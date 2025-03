Khoa học về lòng tin hữu ích thế nào trong dịp 8/3?

Đàn ông được kỳ vọng phải tặng quà cho phụ nữ - bạn gái, vợ, hay mẹ - như một cách thể hiện tình cảm. Nhưng áp lực chọn một món quà "đúng" đôi khi làm nam giới toát mồ hôi.

Hãy tưởng tượng một gã 37 tuổi, đầu óc hơi chậm chạp trong mấy chuyện yêu đương thì vấn đề tặng quà này không phải là đơn giản, mà là cả một quá trình phân tích tâm lý khá phức tạp.

Mới đây, cụ thể là trước dịp 14/2 vừa rồi, tôi có đọc được cuốn “Khoa học về lòng tin” (tên tiếng Anh cho những ai cần: The Science of Trust: Emotional Attunement for Couples). Tuy mới đọc được ⅓ cuốn sách, vì cuốn này nặng về nghiên cứu khoa học nên tôi đọc với tốc độ khá chậm, nhưng phải viết một bài cho kịp dịp 8/3 - một dịp mà cánh đàn ông chúng tôi khá đau đầu.

Qua lăng kính của cuốn sách, tôi có một số suy nghĩ về cách mà sự đồng điệu cảm xúc có thể giúp giải quyết và thậm chí ngăn ngừa những xung đột trong việc tặng quà trong những ngày này.

Sách Khoa học về lòng tin.

Sự đồng điệu cảm xúc và việc tặng quà

Cuốn sách nhấn mạnh rằng sự đồng điệu cảm xúc là kỹ năng quan trọng giúp các cặp đôi xây dựng và duy trì niềm tin trong mối quan hệ. Sự đồng điệu này không chỉ là việc hiểu cảm xúc của đối phương mà còn là khả năng phản hồi một cách nhạy cảm và thích hợp. Trong bối cảnh tặng quà ngày 8/3, món quà không chỉ đơn thuần là một vật phẩm mà còn là biểu hiện của sự quan tâm, thấu hiểu và kết nối cảm xúc.

Khi món quà thành công : Nếu người đàn ông chọn một món quà thể hiện rằng anh ấy đã lắng nghe và ghi nhớ những điều mà người phụ nữ yêu thích hoặc mong muốn, điều đó sẽ củng cố niềm tin và sự gắn kết giữa hai người. Chẳng hạn, một món quà dựa trên sở thích cá nhân hoặc một gợi ý tinh tế mà cô ấy từng nhắc đến có thể cho thấy sự chú ý và quan tâm sâu sắc.

Ngược lại, nếu món quà mang tính chung chung, thiếu sự cá nhân hóa, hoặc không phản ánh được mong đợi cảm xúc của người phụ nữ, cô ấy có thể cảm thấy không được trân trọng. Ví dụ, tặng một bó hoa mua vội vàng chỉ vì "ngày này cần tặng quà" mà không kèm theo sự chân thành có thể dẫn đến sự thất vọng.

Vì vậy, theo cuốn sách, việc tặng quà không chỉ là hành động trao đổi vật chất mà còn là một cơ hội để thể hiện sự đồng điệu cảm xúc. Nếu thiếu đi sự thấu hiểu này, món quà có thể trở thành nguồn cơn của mâu thuẫn.

Áp lực từ kỳ vọng xã hội

Ngày 8/3 mang theo những kỳ vọng xã hội về việc đàn ông phải tặng quà, điều này có thể tạo áp lực cho cả hai bên. Người đàn ông có thể cảm thấy căng thẳng khi phải chọn một món quà "đúng", trong khi người phụ nữ có thể đặt kỳ vọng cụ thể về ý nghĩa của món quà. Cuốn sách gợi ý rằng những áp lực bên ngoài như vậy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mối quan hệ nếu không được xử lý khéo léo.

Cách tiếp cận sai lầm : Nếu người đàn ông chỉ tặng quà vì cảm giác bị ép buộc bởi truyền thống mà không thực sự hiểu ý nghĩa của nó đối với đối phương, món quà có thể thiếu đi chiều sâu cảm xúc, dẫn đến sự không hài lòng.

Giải pháp từ cuốn sách: Thay vì chỉ tập trung vào việc đáp ứng kỳ vọng xã hội, các cặp đôi nên dành thời gian trao đổi về ý nghĩa của ngày 8/3 đối với họ và những gì họ mong đợi từ nhau. Việc này giúp cả hai đồng điệu hơn về mặt cảm xúc, biến hành động tặng quà thành một trải nghiệm ý nghĩa thay vì một nghĩa vụ.

Xử lý mâu thuẫn sau khi tặng quà

Không phải lúc nào món quà cũng đáp ứng được mong đợi, và điều này có thể dẫn đến giận dỗi hoặc tranh cãi. Cuốn sách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý mâu thuẫn để xây dựng lại niềm tin. Nếu món quà gây thất vọng, cách mà cặp đôi đối diện với tình huống đó sẽ quyết định liệu họ có thể vượt qua hay không.

Phản ứng tiêu cực : Nếu cả hai chỉ tập trung vào sự thất vọng và không chịu lắng nghe nhau, mâu thuẫn có thể leo thang, làm tổn hại đến niềm tin.

Phản ứng tích cực: Ngược lại, nếu họ thảo luận cởi mở về cảm xúc của mình - người phụ nữ giải thích tại sao cô ấy không hài lòng, còn người đàn ông thể hiện sự đồng cảm và ý định tốt của mình - thì ngay cả một món quà không hoàn hảo cũng có thể trở thành cơ hội để củng cố mối quan hệ.

Ví dụ, nếu người phụ nữ nói: "Em mong anh chọn thứ gì đó cho thấy anh thực sự hiểu em," và người đàn ông đáp lại: "Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn," cuộc trò chuyện này có thể giúp họ hiểu nhau hơn và xây dựng lại sự kết nối.

Từ trải nghiệm của chính mình, tôi nhận thấy rằng những lần tặng quà thành công thường đến từ việc tôi thực sự chú ý đến mong muốn của đối phương.

Có lần, tôi tặng một món quà mà tôi cho là thiết thực, nhưng cô ấy lại mong đợi điều gì đó lãng mạn hơn. Sau khi cãi vã, chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện, và tôi nhận ra mình chưa thực sự đồng điệu với kỳ vọng cảm xúc của cô ấy. Ngược lại, khi tôi tặng một món quà dựa trên những gì cô ấy từng vô tình nhắc đến, phản ứng tích cực của cô ấy đã khiến tôi thấy rằng sự thấu hiểu có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Những trải nghiệm này phản ánh đúng những gì cuốn sách đề cập: sự đồng điệu cảm xúc là chìa khóa để biến việc tặng quà thành một hành động ý nghĩa, thay vì chỉ là một nghi thức xã hội.

Anh em nên hiểu rằng việc tặng quà không chỉ là một hành động đơn lẻ mà là cơ hội để thể hiện sự quan tâm và thấu hiểu lẫn nhau. Bằng cách chú ý đến cảm xúc và mong đợi của đối phương, cũng như sẵn sàng xử lý mâu thuẫn một cách xây dựng, các cặp đôi có thể biến ngày này thành dịp để củng cố niềm tin và sự gắn kết, thay vì để nó trở thành nguồn gốc của giận dỗi.