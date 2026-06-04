Khoảnh khắc gây sốt của bóng đá Triều Tiên

Khoảnh khắc các cầu thủ nữ Triều Tiên bật khóc khi gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau chiến tích lịch sử đang thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế.

Cầu thủ nữ Triều Tiên khóc khi gặp ông Kim Jong-un. Ảnh: Reuters.

Theo những hình ảnh được công bố, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp xuất hiện trên sân để chúc mừng CLB nữ Naegohyang sau khi đội bóng này làm nên lịch sử tại AFC Women's Champions League. Ông bước xuống sân với nụ cười rạng rỡ, lần lượt bắt tay và động viên từng thành viên trong đội hình vô địch.

Đáng chú ý, nhiều cầu thủ Naegohyang không giấu được cảm xúc khi được gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên. Một số người rưng rưng nước mắt, thậm chí bật khóc vì xúc động trong lúc nhận lời chúc mừng. Sau đó, ông Kim chụp ảnh lưu niệm cùng hai đội bóng trước khi lên khán đài theo dõi buổi lễ vinh danh.

Chiến thắng của Naegohyang được xem là cột mốc quan trọng đối với bóng đá nữ Triều Tiên. Đội bóng này trở thành CLB đầu tiên của quốc gia Đông Á đăng quang tại AFC Women's Champions League, giải đấu mới được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thành lập vào năm 2024.

Ông Kim xuống chúc mừng tập thể Naegohyang. Ảnh: Reuters.

Trong trận chung kết diễn ra tại Seoul vào tháng trước, Naegohyang vượt qua Tokyo Verdy Beleza của Nhật Bản với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi đội trưởng Kim, người sau đó cũng được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất giải.

Chức vô địch còn giúp Naegohyang nhận khoản tiền thưởng hơn 1 triệu USD . Đội bóng Triều Tiên đồng thời giành quyền tham dự FIFA Women's Champions Cup mùa tới và góp mặt ở kỳ Women's Club World Cup đầu tiên, dự kiến tổ chức vào năm 2028.

Hành trình vô địch của Naegohyang càng trở nên đặc biệt khi đây là đội bóng Triều Tiên đầu tiên tới Hàn Quốc thi đấu trong vòng 8 năm qua. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn tồn tại nhiều căng thẳng.

Nhìn lại những nhà vô địch World Cup ở thế kỷ 21 Từ Brazil của Ronaldo đến Argentina của Messi, World Cup thế kỷ 21 chứng kiến những nhà vô địch với hành trình, dấu ấn và cách đăng quang rất khác nhau.