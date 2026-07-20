Khoảnh khắc World Cup: Giọt nước mắt Messi

8.

Messi cuối cùng cũng không thể kìm được những giọt nước mắt khi lên nhận huy chương bạc. Trong 120 phút, anh bị phong tỏa hoàn toàn khi không thể tung ra cú sút trúng đích và không có lần chạm bóng nào trong vùng cấm đối phương. Dù rê bóng thành công 100% và thắng 8 pha tranh chấp, ngôi sao mang áo số 10 vẫn ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang, khép lại hành trình huyền thoại đầy tiếc nuối.