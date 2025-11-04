Khoảnh khắc Van Dijk húc ngã Mbappe gây sốt trở lại

Kylian Mbappe và Virgil van Dijk có màn tái ngộ sau một năm ở Champions League, hứa hẹn tạo ra cặp đấu bùng nổ tại Anfield.

Khoảnh khắc Van Dijk húc ngã Mbappe.

Tháng 11/2024, Mbappe trải qua ngày thi đấu đáng quên trong thất bại 0-2 của Real Madrid trước Liverpool ở vòng phân hạng Champions League 2024/25. Đáng chú ý, tình huống tiền đạo người Pháp bị Van Dijk húc ngã tạo nên khoảnh khắc viral trên mạng xã hội.

Việc di chuyển với tốc độ cao, cộng hưởng với cú va chạm mạnh từ cầu thủ cao to như Van Dijk khiến Mbappe lập tức té ngã. Anh lộn một vòng và mặt đập xuống sân theo đúng nghĩa đen. Mbappe tỏ ra nhăn nhó, khó chịu khi được đồng đội kéo đứng dậy.

Đó cũng là trận đấu mà Mbappe gây thất vọng, còn Real Madrid thua 0-2 chung cuộc. Nhưng sau một năm, tình hình thay đổi. Mbappe chơi thăng hoa ở mùa này với 21 bàn sau 17 trận cho Real và tuyển Pháp, trong đó có chuỗi 7 trận liên tiếp lập công tại La Liga – con số khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thế giới.

Trái ngược, Van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích khi Liverpool thua liên tiếp từ đầu mùa. Hàng thủ "The Kop" liên tục mắc sai lầm, và chính Van Dijk cũng không còn giữ được sự điềm tĩnh, chuẩn xác vốn có.

Màn tái ngộ của Mbappe và Van Dijk hứa hẹn hấp dẫn, có thể định đoạt cục diện trận đại chiến ở Anfield vào rạng sáng 5/11. Nếu tiếp tục hứng chịu thất bại, Van Dijk và đồng đội sẽ chìm sâu vào khủng hoảng.

