Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khoảnh khắc hạ tượng 'Nữ thần khai phóng'

  • Thứ hai, 29/6/2026 13:01 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trưa 29/6, bức tượng "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) được cần cẩu đưa xuống mặt đất sau hơn một ngày triển khai tháo dỡ.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh công trình trên đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận và chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm, thành lập đoàn kiểm tra toàn diện...

nu than khai phong anh 1

Khoảnh khắc cần cẩu tháo dỡ bức tượng "Nữ thần khai phóng" và đưa xuống mặt đất.

Đến khoảng 11h ngày 29/6, Tập đoàn Tân Tạo đã hoàn tất việc hạ bức tượng "Nữ thần khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) xuống mặt đất.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, một xe cẩu cỡ lớn được huy động để nâng, di chuyển phần tượng khỏi bệ đỡ. Nhiều công nhân cùng các phương tiện chuyên dụng tham gia quá trình tháo dỡ. Toàn bộ khu vực được quây chắn nhằm bảo đảm an toàn trong suốt quá trình thi công.

Việc tháo dỡ bức tượng được triển khai từ ngày 28/6, chỉ một ngày sau khi UBND xã Đức Hòa lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với công trình và UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để rà soát toàn diện các vấn đề liên quan.

Trước đó, trao đổi với PV, lãnh đạo Tập đoàn Tân Tạo cho biết, doanh nghiệp chủ động tháo dỡ công trình trên tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu các ý kiến của dư luận, không chờ đến khi cơ quan chức năng áp dụng các biện pháp xử lý bắt buộc.

Theo doanh nghiệp, công trình được xây dựng với tên gọi "Nữ thần khai phóng", là điểm nhấn cảnh quan trong khu đô thị, gắn với hệ thống tưới tiêu sinh thái và ý tưởng biểu trưng cho tinh thần cải tạo, hồi sinh vùng đất nhiễm phèn trước đây.

Tuy nhiên, sau khi hình ảnh công trình lan truyền trên mạng xã hội và nhận nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình, chủ đầu tư đã quyết định dừng thi công và tháo dỡ.

nu than khai phong anh 2

Bức tượng được hạ xuống mặt đất an toàn.

Trước đó, UBND xã Đức Hòa xác định công trình tượng cảnh quan cao khoảng 9,1 m thuộc dự án Khu đô thị E.City Tân Đức chưa hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định, chưa được cấp giấy phép xây dựng và chưa có ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa đối với quy mô cũng như sự cần thiết của công trình.

Hiện UBND tỉnh Tây Ninh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành và chính quyền địa phương thành lập đoàn kiểm tra để xác minh, làm rõ toàn bộ quá trình triển khai công trình và xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Lập đoàn kiểm tra công trình tượng 'Nữ thần khai phóng'

UBND tỉnh Tây Ninh vừa chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ các nội dung liên quan công trình tượng cảnh quan "Nữ thần Khai phóng" tại Khu đô thị E.City Tân Đức (xã Đức Hòa).

3 giờ trước

Tháo dỡ tượng 'Nữ thần khai phóng' xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận.

6 giờ trước

Phá dỡ loạt công trình ở khu đất ‘kim cương’ ven hồ Gươm

Lực lượng chức năng TP Hà Nội đang khẩn trương tháo dỡ nhiều công trình trong phạm vi giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai giai đoạn 1 dự án Quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

14:46 17/12/2025

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.

https://tienphong.vn/khoanh-khac-ha-tuong-nu-than-khai-phong-post1855288.tpo

Theo Nguyễn Dũng/Tiền Phong

nữ thần khai phóng Tây Ninh tượng khai phóng công ty tân tạo tây ninh

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý