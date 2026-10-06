Mizuki Park - nơi mảng xanh đa tầng bao bọc tổ ấm an cư

Mặt nước là lớp “màng lọc sinh thái” đầu tiên, tạo khoảng đệm giữa không gian đô thị và nhịp sống sôi động bên ngoài. Dòng kênh tự nhiên được tôn tạo, kết nối với hệ kênh nhân tạo đưa mặt nước trở thành phần xuyên suốt của cảnh quan Mizuki Park. Kênh nội khu uốn mình theo đường cong mềm mại, đưa hơi nước và sinh khí len vào từng khoảng không gian. Giữa hệ thống kênh đào là đảo Nhật với khu vườn Nhật, một trong những không gian cảnh quan đặc trưng và điểm sinh hoạt quen thuộc của cộng đồng cư dân.