở thành bước ngoặt nghiệt ngã với Argentina. Tiền vệ thuộc biên chế Chelsea thực hiện tình huống vào bóng thiếu kiềm chế với Pau Cubarsi, dẫn đến việc bị đuổi khỏi sân.
Chỉ 37 giây sau khi hiệp phụ thứ hai bắt đầu, Ferran Torres ghi bàn thắng định đoạt trận chung kết World Cup 2026. Đón đường kiến tạo bằng đầu từ Nico Williams, anh tung cú sút quyết đoán tung nóc lưới Argentina. Pha lập công quý như vàng ở phút 106 giúp Tây Ban Nha đánh bại đại diện Nam Mỹ với tỷ số tối thiểu 1-0.
Vẻ mặt thẫn thờ của Lionel Messi sau khi Tây Ban Nha ghi bàn mở tỷ số. Trong suốt khoảng thời gian có mặt trên sân, anh gần như không thể làm gì khi đối mặt với lối chơi kiểm soát bóng đầy khoa học của "La Roja".
Dù Argentina thất bại, thủ môn Emiliano Martinez vẫn gây ấn tượng với 11 pha cứu thua. Suốt 120 phút, anh thực hiện 9 tình huống bay người, ngăn chặn hơn 2 bàn thua trông thấy với sức ép nghẹt thở từ Tây Ban Nha. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, màn trình diễn với 70 lần chạm bóng và 14 lần thu hồi bóng của "Dibu" đã đi vào lịch sử các trận chung kết World Cup.
Sau khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, Lamine Yamal đã tiến lại gần trao cho Messi cái ôm an ủi. Nhiều người nói đây giống như một khoảnh khắc chuyển giao giữa hai ngôi sao hàng đầu.
Ở một diễn biến khác, Leandro Paredes đã để lại hình ảnh xấu xí sau trận đấu khi anh xô xát với bộ đôi cầu thủ Pau Cubarsi và Gavi. Ban huấn luyện Argentina và huấn luyện viên Lionel Scaloni phải tiến tới can ngăn để tránh cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Messi cuối cùng cũng không thể kìm được những giọt nước mắt khi lên nhận huy chương bạc. Trong 120 phút, anh bị phong tỏa hoàn toàn khi không thể tung ra cú sút trúng đích và không có lần chạm bóng nào trong vùng cấm đối phương. Dù rê bóng thành công 100% và thắng 8 pha tranh chấp, ngôi sao mang áo số 10 vẫn ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang, khép lại hành trình huyền thoại đầy tiếc nuối.
Với việc giành chức vô địch World Cup 2026, bộ ba cầu thủ của Tây Ban Nha đã giành ba danh hiệu cá nhân. Unai Simon: Găng tay vàng, Rodri: Quả bóng vàng và Rodri: Quả bóng vàng.
Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà vô địch thế giới với thành tích gần như hoàn hảo. Đoàn quân của Luis de la Fuente vượt qua hàng loạt các ông lớn như Bồ Đào Nha, Pháp và Argentina để có lần thứ hai giành cúp vàng.