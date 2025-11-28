Đánh cược mạng sống để 'săn bão'

|
Jordan Hall (28 tuổi) mê bộ phim Twister từ nhỏ và thường cùng cha - ông Courtney Hall - xem chương trình Storm Chasers sau giờ học trung học. Khi vào đại học, Jordan bắt đầu theo đuổi các cơn bão và thậm chí bỏ học để truy tìm lốc xoáy, trước khi trở thành “thợ săn bão” toàn thời gian vào năm 2021.
|
Kể từ đó, Jordan đi khắp thế giới để theo chân những cơn bão khắc nghiệt nhất thế giới. Vào tháng 12/2021, anh đã theo chân trận lốc xoáy chết người quét qua Arkansas, Kentucky, Illinois và Missouri (Mỹ) - cướp đi sinh mạng của 89 người. Gần đây hơn, Jordan đã bay tới Philippines, nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Fung Wong.
|
Trung bình, Jordan theo đuổi khoảng 100-180 cơn bão mỗi năm, ghi lại những cảnh quay ngoạn mục từ Mỹ đến Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), Bermuda (lãnh thổ hải ngoại của Anh), Nhật Bản và Philippines.
|
“Bạn không bao giờ biết trước được mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì”, Jordan nói. “Một ngày nào đó, bạn có thể đi săn lốc xoáy mà chẳng thấy gì cả. Nhưng một ngày nào đó, bạn chẳng kỳ vọng gì rồi tình cờ thấy cơn lốc xoáy lớn nhất mà bạn từng thấy”.
|
Jordan chia sẻ mình bị mê hoặc bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.
|
“Năm 2023, tôi chứng kiến cơn lốc xoáy dữ dội nhưng cũng đẹp nhất mà tôi từng thấy ở Rolling Fork, Mississippi. Nó cao như ống nước khổng lồ, xung quanh không hề có mưa”, anh kể lại. “Hình dạng liên tục biến đổi. Đó là một trong những thứ đẹp đẽ và đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong đời”.
|
Trong quá trình săn bão, Jordan nói thêm anh từng rơi vào một số tình huống khó khăn đến mức lo sợ cho chính tính mạng của mình.
|
“Năm ngoái, tôi hơi liều lĩnh khi ‘đi săn’ vì đã nhiều tháng rồi chưa nhìn thấy lốc xoáy nào”, anh nói. “Tôi đứng tại một chỗ quá lâu, và khi muốn rời đi, đường thoát đã không còn đủ an toàn. Tôi bị lốc xoáy tấn công, chiếc xe rung lắc khi tôi cố lái xe xuyên qua”.
|
Gần đây, Jordan thậm chí đã đưa em trai 13 tuổi tham gia chuyến săn lốc xoáy lần đầu tiên.
|
“Năm nay, tôi đã đưa được em trai mình đi theo trong lần săn bão đầu tiên”, anh cho biết. “Gia đình tôi luôn ủng hộ. Bố tôi là người cổ vũ tôi nhiều nhất, nhưng bà tôi thì lúc nào cũng lo lắng vì tôi cứ đuổi theo bão”.
