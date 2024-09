Kho bạc Nhà nước muốn mua thêm 100 triệu USD từ ngân hàng thương mại

Trong bối cảnh giá USD giảm mạnh, Kho bạc Nhà nước thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại đợt 3, tối đa 100 triệu USD.

Từ đầu năm, Kho bạc Nhà nước đã có 2 đợt mua ngoại tệ với tổng khối lượng 250 triệu USD. Ảnh: Nam Khánh.

Ngày 11/9, Kho bạc Nhà nước thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại đợt 3 với khối lượng dự kiến 100 triệu USD . Đây là loại hình giao ngay, thực hiện vào ngày 12/9 và thanh toán dự kiến ngày 16/9.

Trước đó, Kho bạc Nhà nước đã thực hiện đợt chào mua ngoại tệ thứ 2 khối lượng 150 triệu USD , tương ứng hơn 3.700 tỷ đồng được cung ứng vào hệ thống.

Đợt mua ngoại tệ lần 1 diễn ra vào cuối tháng 5, Kho bạc Nhà nước cũng chào mua từ các ngân hàng thương mại với khối lượng 100 triệu USD . Lượng ngoại tệ này nhằm đáp ứng cho các nhiệm vụ chi bằng ngoại tệ qua Kho bạc Nhà nước.

Đợt chào mua ngoại tệ hiện tại của Kho bạc Nhà nước diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do đều đồng loạt giảm sâu trước thềm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tổ chức cuộc họp chính sách, dự kiến có lần giảm lãi suất đầu tiên.

Hiện trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD đã giảm xuống mức 24.565 đồng/USD. So với giai đoạn cao điểm cuối tháng 5, tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm khoảng 3% và giảm gần 2% kể từ đầu tháng 8.

Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước cũng liên tục lao dốc. Giá bán USD niêm yết tại các ngân hàng phổ biến trong khoảng 24.355 đồng/USD, trong khi mua vào ở mức 24.725 đồng/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại các ngân hàng đã giảm hơn 500 đồng, tương đương mức giảm hơn 2%.

Tỷ giá trên thị trường tự do cũng liên tục giảm sâu trong các phiên giao dịch gần đây và hiện giao dịch ở mức 25.140 - 25.240 đồng/USD (mua - bán).

Tỷ giá tự do bắt đầu rơi mạnh trong gần 2 tháng trở lại đây, đặc biệt trong tháng 8. So với mức đỉnh gần 26.000 đồng xác lập cuối tháng 6, giá USD tự do hiện thấp hơn 700 đồng, tương đương giảm ròng gần 3%.

Trước đó, trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có loạt chính sách điều hành mang tính nới lỏng hơn.

Nhà điều hành thông báo kể từ ngày 28/8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu phân bổ đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của tổ chức tín dụng đó.

Trên kênh hoạt động thị trường mở, NHNN cũng đã chủ động ngừng phát hành trên kênh tín phiếu và giảm lãi suất trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) nhằm hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống ngân hàng.