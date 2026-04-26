Khoai Lang Thang chia sẻ bất ngờ

Khi fan thắc mắc Khoai Lang Thang “làm gì ra tiền để đi nhiều nơi trải nghiệm”, nam YouTuber tiết lộ cách anh bắt đầu hành trình xê dịch từ lúc còn chưa có điều kiện.

Khoai Lang Thang bước sang năm thứ 10 làm YouTuber. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Mới đây, trên nền tảng Threads, một người đặt câu hỏi về YouTuber Khoai Lang Thang thu hút sự chú ý: “Mọi người cho mình hỏi anh Khoai làm gì ra tiền để đi nhiều nơi trải nghiệm như vậy ạ. Muốn sống cuộc đời của anh”.

Ở phần bình luận, Khoai Lang Thang trực tiếp giải đáp thắc mắc của fan. Anh cho hay: “Tiền ít anh đi kiểu ít”.

Khoai Lang Thang chia sẻ hồi đại học, anh đi làm thêm nhiều công việc như PG, tiếp thị, tặng sample (sản phẩm mẫu), bơm bong bóng, roadshow (quảng cáo lưu động), khánh tiết (đón tiếp khách cho các sự kiện). Sau khi đóng trọ, ăn uống còn dư lại, anh để dành. Mỗi năm, anh lấy số tiền đó đi bụi bằng xe máy, xe đò (xe khách).

“Lúc làm kênh Khoai Lang Thang, anh có cỡ 30 triệu tiền để dành, anh mua máy quay cũ, quay sở thú, quay xe chuối chiên, tiết kiệm thì ở nhà nghỉ nhỏ”, nam YouTuber kể.

Anh cũng cho rằng mình may mắn có nhiều bạn bè hỗ trợ trong công việc. Khi kênh phát triển, có nhãn hàng tài trợ, có tiền từ lượt xem, anh đầu tư dần thêm.

Hình ảnh Khoai Lang Thang 9 năm trước, khi mới chập chững bước vào nghề sáng tạo nội dung. Ảnh: Khoai Lang Thang/Facebook.

Ngày 22/2, Khoai Lang Thang kỷ niệm 9 năm làm kênh YouTube. Cùng với đó, anh hé lộ hình ảnh bản thân 9 năm trước trong lần đầu tiên đứng trước máy quay, khi còn là kỹ sư xây dựng. Nhiều người theo dõi bất ngờ khi nhìn hình ảnh anh thuở mới vào nghề và thán phục chặng đường anh đã đi qua.

Trong mảng sáng tạo nội dung về du lịch, Khoai Lang Thang (tên thật Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991, quê Bến Tre cũ, nay là Vĩnh Long) là cái tên nổi bật với 3,34 triệu lượt theo dõi kênh. Anh được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến bởi phong cách mộc mạc, hiền lành và các nội dung du lịch - ẩm thực trải nghiệm, văn hóa đặc sắc.

Khoai Lang Thang tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công trình xây dựng, Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM). Sau thời gian làm kỹ sư thiết kế, anh rẽ hướng sang sáng tạo nội dung vì niềm đam mê du lịch và khám phá.

Năm 2017, anh lập kênh YouTube Khoai Lang Thang, cái tên gắn với biệt danh thời nhỏ và cũng thể hiện tinh thần "dịch chuyển không ngừng". Cuối tháng 11/2025, Khoai Lang Thang được vinh danh là Nhà sáng tạo nội dung của năm tại Vietnam iContent Awards, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp nhận giải thưởng này.