Đánh cược mạng sống để 'săn bão'

“Bạn không bao giờ biết trước được mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì”, Jordan nói. “Một ngày nào đó, bạn có thể đi săn lốc xoáy mà chẳng thấy gì cả. Nhưng một ngày nào đó, bạn chẳng kỳ vọng gì rồi tình cờ thấy cơn lốc xoáy lớn nhất mà bạn từng thấy”.