'Kho báu' của thủ khoa Bách khoa TP.HCM gây sốt tại lễ tốt nghiệp

Thủ khoa của trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) mang lên sân khấu "kho báu" khiến cả hội trường bất ngờ.

"Kho báu" được Lê Thanh Tài mang lên sân khấu lễ tốt nghiệp. Ảnh: NVCC.

Tại lễ tốt nghiệp của Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), thủ khoa Lê Thanh Tài (sinh năm 2002) mang lên sân khấu “kho báu” mà nam sinh tích lũy trong suốt 5 năm học tập khiến những người tham dự tại hội trường bất ngờ và xúc động. Những tràng pháo tay vang lên không ngớt khi chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt này.

Lê Thanh Tài là tân kỹ sư tốt nghiệp loại xuất sắc chương trình Kỹ sư Việt - Pháp, ngành Vật liệu và Năng lượng. Tại buổi lễ, Tài vinh dự được đại diện cho các sinh viên tốt nghiệp chia sẻ về hành trình học tập và nỗ lực bền bỉ tại trường.

Cũng trong khoảnh khắc ấy, Thanh Tài có dịp khoe “kho báu” đặc biệt, đó là 36 tấm bằng khen và giấy chứng nhận được kết dính thành một tờ giấy lớn.

Bộ “kho báu” này bao gồm giấy khen sinh viên 5 tốt ở các cấp trường, thành phố và trung ương; bằng khen từ các cuộc thi Olympic; giấy chứng nhận từ các chương trình học bổng cùng nhiều chứng nhận tham gia hội thảo quốc tế mà Tài tích lũy trong suốt quá trình là sinh viên.

Dù nhiều sinh viên đã biết Thanh Tài là “học bá” nhưng khoảnh khắc anh chàng giơ cao tấm “bằng lớn” vẫn khiến cả hội trường trầm trồ và thán phục vì thành tích học tập quá “khủng”.

“Buổi lễ tốt nghiệp là khoảnh khắc cuối cùng của tôi tại trường, vậy nên tôi muốn làm một điều gì đó tạo điểm nhấn và lưu giữ kỷ niệm”, Thanh Tài kể.

Thanh Tài tốt nghiệp với điểm trung bình đạt 9,2/10 và là một trong 11 sinh viên xuất sắc nhận cúp toàn năng của trường Đại học Bách khoa năm nay.

Trong khoảng thời gian là sinh viên, tân thủ khoa từng đi học trao đổi tại Italy, Đài Loan (Trung Quốc), Hà Lan, Pháp, Hàn Quốc, Indonesia và Myanmar trước khi giành được học bổng tiến sĩ tại Pháp.

Bên cạnh đó, Thanh Tài tích cực tham gia các chương trình học thuật và đạt huy chương bạc tại Kỳ thi Olympic Cơ học sinh viên toàn quốc trong ba năm liên tiếp, cũng như huy chương bạc kỳ thi Olympic Toán học sinh viên toàn quốc môn Đại số tuyến tính.

Thanh Tài chụp ảnh cùng 2 giảng viên của Phòng Đối ngoại, Đại học Trento, Italy, vào tháng 1/2025. Ảnh: NVCC.

Sở hữu thành tích học tập ấn tượng, Thanh Tài còn có phong cách học tập khá đặc biệt mà nhiều bạn học gọi là “chill guy”.

Tân thủ khoa ưu tiên kết quả học tập và nghiên cứu hơn là quá trình, nên không “học ngày học đêm” như nhiều người tưởng. Có những ngày cậu nghỉ ngơi, nhưng cũng có những ngày dành toàn bộ 24 giờ ở trong phòng nghiên cứu.

Thanh Tài chia sẻ rằng vì bản thân tận hưởng cảm giác được học tập và làm nghiên cứu nên anh không cảm thấy vất vả hay áp lực.

Hiện, tân thủ khoa đang làm việc theo hình thức làm việc từ xa cho một công ty chuyên về tự động hóa nhằm tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng chuyên môn và chuẩn bị cho hành trình du học bậc tiến sĩ tại Pháp bắt đầu từ tháng 1/2026.