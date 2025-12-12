Khoảnh khắc nghẹt thở khi nhảy dù bị mắc kẹt ở đuôi máy bay

Một người nhảy dù đã bị treo lơ lửng hàng nghìn mét trên không, sau khi dù phụ bất ngờ bung ra và mắc vào đuôi máy bay.

Hình ảnh gây thót tim cho thấy người nhảy dù bị giật ngược trở lại khi tay nắm dù dự phòng mắc vào cánh tà máy bay và bị bung ra ngoài ý muốn. Ảnh: ATSB.

Sự cố kinh hoàng xảy ra khi câu lạc bộ Far North Freefall ở vùng Far North Queensland (Australia) đang thực hiện chuyến bay thứ 3 trong ngày 20/9.

Phi công cùng 17 người nhảy dù rời sân bay Tully trên chiếc Cessna Caravan, hướng đến độ cao khoảng 4.600 m để thực hiện màn biểu diễn nhảy dù.

Theo kế hoạch, 16 người sẽ cùng tham gia tạo hình trên không, được ghi hình bởi một thợ quay đi kèm.

Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) đã công bố đoạn video kịch tính vào hôm 11/12, cho thấy người nhảy đầu tiên di chuyển ra cửa cuốn của máy bay để vào vị trí.

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, tay nắm của dù dự phòng bị vướng vào cánh tà của máy bay và vô tình kích hoạt dù phụ bung ra.

Lực kéo đột ngột đã giật người này về phía sau. Dù dự phòng sau đó bị quấn vào đuôi máy bay, khiến anh bị treo lơ lửng ngay dưới bụng máy bay. Chân của người nhảy dù bị thương khi anh va vào thân máy bay.

Theo báo cáo của ATSB, va chạm mạnh đến mức người quay phim - đang bám ngoài thân máy bay để chuẩn bị nhảy - cũng bị hất rơi xuống khoảng không.

Kinh hoàng cảnh nhảy dù mắc vào đuôi máy bay



Ủy viên trưởng ATSB Angus Mitchell cho biết phi công ban đầu không phát hiện tình trạng khẩn cấp, nhưng nhanh chóng cảm nhận sự thay đổi của máy bay và thấy tốc độ giảm mạnh.

Ông Mitchell cho hay phi công nghĩ máy bay bị thất tốc nên đẩy cần điều khiển và tăng công suất động cơ.

Tuy nhiên, ngay khi được thông báo rằng có người đang bị mắc ở đuôi máy bay, phi công lập tức giảm công suất.

Phi công cũng báo cáo rằng anh cảm nhận rung lắc dữ dội và phải dùng lực đẩy mạnh về phía trước, đồng thời điều khiển nhiều hơn để giữ máy bay cân bằng.

13 người nhảy dù đã thoát ra khỏi máy bay, trong khi hai người còn lại đứng ở cửa theo dõi khi người nhảy đầu tiên vật lộn gỡ dù bị rối.

Chưa đầy một phút sau, người nhảy dù dùng dao móc cắt 11 dây của dù dự phòng bị rối. Sau khi thoát khỏi trạng thái "mắc kẹt giữa trời", người này lập tức bung dù chính và hạ cánh an toàn.

Người nhảy dù hạ cánh an toàn, chỉ bị thương nhẹ với các vết cắt và bầm tím ở chân.

Ông Mitchell cho biết sau khi tất cả người nhảy đã rời khỏi máy bay và người bị mắc tự giải thoát, phi công mới có thể đánh giá khả năng hạ cánh.

Sự cố khiến phần đuôi máy bay hư hại nặng, buộc phi công phải phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp (MAYDAY). Dù khả năng điều khiển bị hạn chế, phi công vẫn đưa máy bay đáp xuống an toàn.

“Trong tình huống khó khăn, phi công đã giữ được kiểm soát và hạ cánh an toàn xuống Tully”, ông Mitchell cho biết.

Ông Mitchell nhấn mạnh rằng sự cố là lời nhắc nhở quan trọng rằng người nhảy dù phải luôn cảnh giác và chú ý đến các tay nắm của dù khi thoát khỏi máy bay.

Ông cũng cho biết dao móc dù không phải trang bị bắt buộc theo quy định, nhưng sự cố cho thấy nó có thể cứu mạng trong trường hợp dù bung sớm ngoài ý muốn.