Khóa Xuân Son chưa đủ để chặn Việt Nam

Truyền thông Singapore xem Xuân Son là mối đe dọa lớn nhất, nhưng sức mạnh của tuyển Việt Nam còn nằm ở nhiều điểm nổ khác.

Báo chí Singapore xem Xuân Son là mối đe dọa lớn nhất trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình.

Trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình tối 31/7, báo chí Singapore dành sự quan tâm đặc biệt cho Nguyễn Xuân Son. The Straits Times gọi tiền đạo tuyển Việt Nam là “Haaland Hà Nội”, đồng thời nhắc lại ba bàn thắng của anh trong hai lượt bán kết ASEAN Cup 2024, khi Singapore thua chung cuộc 1-5.

Nỗi lo ấy có cơ sở. Xuân Son ghi 12 bàn sau 10 lần khoác áo tuyển Việt Nam và chỉ tịt ngòi ở hai trận. Singapore cũng không thắng Việt Nam trong 16 lần đối đầu kể từ trận chung kết khu vực năm 1998.

Dù vậy, chỉ tập trung vào Xuân Son có thể khiến Singapore rơi vào một cái bẫy khác. Tuyển Việt Nam hiện không còn phụ thuộc vào một trung phong.

Không chỉ có Xuân Son

Chiến thắng 7-0 trước Timor-Leste cho thấy hàng công của HLV Kim Sang-sik có nhiều cách giải quyết trận đấu. Đình Bắc lập hat-trick, Hoàng Hên ghi hai bàn, Xuân Son cũng lập công. Bàn còn lại đến sau cú sút của Quang Hải khiến hậu vệ đối phương phản lưới.

Năm bàn đầu tiên được tuyển Việt Nam ghi ngay trong hiệp một. Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở tỷ số, mà còn ở số cầu thủ cùng tham gia vào quá trình tạo cơ hội và ghi bàn.

Xuân Son vẫn là trung tâm của hàng công nhờ thể hình, khả năng tranh chấp và sức ép anh tạo ra trong vùng cấm. Tuy nhiên, việc hàng thủ đối phương bị kéo về phía tiền đạo này cũng mở ra khoảng trống cho Đình Bắc, Hoàng Hên hay Quang Hải.

Tuyển Việt Nam đang có hàng công mạnh.

The Straits Times nhận định sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch mới giúp HLV Kim Sang-sik có thêm nhiều phương án chiến thuật. Tuyển Việt Nam vì thế khó bị vô hiệu hóa chỉ bằng cách cắt cử một trung vệ theo sát Xuân Son.

Nếu Singapore lùi quá sâu để bảo vệ vùng cấm, Việt Nam có thể khai thác khoảng trống trước hàng thủ bằng những cú sút xa hoặc các pha phối hợp ở nách trung vệ. Ngược lại, khi đội khách dâng đội hình, tốc độ của Đình Bắc và khả năng di chuyển của Xuân Son có thể trở thành mối đe dọa.

Đây là khác biệt lớn so với ASEAN Cup 2024. Khi ấy, Xuân Son là lời giải rõ ràng nhất của tuyển Việt Nam. Hiện tại, anh vẫn nguy hiểm, nhưng không còn là điểm đến duy nhất của mọi đường bóng.

Singapore thắng nhưng chưa thuyết phục

Singapore bước vào trận đấu với sáu điểm tuyệt đối sau hai lượt. Tuy nhiên, kết quả tốt chưa che được những vấn đề trong lối chơi của đội bóng do HLV Gavin Lee dẫn dắt.

Ở trận ra quân, Singapore phải chờ đến phút bù giờ thứ 11 mới thắng Campuchia 2-1 bằng pha ngả người dứt điểm của Ilhan Fandi. Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á đánh giá đó là chiến thắng có phần may mắn, trong khi chính Ilhan thừa nhận đội nhà chơi chưa đạt yêu cầu.

Hoàng Hên là nhân tố đáng chú ý khác của tuyển Việt Nam.

Singapore cải thiện khi thắng Timor-Leste 2-0, nhưng vẫn mất hơn 40 phút mới tìm được bàn mở tỷ số. Cả hai bàn đều đến từ những quả tạt, với các pha đánh đầu của Ilhan Fandi và Song Ui-young.

Điều đó phần nào cho thấy hướng tấn công chính của Singapore. Đội bóng này ưu tiên đưa bóng ra biên, tận dụng khả năng không chiến của Ilhan, Irfan Fandi và Song Ui-young. Đây có thể tiếp tục là phương án được sử dụng tại Mỹ Đình, nhất là khi đội khách khó cạnh tranh quyền kiểm soát bóng với Việt Nam.

Ilhan là điểm sáng lớn nhất của Singapore khi ghi bàn trong cả hai trận đầu. Tuy nhiên, hàng công của Gavin Lee không có nhiều lựa chọn. Singapore chỉ đăng ký hai tiền đạo đúng nghĩa là Ilhan và Shawal Anuar do Ikhsan Fandi không được CLB chủ quản nhả quân. Trung vệ giàu kinh nghiệm Safuwan Baharudin cũng vắng mặt vì lý do tương tự.

Hai sự thiếu vắng này ảnh hưởng trực tiếp đến Singapore. Không có Ikhsan, đội khách mất một tiền đạo đã ghi 23 bàn quốc tế. Khi Safuwan không góp mặt, nhiệm vụ đối đầu Xuân Son được đặt lên vai hàng thủ ít kinh nghiệm hơn.

Gavin Lee đã chuẩn bị cho khó khăn ấy bằng chuyến tập huấn hai tuần tại Okinawa. Singapore chủ động gặp những đối thủ mạnh, thi đấu với mật độ cao và đặt cầu thủ vào trạng thái chịu áp lực. Nhà cầm quân 35 tuổi muốn học trò làm quen với sự khó chịu thay vì tìm kiếm những trận giao hữu dễ dàng.

Singapore vì thế không đến Mỹ Đình chỉ để phòng ngự. Việc giành quyền dự Asian Cup 2027 bằng thành tích vòng loại giúp đội bóng này có thêm niềm tin. Gavin Lee cũng cho rằng thất bại trước Việt Nam ở bán kết năm 2024 cho thấy Singapore có thể cạnh tranh với những đội hàng đầu khu vực, dù khoảng cách vẫn tồn tại.

Tuy nhiên, thử thách tại Mỹ Đình lớn hơn nhiều so với Campuchia hay Timor-Leste. Singapore phải tìm cách hạn chế Xuân Son, nhưng không được quên Đình Bắc, Hoàng Hên và Quang Hải. Chỉ một mắt xích bị kéo lệch, khoảng trống có thể lập tức xuất hiện.

Xuân Son là nỗi lo lớn nhất. Nhưng với Singapore, chỉ khóa được tiền đạo này vẫn chưa đủ để chặn tuyển Việt Nam.