Khoảnh khắc không thể quên trong trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

Các cầu thủ U22 Việt Nam tri ân HLV Kim Sang-sik sau khi nhận tấm HCV SEA Games 33. "Đầu năm là chức vô địch cùng tuyển quốc gia, giờ là U22. Tôi rất hạnh phúc. Thành tích này đến nhờ tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù bị dẫn đến 2 bàn. Tôi rất tự hào", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu.