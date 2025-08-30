Kho báu khổng lồ 2.000 năm tuổi lộ diện

Hơn 22.000 túi hiện vật, gồm vàng, bạc, gốm và trang sức, đã được khai quật tại một khu định cư Celtic cổ đại ở Cộng hòa Czech, hé lộ về một trung tâm giao thương từng rất thịnh vượng.

Địa điểm này đã tìm thấy những đồng tiền vàng và bạc có niên đại hơn 2.000 năm. Ảnh: Bảo tàng Đông Bohemia ở Hradec Králové.

Các nhà khảo cổ học tại Cộng hòa Czech vừa phát hiện một kho báu khổng lồ gồm hàng loạt đồng vàng do một nền văn minh cổ xưa đúc ra, trong một khu định cư được mô tả là “đặc biệt hiếm có”, theo Fox News.

Thông báo được đưa ra bởi Bảo tàng Đông Bohemia tại Hradec Králové. Theo công bố vào tháng 7, khu định cư Celtic này được phát hiện trong quá trình chuẩn bị xây dựng một tuyến đường cao tốc mới.

Các kết quả khai quật cho thấy địa điểm này có niên đại từ thời kỳ La Tène, đạt đến đỉnh cao vào khoảng thế kỷ II trước Công nguyên. Đây từng là một “trung tâm thương mại và sản xuất liên vùng”, kết nối Trung Âu với nhiều khu vực xa xôi của thế giới cổ đại.

Thời kỳ La Tène được xem là giai đoạn thịnh vượng nhất của người Celtic tại châu Âu, ngay trước khi đế chế La Mã mở rộng sang khu vực này.

Tại hiện trường, các nhà khảo cổ phát hiện nhiều đồng tiền vàng, bạc, hổ phách cùng bằng chứng về việc sản xuất gốm cao cấp. Ngoài ra còn có vô số đồ kim loại, mảnh gốm, dấu tích nhà ở, cơ sở sản xuất và thậm chí một đến hai công trình được cho là nơi thờ tự.

Tất cả hiện vật đều được thu thập và đóng gói, với tổng cộng hơn 22.000 túi - một trong những khối lượng khai quật lớn nhất trong lịch sử khảo cổ học của Cộng hòa Czech.

Các nhà khảo cổ học tại Cộng hòa Czech đã phát hiện hàng nghìn hiện vật từ một khu định cư cổ đại của người Celt. Ảnh: Bảo tàng Đông Bohemia ở Hradec Králové.

Theo Bảo tàng Đông Bohemia, đây là “một trong những bộ sưu tập hiện vật lớn nhất từng được phát hiện tại Czech”, bao gồm cả những vật dụng sinh hoạt thường ngày lẫn bộ sưu tập trang sức phong phú.

Bảo tàng nhận định địa điểm này “chưa từng có tiền lệ” tại Cộng hòa Czech, cả về quy mô lẫn tính chất, và khẳng định khu định cư này là “hoàn toàn đặc biệt”.

Các nhà khảo cổ cho biết họ thực sự bất ngờ trước mật độ hiện vật dày đặc trong lòng đất. Lớp đất mặt thậm chí còn chứa nhiều hiện vật hơn cả các công trình được bảo tồn bên dưới.

“Với giới khảo cổ, tầm quan trọng của khu định cư này có thể sánh ngang với những trung tâm lớn nhất từng được biết đến ở vùng Trung Danube và miền nam nước Đức”, thông cáo cho hay. “Đáng chú ý là khu định cư này hoàn toàn không có tường thành”.

Cộng hòa Czech trong thời gian gần đây liên tiếp ghi nhận nhiều phát hiện khảo cổ gây chú ý. Hồi mùa xuân năm nay, Bảo tàng Đông Bohemia từng công bố việc một người đi bộ tình cờ phát hiện một kho báu bí ẩn chứa đầy vàng trong một cánh đồng hoang. Năm ngoái, một phụ nữ cũng bất ngờ tìm thấy 2.150 đồng bạc thời trung cổ khi đi dạo ở vùng Trung Bohemia.