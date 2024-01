Khó nhận ra 'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy

Trần Nghiên Hy thông báo cô hoàn thành lời hứa giảm 10 kg. Hiện nữ diễn viên có vóc dáng cân đối, gợi cảm.

Ngày 3/1, tờ QQ đưa tin Trần Nghiên Hy hoàn thành lời hứa giảm 10 kg. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thông báo số cân nặng của cô hiện tại là 44 kg.

Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi biết cân nặng không phải điều quan trọng nhất nhưng các khía cạnh về cơ thể, chẳng hạn lượng mỡ đều phải được xem xét. Sau tất cả, sức khỏe mới là điều quan trọng nhất. Tôi quyết tâm giảm đến số cân này, chỉ vì muốn giữ lời hứa ban đầu. Cuối cùng tôi cũng có thể thay đổi hình đại diện của mình. Chúc mọi người luôn khỏe mạnh”.

Vóc dáng hiện tại của Trần Nghiên Hy. Ảnh: Weibo Michelle Chen.

Trong loạt hình mới, nữ diễn viên khoe vóc dáng cân đối, thon gọn khiến người hâm mộ bất ngờ. Trần Nghiên Hy từng có vóc dáng tròn trịa. Theo QQ, sau khi sinh con và tăng cân mất kiểm soát, Trần Nghiên Hy thậm chí bị ảnh hưởng công việc và trở nên tự ti, hạn chế cập nhật thông tin trên mạng xã hội.

Năm 2021, khi tham gia Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng, Trần Nghiên Hy nhấn mạnh cô sẽ không thay ảnh đại diện cho đến khi giảm được 10 kg. Tuy nhiên, trong một lần dự sự kiện năm 2022, Trần Nghiên Hy tiếp tục gây bàn tán về vóc dáng.

Thời điểm đó, cô mặc bộ váy màu đen và lộ ra gương mặt, vóc dáng được nhận xét bầu bĩnh. Thậm chí, thời điểm đó, nhiều người hâm mộ đặt nghi vấn Trần Nghiên Hy mang bầu lần 2.

Hình ảnh trước khi giảm cân của Trần Nghiên Hy. Ảnh: QQ.

Trần Nghiên Hy sinh năm 1983, nổi tiếng với vai chính trong bộ phim You Are the Apple of My Eye năm 2011. Nhờ bộ phim, nữ diễn viên được mệnh danh nữ thần học đường. Tuy nhiên, danh tiếng của cô bị phá hoại khi tham gia Thần điêu đại hiệp (2014). Lý do là tạo hình của Trần Nghiên Hy trong phim được đánh giá không phù hợp với hình tượng Cô Cô Tiểu Long Nữ. Nhiều khán giả thậm chí gọi vai diễn của Trần Nghiên Hy là “Cô Cô đùi gà” vì kiểu tóc khác lạ.

Tuy nhiên, qua bộ phim, cô quen biết và sau đó kết hôn với nam diễn viên Trần Hiểu. Những năm gần đây, sự nghiệp của Trần Nghiên Hy gặp nhiều khó khăn, có dấu hiệu đi xuống trong khi Trần Hiểu lại thành công nhờ Mộng Hoa Lục.