Khi trí tuệ nhân tạo bước ra khỏi phòng thí nghiệm

Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo đã chuyển mình từ một lĩnh vực nghiên cứu hàn lâm thành nền tảng công nghệ cốt lõi của nhiều ngành công nghiệp.

Sự xuất hiện của các mô hình nền tảng và AI tạo sinh, đặc biệt là các mô hình ngôn ngữ lớn, đã mở ra khả năng xây dựng những ứng dụng thông minh chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, cùng sự bùng nổ đó là một khoảng trống lớn về tri thức: làm thế nào để biến sức mạnh của AI thành những hệ thống vận hành ổn định, có giá trị thực tế và có thể mở rộng trong môi trường sản xuất. Cuốn sách Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với Mô hình Nền tảng của Chip Huyen ra đời như một câu trả lời toàn diện cho câu hỏi đó.

Sách Kỹ thuật AI.

Tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn của kỹ thuật hệ thống

Khác với phần lớn tài liệu AI truyền thống vốn tập trung vào thuật toán hay huấn luyện mô hình, Kỹ thuật AI tiếp cận trí tuệ nhân tạo từ góc nhìn của kỹ thuật hệ thống. Cuốn sách đặt trọng tâm vào toàn bộ vòng đời của một ứng dụng AI, từ lựa chọn mô hình nền tảng, thiết kế kiến trúc, đánh giá chất lượng, triển khai, vận hành cho đến tối ưu hóa và phản hồi người dùng.

Trong bối cảnh AI đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi, cách tiếp cận này cho thấy một sự dịch chuyển quan trọng: AI không còn là “thí nghiệm” mà đã trở thành hạ tầng công nghệ cần được xây dựng một cách bài bản và có trách nhiệm.

Một trong những đóng góp nổi bật của cuốn sách là việc phân tích thẳng thắn các rủi ro và hạn chế của AI tạo sinh. Chip Huyen không né tránh những vấn đề nhạy cảm như hiện tượng “ảo giác” của mô hình ngôn ngữ lớn, sự thiếu nhất quán trong kết quả đầu ra hay những nguy cơ liên quan đến đạo đức và bảo mật dữ liệu. Thay vì tô hồng công nghệ, tác giả chỉ ra rằng việc triển khai AI trong thực tế đòi hỏi một hệ thống đánh giá chặt chẽ, cơ chế giám sát liên tục và sự kết hợp giữa con người với máy móc. Chính cách nhìn thực tế này khiến Kỹ thuật AI trở thành một tài liệu đáng tin cậy cho những ai đang trực tiếp xây dựng sản phẩm AI.

Nội dung cuốn sách được cấu trúc chặt chẽ, dẫn dắt người đọc từ những khái niệm nền tảng đến các kỹ thuật triển khai chuyên sâu. Các chương đầu giới thiệu bức tranh tổng thể về mô hình nền tảng và vai trò của chúng trong hệ sinh thái AI hiện đại. Những chương tiếp theo đi sâu vào phương pháp đánh giá, không chỉ ở mức độ mô hình mà còn ở cấp độ hệ thống, nơi hiệu quả kỹ thuật phải song hành với trải nghiệm người dùng và giá trị kinh doanh. Các chủ đề như kỹ thuật nhắc lệnh, RAG, agents, tinh chỉnh mô hình, kỹ thuật dữ liệu hay tối ưu hóa suy luận được trình bày một cách mạch lạc, gắn liền với các bài toán thực tế mà kỹ sư AI thường gặp phải.

Điểm đáng chú ý là Kỹ thuật AI không bị phụ thuộc vào các công cụ hay xu hướng nhất thời. Thay vào đó, Chip Huyen tập trung vào những nguyên lý nền tảng có giá trị lâu dài, giúp người đọc hiểu bản chất của việc xây dựng hệ thống AI thay vì chỉ học cách sử dụng một công nghệ cụ thể. Chính vì vậy, cuốn sách không chỉ hữu ích cho kỹ sư AI hay kỹ sư học máy, mà còn cho các nhà khoa học dữ liệu, lập trình viên, quản lý sản phẩm và những người chịu trách nhiệm chiến lược AI trong doanh nghiệp.

Tác giả Chip Huyen.

Cập nhật kiến thức trong kỷ nguyên AI tạo sinh

Uy tín của cuốn sách còn được củng cố bởi tác giả. Chip Huyen là một trong những gương mặt tiêu biểu trong lĩnh vực hệ thống học máy, từng làm việc tại NVIDIA, Netflix, Snorkel AI và giảng dạy tại Đại học Stanford.

Kinh nghiệm thực chiến tại Thung lũng Silicon giúp cô mang đến những góc nhìn sâu sắc, sát với thực tế triển khai AI ở quy mô lớn. Trước đó, cuốn Designing Machine Learning Systems của cô đã trở thành sách bán chạy toàn cầu, được xem như tài liệu gối đầu giường của cộng đồng AI. Kỹ thuật AI có thể coi là bước tiếp theo, cập nhật và mở rộng tư duy đó trong kỷ nguyên AI tạo sinh.

Phiên bản tiếng Việt do TIMES liên kết xuất bản cùng Nhà xuất bản Khoa học - Công nghệ - Truyền thông, với bản dịch của Lê Thanh Hưng, admin cộng đồng “Bình dân học AI”. Bản dịch được đánh giá cao nhờ sự chính xác về thuật ngữ và khả năng truyền tải tinh thần kỹ thuật của nguyên tác, giúp độc giả Việt Nam tiếp cận một tác phẩm chuyên sâu mà vẫn dễ theo dõi.

Với dung lượng 728 trang, khổ sách lớn và nội dung dày dặn, đây là một công trình nghiêm túc, thể hiện nỗ lực đưa những tri thức AI tiên tiến nhất đến gần hơn với cộng đồng công nghệ trong nước.

Không chỉ nhận được sự quan tâm của giới chuyên môn, Kỹ thuật AI còn được nhiều chuyên gia hàng đầu thế giới đánh giá cao. Những nhận xét từ các lãnh đạo công nghệ tại Google, OpenAI hay các tập đoàn đa quốc gia cho thấy cuốn sách đã chạm đúng nhu cầu cấp thiết của thời đại: xây dựng AI không chỉ thông minh mà còn đáng tin cậy, có khả năng mở rộng và tạo ra giá trị bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy chuyển đổi số và ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực, sự xuất hiện của Kỹ thuật AI: Xây dựng ứng dụng với Mô hình Nền tảng mang ý nghĩa đặc biệt.

Cuốn sách không chỉ cung cấp tri thức kỹ thuật, mà còn góp phần định hình tư duy đúng đắn về AI như một hệ thống cần được thiết kế, quản trị và đánh giá nghiêm ngặt. Với những ai đang mong muốn đưa AI từ ý tưởng đến sản phẩm thực tế, đây có thể coi là một cẩm nang không thể thiếu trong hành trình chinh phục công nghệ của thời đại mới.