Mizuki Park - nơi mảng xanh đa tầng bao bọc tổ ấm an cư

|
Tại Mizuki Park, mặt nước, cây xanh cùng thế đất tự nhiên đóng vai trò “khung xương” định hình toàn bộ quy hoạch. Nhìn từ trên cao, khu đô thị hiện lên như vùng xanh giữa lòng phố thị, đan xen giữa hệ thống sông rạch, kênh đào nội khu là tầng cây xanh phát triển qua nhiều năm, hình thành lớp “màng lọc sinh thái” bao quanh không gian sống.
|
Mặt nước là lớp “màng lọc sinh thái” đầu tiên, tạo khoảng đệm giữa không gian đô thị và nhịp sống sôi động bên ngoài. Dòng kênh tự nhiên được tôn tạo, kết nối với hệ kênh nhân tạo đưa mặt nước trở thành phần xuyên suốt của cảnh quan Mizuki Park. Kênh nội khu uốn mình theo đường cong mềm mại, đưa hơi nước và sinh khí len vào từng khoảng không gian. Giữa hệ thống kênh đào là đảo Nhật với khu vườn Nhật, một trong những không gian cảnh quan đặc trưng và điểm sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng cư dân.
|
Không giống dự án mới chỉ bắt đầu phủ xanh, hệ cây xanh tại Mizuki Park trải qua nhiều năm sinh trưởng cùng khu đô thị. Hàng cây quanh quảng trường trung tâm được trồng từ khoảng 6 năm trước, nay vươn cao tán rộng, tạo bóng mát cho tuyến đường và không gian công cộng. Nhờ đó, mỗi bước dạo bộ, vòng đạp xe hay giờ vui chơi ngoài trời của cư dân càng thêm thư thái.
|
“Màng lọc sinh thái” Mizuki Park còn được tạo nên từ thảm cỏ và tầng cây bụi dọc lối đi và khoảng đệm cảnh quan. Mảng xanh ở tầm thấp tạo sự chuyển tiếp mềm mại giữa kiến trúc và cảnh quan, đồng thời đưa thiên nhiên hiện diện gần hơn trong trải nghiệm của cư dân. Từ mặt nước, tán cây đến thảm cỏ, lớp cảnh quan được kết nối để hình thành hệ sinh thái đa tầng, góp phần tạo nên môi trường sống xanh trong lành cho khu đô thị.
|
Trên nền tảng ấy, Trellia Vista tiếp nối hệ sinh thái cảnh quan của Mizuki Park, đưa lợi thế thiên nhiên đến gần hơn với không gian sống của từng gia đình. Thuộc phân khu compound cuối cùng của khu đô thị, Trellia Vista sở hữu địa thế hiếm có khi tầm nhìn trực diện hai mặt nước tự nhiên, tạo sự thoáng đãng và khung cửa ngập sắc xanh.
|
Trải nghiệm sống tại Trellia Vista mang tinh thần của một compound chuẩn mực: Đủ riêng tư để tìm thấy sự an yên giữa phố thị, đủ đầy tiện ích để mỗi gia đình có thể tận hưởng trọn vẹn từng ngày sống.
|
Bên trong compound, tầng xanh đan xen từ tán cây cao, cây bụi đến thảm cỏ, tạo nên “bộ lọc” tự nhiên, góp phần duy trì bầu không khí tinh khiết và nhiệt độ mát mẻ cho môi trường sống. Mảng xanh được mở rộng thành khoảng sân chơi, bãi cỏ, công viên để trẻ nhỏ tự do chạy nhảy và vận động mỗi ngày. Nhờ đó, trải nghiệm vốn cần một chuyến đi, nay trở thành một phần của nhịp sống thường nhật, ngay dưới chân nhà.
|
Dưới chân tòa tháp, khu gym, yoga, BBQ và hồ bơi luôn sẵn sàng để cha mẹ vận động, thư giãn và tái tạo năng lượng sau ngày dài. Với người lớn tuổi, hành trình chăm sóc sức khỏe bắt đầu từ thói quen giản dị: Tản bộ ở công viên bờ sông mỗi sáng, tập dưỡng sinh cùng bạn đồng niên hay hóng gió bên dòng kênh xanh mát mỗi chiều. Tại Trellia Vista, mỗi thế hệ đều tìm thấy nhịp riêng để tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh và thư thái.
|
Sau nhiều năm phát triển, Mizuki Park định hình rõ nét diện mạo của khu đô thị tích hợp, với cảnh quan, tiện ích và cộng đồng hơn 4.000 gia đình hiện hữu. Trellia Vista tiếp nối nền tảng ấy, mang đến không gian sống gắn kết với thiên nhiên và thừa hưởng giá trị đã được bồi đắp theo thời gian.