Khoảnh khắc 'triệu view' của Yamal

Tiền đạo Lamine Yamal có ngày thi đấu ấn tượng nhưng không thể giúp Barcelona đi tiếp tại Champions League.

Yamal tạo khoảnh khắc đắt giá.

Phút 29 trên sân Metropolitano rạng sáng 15/4, Yamal tạo ra khoảnh khắc đáng chú ý khi ngồi lên bóng ở khu vực cột cờ góc, chờ trọng tài sắp xếp tình huống trong vòng cấm của Atletico Madrid.

Đáng chú ý, trước đó, ngôi sao trẻ của Barcelona có nửa giờ thi đấu bùng nổ với 1 bàn thắng và 3 lần tạo cơ hội cho đồng đội.

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Yamal ngồi quan sát nhanh chóng trở nên “viral” trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem và tương tác chỉ sau vài giờ trên nhiều nền tảng. Một cổ động viên bình luận: “Yamal trông như đang lặng lẽ quan sát con mồi”. Người hâm mộ khác chia sẻ: “Tưởng như Barcelona đã có thể lội ngược dòng ở trận này, thật tiếc cho Yamal”. Một ý kiến khác viết: “Yamal đang gánh cả Barcelona”.

Thống kê sau trận chỉ ra Yamal có ngày thi đấu nổi bật: 1 bàn thắng, 4 cơ hội ngon ăn được tạo ra và đạt tỷ lệ chuyền chính xác 80%. Không chỉ đóng góp ở mặt trận tấn công, cầu thủ này còn thể hiện sự năng nổ với 92 lần chạm bóng, 33 pha dẫn bóng và 9 lần thu hồi bóng. Anh cũng thắng 12 trong tổng số 22 pha tranh chấp tay đôi.

Dù để mất bóng 29 lần, con số này phần nào phản ánh vai trò trung tâm trong lối chơi của Yamal, khi hầu hết đợt tấn công của Barcelona đều xoay quanh cầu thủ trẻ này. Khả năng tạo đột biến liên tục giúp anh trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất bên phía đội bóng xứ Catalonia.

Mùa giải năm nay chứng kiến bước tiến mới của Yamal. Tính trên mọi đấu trường, anh trực tiếp tham gia vào 40 bàn thắng (23 bàn, 17 kiến tạo sau 44 trận), qua đó thiết lập kỷ lục cá nhân mới trong màu áo Barcelona. Thành tích này vượt qua cột mốc 39 lần góp dấu giày vào bàn thắng mà anh đạt được ở mùa giải trước.

Dù Barcelona dừng chân tại Champions League, Yamal đang dần khẳng định vị thế là một trong những ngôi sao sáng của bóng đá châu Âu.

Yamal sụp đổ Rạng sáng 9/4 (giờ Hà Nội), Lamine Yamal gục xuống đầy tuyệt vọng và bất lực nhìn Atletico Madrid ăn mừng chiến thắng 2-0 trước Barcelona ngay tại Camp Nou.