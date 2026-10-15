Khi tiện ích trở thành 'phòng khách nối dài' cho gia đình đa thế hệ

Trong nhiều tổ ấm 3 thế hệ, khoảng cách tuổi tác khiến thói quen sinh hoạt của các thành viên có sự khác biệt. Ông bà thường thức dậy từ sáng sớm, cần nơi tản bộ và gặp gỡ bạn đồng niên. Cha mẹ bận rộn công việc, ưu tiên sự thuận tiện trong di chuyển và không gian vận động sau giờ tan sở. Trẻ nhỏ tràn đầy năng lượng, cần không gian vui chơi ngoài trời và trường học gần nhà. Khi nhịp sống khác nhau cùng diễn ra trong không gian sinh hoạt giới hạn, khác biệt nhỏ có thể dẫn đến bất tiện trong đời sống gia đình.

Mizuki Park giải bài toán ấy từ quy hoạch đô thị, giúp các thế hệ sống chung mà vẫn có khoảng trời riêng. Trên quy mô 26 ha, khu đô thị dành 71% diện tích cho không gian mở, với kênh đào uốn lượn và mảng xanh đa tầng. Tỷ lệ cây xanh và mặt nước tối ưu tạo nên môi trường sống trong lành, góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cả gia đình. Bên cạnh đó, việc ưu tiên không gian mở trong quy hoạch còn tạo điều kiện để cư dân tản bộ, vận động và thư giãn giữa thiên nhiên mỗi ngày.

Điểm then chốt trong quy hoạch của Mizuki Park nằm ở cách “dàn” nhịp sống của từng thế hệ ra không gian đô thị. Phát triển theo mô hình đô thị tích hợp, Mizuki Park đảm bảo 5 nhu cầu thiết yếu gồm sống, học tập, làm việc, giải trí và mua sắm của cư dân được đáp ứng trong bán kính vài phút đi bộ.

Với ông bà, ngày mới có thể bắt đầu bằng vài vòng dạo bộ quanh công viên ven kênh hay buổi tập dưỡng sinh ở quảng trường trung tâm. Tiếp đó, khu vườn Nhật trên Đảo Nhật giữa dòng kênh, ghế đá dưới tán lá trở thành “phòng khách” để tiếp đón và gặp gỡ bạn bè đồng niên, chơi cờ cùng hàng xóm mỗi sáng. Niềm vui giản dị diễn ra trong không gian xanh thoáng đãng giúp tuổi già thêm an yên.

Còn với cha mẹ, lợi thế quan trọng là khả năng kết nối thuận tiện với nơi làm việc. Nằm trên trục Nguyễn Văn Linh, Mizuki Park giúp cư dân di chuyển đến Phú Mỹ Hưng và trung tâm thành phố thuận tiện hơn. Sau ngày dài ở công sở, phòng gym, khu tập yoga, hồ bơi và chuỗi F&B mở ra nhiều lựa chọn để tái tạo năng lượng. Đó có thể là chạy bộ ven kênh, trận cầu lông cùng bạn bè hay bữa tối gần nhà. Không cần đến chuyến đi xa, cha mẹ vẫn có thể dành thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng phút thư thái bên gia đình.

Với trẻ nhỏ, khu đô thị mở ra không gian vui chơi và khám phá. Nhà trẻ và trường tiểu học trong khu vực giúp rút ngắn quãng đường đến lớp, đồng thời giảm áp lực đưa đón cho cha mẹ vào giờ cao điểm. Sau giờ học, các bé có thể thỏa sức vận động trên thảm cỏ xanh, vui chơi tại công viên, bơi lội và giao lưu cùng bạn bè. Qua đó, mỗi ngày đều mang đến cho trẻ thêm cơ hội vận động, khám phá và phát triển trong môi trường gần gũi thiên nhiên.

Nếu Mizuki Park là khu đô thị tích hợp đáp ứng nhu cầu sống đa dạng của nhiều thế hệ, thì Trellia Vista tiếp nối giá trị ấy trong không gian sống được quy hoạch riêng biệt. Thiết kế compound mang đến sự yên tĩnh, không gian riêng và môi trường vui chơi, vận động phù hợp.

Bên trong căn hộ, Trellia Vista tiếp tục mở rộng trải nghiệm sống với tầm nhìn khoáng đạt, gần gũi thiên nhiên. Với địa thế 2 mặt hướng thủy, từ ban công mỗi căn hộ, khoảng trời và mặt nước trải rộng tầm nhìn ra đường chân trời khoáng đạt. Thiết kế chiều cao 3,3 m kết hợp hệ kính full-height cao 2,4 m giúp “nới rộng” không gian bên trong, đưa cảnh quan thiên nhiên bên ngoài đến sát khung cửa.

Dưới chân tòa tháp, hệ tiện ích gồm Clubhouse, hồ bơi, khu BBQ, Picnic, Outdoor Gym/Yoga, Golf Practice đáp ứng nhanh phần lớn nhu cầu sinh hoạt thường nhật của cả nhà.

Khi mỗi thành viên đều có tiện ích được “may đo” theo nhu cầu riêng, không gian cộng đồng trở thành “phòng khách nối dài” của cả gia đình. Buổi chiều, ông bà có thể đi bộ đón cháu tan học; tối đến, cả nhà cùng quây quần tại khu BBQ; cuối tuần, các thế hệ có dịp vui chơi tại công viên ven sông rộng 3.500 m2 gần nhà. Khoảnh khắc sum vầy nhờ đó được nối dài giữa không gian xanh và cộng đồng thân thuộc. An cư tại Trellia Vista, cư dân lựa chọn tổ ấm nơi 3 thế hệ có thể sống theo nhịp riêng, đồng thời dễ dàng tìm thấy nhau trong khoảnh khắc thường ngày, giữa khu đô thị đã hiện hữu và vận hành.

Trellia Vista mang đến lựa chọn an cư với mức giá từ 68 triệu đồng/m2 cùng chính sách tài chính linh hoạt. Khách hàng chỉ cần thanh toán 2% mỗi 2 tháng, được hỗ trợ vay đến 65% giá trị căn hộ. Đặc biệt, chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất ở mức 9%/năm trong 24 tháng, giúp giảm áp lực tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch sở hữu nhà.

Sự an tâm của người mua còn được củng cố từ tiến độ phát triển thực tế tại Mizuki Park. Trong tháng 9, Trellia Cove đã cất nóc 3 tòa tháp và dự kiến tháng 11 sẽ bàn giao khu nhà phố thấp tầng LK11.