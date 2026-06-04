Khẩn cấp phá dỡ 2 ngôi nhà sau sự cố đào móng công trình ở Bắc Ninh

Sau sự cố đào móng công trình khiến nhà liền kề có nguy cơ sập đổ, chính quyền phường Bắc Giang khẩn cấp tháo dỡ 2 ngôi nhà để tránh nguy cơ tự đổ sập.

Sáng 4/6, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân khẩn trương tháo dỡ 2 ngôi nhà bị hư hỏng nghiêm trọng sau sự cố đào móng xây dựng công trình trên đường Thánh Thiên, tổ dân phố Dân Chủ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại hiện trường, máy xúc cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an, dân quân tự vệ và người dân tháo dỡ công trình, cố gắng di dời những tài sản còn sót lại của các hộ dân ra ngoài.

Lực lượng chức năng tháo dỡ 2 ngôi nhà bị nghiêng, sụt lún trên đường Thánh Thiên.

Vẫn chưa hoàn hồn sau sự cố, ông Ngô Chí Đạt (chủ ngôi nhà bị ảnh hưởng) chia sẻ gia đình ông vừa chi khoản tiền lớn để sửa chữa, cải tạo lại nhà và cửa hàng kinh doanh. Thế nhưng, tai họa ập đến khi gia đình bên cạnh đào móng xây dựng công trình.

"Khoảng 8h ngày 3/6, khi cửa hàng chuẩn bị mở cửa, thì nhà bất ngờ nghiêng đổ. Chỉ trong vài phút, các vết nứt toác hoác lan rộng, móng nhà sụt lún rồi đổ nghiêng hẳn về phía hố móng bên cạnh. Mọi người chỉ kịp hét nhau tháo chạy ra ngoài thoát thân, nhiều hàng hóa, tài sản giá trị vẫn bị mắc kẹt bên trong", ông Đạt kể lại.

Theo ông Đạt, ngay sau khi xảy ra sự việc, chủ công trình xây dựng đã nhận trách nhiệm và thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ gia đình ông xây dựng lại căn nhà theo hiện trạng ban đầu. May mắn sự cố không gây thiệt hại về người.

Qua rà soát ban đầu, khoảng 10 hộ dân lân cận cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Ông Trần Văn Thanh, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương đã kích hoạt tình trạng ứng phó khẩn cấp, lệnh tháo dỡ ngay 2 ngôi nhà để tránh gây nguy hiểm dây chuyền.

Hàng chục chiến sĩ công an, dân quân tự vệ cùng các đoàn thể lập tức đến hiện trường. Lực lượng chức năng vừa căng dây phong tỏa, vừa hỗ trợ người dân sơ tán tài sản, đồng thời khẩn cấp phá dỡ các cấu kiện có nguy cơ đổ sập để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho khu dân cư xung quanh.

"UBND phường sẽ hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng chỗ ăn ngủ tại các nhà văn hóa, có các biện pháp tháo dỡ an toàn nhất và các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự 24/24h trong khu vực", ông Thanh cho biết thêm.