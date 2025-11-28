Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đánh cược mạng sống để 'săn bão'

  • Thứ sáu, 28/11/2025 05:19 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Một thợ săn bão chuyên nghiệp đã rong ruổi khắp thế giới, liều mạng tiếp cận các cơn lốc xoáy chỉ cách vài mét để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng.

san bao anh 1

Jordan Hall (28 tuổi) mê bộ phim Twister từ nhỏ và thường cùng cha - ông Courtney Hall - xem chương trình Storm Chasers sau giờ học trung học. Khi vào đại học, Jordan bắt đầu theo đuổi các cơn bão và thậm chí bỏ học để truy tìm lốc xoáy, trước khi trở thành “thợ săn bão” toàn thời gian vào năm 2021.
san bao anh 2

Kể từ đó, Jordan đi khắp thế giới để theo chân những cơn bão khắc nghiệt nhất thế giới. Vào tháng 12/2021, anh đã theo chân trận lốc xoáy chết người quét qua Arkansas, Kentucky, Illinois và Missouri (Mỹ) - cướp đi sinh mạng của 89 người. Gần đây hơn, Jordan đã bay tới Philippines, nơi bị ảnh hưởng bởi cơn bão nhiệt đới Fung Wong.
san bao anh 3

Trung bình, Jordan theo đuổi khoảng 100-180 cơn bão mỗi năm, ghi lại những cảnh quay ngoạn mục từ Mỹ đến Mexico, Đài Loan (Trung Quốc), Bermuda (lãnh thổ hải ngoại của Anh), Nhật Bản và Philippines.
san bao anh 4

“Bạn không bao giờ biết trước được mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng gì”, Jordan nói. “Một ngày nào đó, bạn có thể đi săn lốc xoáy mà chẳng thấy gì cả. Nhưng một ngày nào đó, bạn chẳng kỳ vọng gì rồi tình cờ thấy cơn lốc xoáy lớn nhất mà bạn từng thấy”.
san bao anh 5

Jordan chia sẻ mình bị mê hoặc bởi những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

san bao anh 6

“Năm 2023, tôi chứng kiến ​​cơn lốc xoáy dữ dội nhưng cũng đẹp nhất mà tôi từng thấy ở Rolling Fork, Mississippi. Nó cao như ống nước khổng lồ, xung quanh không hề có mưa”, anh kể lại. “Hình dạng liên tục biến đổi. Đó là một trong những thứ đẹp đẽ và đáng sợ nhất mà tôi từng thấy trong đời”.
san bao anh 7

Trong quá trình săn bão, Jordan nói thêm anh từng rơi vào một số tình huống khó khăn đến mức lo sợ cho chính tính mạng của mình.
san bao anh 8

“Năm ngoái, tôi hơi liều lĩnh khi ‘đi săn’ vì đã nhiều tháng rồi chưa nhìn thấy lốc xoáy nào”, anh nói. “Tôi đứng tại một chỗ quá lâu, và khi muốn rời đi, đường thoát đã không còn đủ an toàn. Tôi bị lốc xoáy tấn công, chiếc xe rung lắc khi tôi cố lái xe xuyên qua”.
san bao anh 9

Gần đây, Jordan thậm chí đã đưa em trai 13 tuổi tham gia chuyến săn lốc xoáy lần đầu tiên.
san bao anh 10

“Năm nay, tôi đã đưa được em trai mình đi theo trong lần săn bão đầu tiên”, anh cho biết. “Gia đình tôi luôn ủng hộ. Bố tôi là người cổ vũ tôi nhiều nhất, nhưng bà tôi thì lúc nào cũng lo lắng vì tôi cứ đuổi theo bão”.


13 phút trước 07:58 28/11/2025

0

Tòa án Bangladesh ngày 27/11 tuyên phạt cựu Thủ tướng Sheikh Hasina 21 năm tù giam vì cáo buộc tham nhũng, chỉ một tuần sau khi bà bị tuyên án tử hình trong vụ án “tội ác chống lại loài người”.

Minh An

Ảnh: MyRadar / Jordan Hall / SWNS

săn bão Đài Loan Trung Quốc Nhật Bản Mỹ Philippines Trung Đông Mexico thợ săn bão bão thiên tai thời tiết cực đoan lốc xoáy cơn lốc

