Tháo dỡ tượng 'Nữ thần khai phóng' xây trái phép trong khu đô thị E.City Tân Đức

Tượng “Nữ thần khai phóng” được xây dựng tại khu vực cảnh quan Khu đô thị E.City Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận.

Nhiều ý kiến cho rằng, hình mẫu tượng này “sao chép” hình mẫu bức tượng nổi tiếng trên thế giới, không đúng với văn hóa Việt Nam cũng như nghi ngờ tính pháp lý của bức tượng. Trước phản ứng trên, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo UBND xã Đức Hòa làm rõ…

Tượng "nữ thần khai phóng" vấp phải phản ứng của dư luận.

Ngày 28/6, bà Lê Thị Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND xã Đức Hòa cho biết, UBND xã đã có báo cáo liên quan công trình tượng "nữ thần khai phóng" tại khu đô thị E.City Tân Đức trong Khu công nghiệp Tân Đức (ấp 3A, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh) cho UBND tỉnh.

Theo đó, nhiều hạng mục có tượng “Nữ thần khai phóng” do Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (chủ đầu tư Khu công nghiệp Tân Đức) thi công trên tổng diện tích khu đất xây dựng hơn 907 m2.

Tượng cảnh quan kết cấu bằng bê tông, chiều cao xây dựng 9,1 m nằm trên nhà kỹ thuật với quy mô xây dựng 4 tầng, chiều cao 14 m, tổng diện tích sàn 142,67 m2; hồ chứa nước được thiết kế đặt ngầm với thể tích lưu trữ 300 m3.

Thời điểm kiểm tra, cụm công trình này đã hoàn thiện toàn bộ mặt ngoài và đang thi công dở dang phần bên trong. Kết quả đối chiếu với đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị E.City Tân Đức (khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2) đã được phê duyệt trước đó cho thấy chủ đầu tư đã làm trái quy định.

Toàn bộ cụm công trình hồ chứa nước, nhà kỹ thuật và tượng cảnh quan nói trên được doanh nghiệp xây dựng trên phần đất thuộc quy hoạch đất giao thông. Việc không có quy hoạch chi tiết nút giao mà tự ý xây dựng công trình kiên cố được xác định là sai lệch so với quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị đã được duyệt.

Tượng được che tạm sau khi UBND xã Đức Hòa cùng đơn vị liên quan kiểm tra.

Ngoài ra công trình xây dựng tượng đài này chưa thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, không sở hữu giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và chưa có ý kiến chuyên môn từ cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Hiện tại, công trình bị buộc ngừng thi công và tiến hành che chắn phần tượng cảnh quan.

Trước khi có chỉ đạo từ UBND tỉnh, ngày 14/4, Phòng Kinh tế UBND xã Đức Hòa đã kiểm tra hiện trạng xây dựng công trình và tiến hành lập biên bản làm việc, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công xây dựng công trình và cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên quan đến công trình xây dựng nêu trên.Phía công ty chưa cung cấp các hồ sơ pháp lý theo đề nghị.

Ngày 29/4, UBND xã tổ chức cuộc làm việc với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, yêu cầu chủ đầu tư dừng thi công xây dựng công trình và cung cấp các hồ sơ pháp lý có liên quan.

Ngày 27/6, Phòng Kinh tế UBND xã Đức Hòa phối hợp các đơn vị liên quan lập biên bản vi phạm hành chính về việc tổ chức thi công xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Trong ngày 28/6, Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo đã có động thái tháo dỡ công trình không chờ đến khi có biện pháp xử lý bắt buộc từ cơ quan chức năng. Việc tháo dỡ dự kiến hoàn thành trong 4-5 ngày.

Trước đó, sau khi quyết định tạm dừng thi công, ngày 27/6, Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo đã có công văn gửi UBND tỉnh Tây Ninh, UBND xã Đức Hòa cùng các cơ quan chức năng, báo cáo và làm rõ về hạng mục hệ thống tưới tiêu sinh thái kết hợp công trình cảnh quan tại dự án E.City Tân Đức.

Công nhân tiến hành tháo dỡ các hạng mục.

Phía Công ty giải thích, trước khi được đầu tư, khu vực triển khai dự án là vùng đất nhiễm phèn nặng, từng được đánh giá có nhiều hạn chế về điều kiện tự nhiên.

Trong quá trình cải tạo, chủ đầu tư đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như xử lý nền đất bằng vôi, tro, trấu nhằm từng bước cải thiện thổ nhưỡng, hình thành khu đô thị sinh thái. Hệ thống tưới tiêu sinh thái được xây dựng để phục vụ xử lý phèn - mặn, duy trì mảng xanh và cảnh quan cho toàn khu đô thị.

Công ty cổ phần đầu tư và công nghiệp Tân Tạo cho biết, công trình biểu tượng trong khuôn viên được bố trí nhằm tạo điểm nhấn cảnh quan, thể hiện tinh thần cải tạo và hồi sinh vùng đất.

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận các ý kiến phản ánh của dư luận liên quan đến hình ảnh, yếu tố văn hóa và sự phù hợp của công trình, doanh nghiệp khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu, chủ động phối hợp các cơ quan chức năng để rà soát, cập nhật và hoàn thiện các nội dung liên quan theo đúng quy định.

Doanh nghiệp cũng cam kết tuân thủ quy hoạch, thực hiện đầy đủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời lắng nghe ý kiến từ cộng đồng và các bên liên quan nhằm bảo đảm sự hài hòa giữa phát triển dự án, cảnh quan đô thị và các giá trị văn hóa bền vững.