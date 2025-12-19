Khoảnh khắc không thể quên trong trận chung kết Việt Nam - Thái Lan

|
Tối 18/12, U22 Việt Nam lội ngược dòng trong trận chung kết với U22 Thái Lan, qua đó giành HCV SEA Games 33. Hình ảnh cả đội ăn mừng cuồng nhiệt với cổ động viên ngay sau chiến thắng tại sân Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).
|
Các cầu thủ U22 Việt Nam tri ân HLV Kim Sang-sik sau khi nhận tấm HCV SEA Games 33. "Đầu năm là chức vô địch cùng tuyển quốc gia, giờ là U22. Tôi rất hạnh phúc. Thành tích này đến nhờ tinh thần không bỏ cuộc của các cầu thủ, dù bị dẫn đến 2 bàn. Tôi rất tự hào", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ sau trận đấu.
|
Ngay khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài vang lên, Văn Thuận (trái) ôm chầm lấy đồng đội, anh khóc nức nở vì hạnh phúc.
|
Những chàng trai áo đỏ ăn mừng cảm xúc sau bàn thắng gỡ hòa 2-2 ở phút 60. Từ đó đẩy tinh thần thi đấu của tuyển Việt Nam lên càng cao.
|
Sau khi có bàn thắng gỡ hòa 2-2, Lý Đức chạy về phía ống kính để ăn mừng. Lý Đức gây sức ép trực tiếp lên Waris khiến hậu vệ Thái Lan phản lưới nhà.
|
Ngay phút thứ 6 của hiệp phụ thứ nhất, U22 Việt Nam vượt lên dẫn 3-2 sau pha đá bồi của Thanh Nhàn. Anh chàng không giấu nổi niềm vui, anh cởi áo ăn mừng.
|
Trong trận, đã có thời điểm U22 chịu sức ép tâm lý khủng khiếp khi bị dẫn trước 0-2 ngay trên sân nhà của Thái Lan. Đình Bắc là đầu tàu của toàn đội, la hét để vực dậy tinh thần cho các cầu thủ áo đỏ.
|
Seksan nhân đôi cách biệt cho Thái Lan trong hiệp 1 bằng một pha xử lý đẳng cấp. Bàn thắng từ một cú sút thành bàn từ ngoài vòng cấm.
|
HLV Kim Sang-sik chỉ đạo các học trò trước khi bước vào 30 phút hiệp phụ căng thẳng. Chỉ vài phút sau, Thanh Nhàn đã ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Việt Nam.
|
Trung Kiên cũng đã có những phút giây bất lực trong hiệp 1 khi các cầu thủ Thái Lan tấn công bài bản, sắc sảo trong các tình huống dứt điểm. Biểu cảm buồn bã của Trung Kiên sau bàn thắng của Seksan.
|
U22 hoàn tất màn ngược dòng thắng 3-2, qua đó giật lại tấm HCV từ tay Thái Lan ngay trên đất đối thủ.
|
Các cầu thủ Thái Lan gục ngã khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Dẫn trước 2-0 với thế trận áp đảo trong hiệp 1 nhưng rồi bị lội ngược dòng 2-3 trước hàng nghìn khán giả nước nhà.
|
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), xuống sân ăn mừng cuồng nhiệt cùng cầu thủ, cổ động viên Việt Nam.
|
HLV Kim Sang-sik chắp tay cảm ơn những người hâm mộ Việt Nam khi đã đồng hành cùng tuyển U22 trong suốt chiến dịch SEA Games 33.
Bình luận