Khoảng trống quyền lực đang giết chết bóng đá Malaysia

Sau án phạt của FIFA, FAM rơi vào khoảng trống lãnh đạo nghiêm trọng. Cựu quan chức thể thao Christopher Raj kêu gọi bầu Chủ tịch mới ngay trong năm nay để cứu lấy uy tín và niềm tin bóng đá Malaysia.

LĐBĐ Malaysia đang lâm khủng hoảng.

Giữa cơn bão khủng hoảng chưa từng có, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang rơi vào tình thế mất phương hướng nghiêm trọng. Khi chiếc ghế Chủ tịch vẫn bỏ trống, còn uy tín tổ chức bị tổn hại nặng nề sau vụ bê bối nhập tịch, nhiều tiếng nói kêu gọi bầu cử sớm đang vang lên mạnh mẽ - trong đó có cựu quan chức thể thao Christopher Raj.

“FAM không thể tiếp tục trôi dạt thêm một ngày nào nữa. Đây không chỉ là khủng hoảng về danh dự, mà là khủng hoảng lãnh đạo”, ông Raj nhấn mạnh.

Sau phán quyết nghiêm khắc của FIFA về việc làm giả giấy tờ cầu thủ gốc Malaysia, nền bóng đá nước này chìm trong hỗn loạn. Thế nhưng, thay vì đưa ra hành động rõ ràng, FAM lại đang lặng im, không người đứng đầu, không định hướng, không ai chịu trách nhiệm.

Ai đang chỉ đạo kháng cáo lên FIFA? Ai sẽ đứng ra khôi phục hình ảnh FAM? Những câu hỏi ấy, đến giờ, chưa có lời đáp. “Không có Chủ tịch, FAM không chỉ yếu về tinh thần mà còn yếu cả trong ngoại giao”, ông Raj nói thêm. “FIFA chỉ làm việc chính thức với Chủ tịch và Tổng thư ký, nên khi vị trí đó bị bỏ trống, tiếng nói của Malaysia gần như bị tắt lịm”.

Raj kêu gọi FAM tổ chức bầu cử trước cuối năm nay, thay vì chờ đến năm 2026 như kế hoạch ban đầu. Theo ông, mỗi tháng trôi qua mà không có lãnh đạo, FAM lại mất thêm một phần niềm tin từ người hâm mộ, cầu thủ và cả cộng đồng bóng đá quốc tế.

Nhưng với Raj, chỉ bầu Chủ tịch thôi là chưa đủ. Ông đề nghị thành lập một ủy ban điều tra độc lập, gồm những người không có lợi ích liên quan trong làng bóng đá nội địa, để làm sáng tỏ toàn bộ vụ việc. “Chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra những lỗ hổng trong hệ thống và công bố kết quả minh bạch. Chỉ có thế, FAM mới có thể lấy lại niềm tin”, ông Raj cho biết.

Ông Raj gọi đây không đơn thuần là một “sai phạm hành chính”, mà là một cuộc khủng hoảng đạo đức và quản trị. “FAM cần hành động ngay - không chỉ để cứu lấy hình ảnh của mình, mà còn để chứng minh rằng bóng đá Malaysia có thể vươn dậy mạnh mẽ hơn sau nỗi nhục này”, cựu quan chức này khẳng định.

Trong lúc niềm tin công chúng đang cạn dần, lời kêu gọi ấy vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh: đã đến lúc FAM phải chọn con đường minh bạch, có người dẫn dắt - hoặc tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng.