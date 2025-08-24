Khoảnh khắc không thể quên với 50.000 khán giả 8Wonder

50.000 khán giả hòa chung một nhịp đập trong siêu nhạc hội 8Wonder Summer 2025: Moments of Wonder diễn ra tối 23/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Sân khấu kết hợp không thể quên của tlinh và J Balvin

Điểm nhấn đặc biệt là màn hợp tác của "ông hoàng nhạc Latin" J Balvin với tlinh trong I Like It (ban đầu hợp tác với Cardi B và Bad Bunny) trong dự án Wonder Sound Lab. Sự kết hợp giữa chất Latin sôi động của J Balvin và phong cách rap cá tính của tlinh đã tạo nên một tiết mục đột phá, được khán giả tán thưởng. Màn kết hợp với J Balvin không chỉ là cột mốc lịch sử cho âm nhạc Việt mà còn thể hiện tiềm năng của thế hệ trẻ trong việc sánh vai với các nghệ sĩ quốc tế. Hình ảnh 2 nghệ sĩ giơ cao 2 lá cờ Việt Nam và Colombia toát lên tinh thần gắn kết, vươn xa của Việt Nam, hội nhập với bạn bè quốc tế. Khoảnh khắc đẹp đó còn thể hiện tinh thần mến khách của người Việt khi một nghệ sĩ quốc tế hòa chung niềm vui của hàng triệu con người Việt Nam trong dịp lễ trọng đại. 8Wonder Summer 2025 do tập đoàn Vingroup tổ chức đã mở ra một chương mới cho âm nhạc Việt, nơi nghệ sĩ trẻ không chỉ đứng trên sân khấu quê nhà mà còn sẵn sàng chinh phục thế giới.

Tôn vinh truyền thống trong không gian hiện đại

Là một phần của chuỗi sự kiện A80, 8Wonder Summer 2025 đã khéo léo lồng ghép các yếu tố văn hóa Việt Nam vào những màn trình diễn hiện đại. Các tiết mục như Trống cơm, Người Việt, Ngồi tựa mạn thuyền của Soobin, hay Bắc Bling của Hòa Minzy đều gợi nhắc về lịch sử hào hùng và tinh thần yêu nước. Âm thanh nhạc cụ dân tộc như đàn bầu và sáo trúc đã khiến khán giả không khỏi xúc động. Sân khấu 8Wonder được thiết kế hiện đại với hệ thống ánh sáng, âm thanh tiên tiến, màn hình LED 2.000 m2 tạo nên một không gian nghệ thuật đa chiều, kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ và cảm xúc.

Không khí sôi động và sân khấu hoành tráng

8Wonder hoành tráng về sân khấu, kỹ thuật, âm thanh, anh sáng, bùng nổ về cảm xúc nơi âm nhạc truyền thống được vinh danh và thăng hoa. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ quốc tế - Việt Nam, cùng sự đầu tư vào công nghệ và nội dung, 8Wonder đã khẳng định vị thế của Việt Nam như một điểm đến âm nhạc, giải trí hàng đầu khu vực. Các siêu sao quốc tế gồm DJ Snake, J Balvin, The Kid LAROI, DPR IAN cùng các đại diện tiêu biểu của Vpop như Soobin, Hòa Minzy, tlinh và Trọng Hiếu biến sự kiện không chỉ trở thành bữa tiệc âm nhạc đỉnh cao mà còn là hành trình nghệ thuật tôn vinh tinh thần yêu nước, giá trị văn hóa Việt Nam, trong khuôn khổ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80).