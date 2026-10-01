Diện mạo các khu đô thị 'đồng kiến tạo' giữa Nam Long và đối tác Nhật

Quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản tại Nam Long bắt đầu từ năm 2015, khi Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad cùng tham gia phát triển những dự án nhà ở đầu tiên. Sau hơn 10 năm đồng hành, phạm vi hợp tác giữa các bên từng bước mở rộng đến những khu đô thị tích hợp hàng chục, hàng trăm hecta. Năm 2025, Tokyu Corporation trở thành đối tác chiến lược Nhật Bản tiếp theo đồng hành cùng Nam Long trong việc phát triển khu đô thị đáng sống. Cả ba đối tác Nhật Bản đều sở hữu hơn 100 năm kinh nghiệm phát triển các khu đô thị tích hợp, hạ tầng, công nghệ tiên tiến, tư duy quy hoạch hiện đại và một hệ sinh thái dày dạn.