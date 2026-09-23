Dấu ấn giá trị thực tại triển lãm Nam Long Experience 2026

Sau ba ngày diễn ra, Nam Long Experience 2026 khắc họa giá trị bất động sản qua sản phẩm, không gian đô thị, hệ đối tác và những cam kết dài hạn.

Trong ba ngày 18-20/9, Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị thực đã đón hơn 10.000 lượt khách đến tham quan không gian hơn 4.000 m2 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn SECC (phường Tân Mỹ, TP.HCM)Sự kiện giới thiệu các khu đô thị, dòng sản phẩm cùng hệ sinh thái đối tác của Nam Long, tạo điều kiện để người mua nhà, nhà đầu tư và đội ngũ kinh doanh tiếp cận thông tin trực tiếp.

Thông qua sa bàn, công nghệ mô phỏng đến các phiên tư vấn, khách tham quan có thể tìm hiểu quy hoạch, pháp lý, tiến độ, tiện ích và phương án tài chính của từng sản phẩm. Bên cạnh hoạt động chuyên môn, chương trình giới thiệu dự án, workshop, hoạt động môi trường và âm nhạc… tái hiện nhiều lát cắt của đời sống đô thị ngay tại triển lãm.

Ba ngày khám phá hệ sinh thái bất động sản Nam Long

5 không gian đô thị tại triển lãm đại diện cho những nhu cầu khác nhau, từ sở hữu căn nhà đầu tiên, nâng cấp môi trường sống đến tìm kiếm sản phẩm tích sản dài hạn. Mỗi khu vực được thiết kế theo bản sắc riêng, giúp khách tham quan hình dung cụ thể hơn về quy hoạch, sản phẩm và nhịp sống tại dự án.

Trong đó, Waterpoint giới thiệu mô hình thành phố bên sông quy mô 355 ha với 6 lớp mảng xanh, cảnh quan nhiệt đới và hệ tiện ích phục vụ nhiều thế hệ. Danh mục sản phẩm trải từ căn hộ Solaria Rise đến các dòng nhà phố, biệt thự tại The Aqua, Park Village, The Pearl và phân khu mới Rivera Nagomi, mở rộng lựa chọn cho khách hàng quan tâm khu vực đô thị vệ tinh phía tây TP.HCM.

Sa bàn, hình ảnh thực tế và công nghệ mô phỏng giúp khách tham quan tìm hiểu trực quan về quy hoạch, thiết kế, tiện ích và nhịp sống tại từng khu đô thị.

Tại Mizuki Park, không gian vườn Nhật, hình ảnh tiện ích và cộng đồng hơn 4.000 gia đình đã an cư cho thấy một khu đô thị được hình thành qua đời sống hàng ngày. Sự kiện Khởi động kinh doanh tháp T3 thuộc phân khu compound Trellia Cove cũng thu hút khoảng 1.000 chuyên viên đến từ các đại lý chiến lược, phản ánh mức độ quan tâm của thị trường phân phối đối với nguồn cung mới.

Song song, Izumi City làm rõ quy hoạch đô thị cửa ngõ phía đông cùng khả năng kết nối đại lộ Nguyễn Hữu Cảnh (Hương Lộ 2 cũ), cầu Vàm Cái Sứt, các tuyến cao tốc và sân bay quốc tế Long Thành.

Trong khi đó, Elyse Island, dòng biệt thự Legacy Collection - dấu ấn dòng sản phẩm cao cấp của Nam Long, gợi mở không gian sống riêng tư trên đảo tự nhiên Đại Phước, kết hợp tinh thần Omotenashi và wellness. Riêng Nam Long II Central Lake giới thiệu mô hình đô thị tích hợp tại Cần Thơ, hướng đến nhu cầu an cư gia đình với cảnh quan mặt nước, tiện ích và hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, Nam Long ADC giới thiệu các giải pháp nhà ở vừa túi tiền tại Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai.

Các khu vực tư vấn ghi nhận đa dạng nhu cầu của khách tham quan. Người mua ở thực quan tâm đến diện tích, công năng, trường học, tiện ích và tiến độ thanh toán. Nhà đầu tư tìm hiểu sâu hơn về pháp lý, tiến độ, hạ tầng kết nối và sức sống của khu đô thị sau khi bàn giao. Với lực lượng kinh doanh, thông tin trực tiếp từ chủ đầu tư tạo thêm cơ sở để giới thiệu sản phẩm phù hợp cho từng nhóm khách.

Tại các khu vực tư vấn, khách hàng trao đổi trực tiếp về pháp lý, tiến độ, phương án tài chính và chính sách bán hàng trước khi đánh giá sản phẩm phù hợp.

Anh Đỗ Hoàng Anh (54 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) đến triển lãm để tìm hiểu dòng Legacy Collection tại đảo Đại Phước. Sau khi đã sở hữu hai căn nhà, anh hướng đến một không gian sống phù hợp cho giai đoạn nghỉ hưu.

“Ở thời điểm này, tôi và vợ quan tâm nhiều hơn đến môi trường sống gần gũi thiên nhiên, yên tĩnh và có thể gắn bó lâu dài. Elyse Island khá gần với những tiêu chí gia đình tôi đang tìm kiếm”, anh Hoàng Anh chia sẻ.

Sức nóng của triển lãm được nối dài qua chương trình giới thiệu tháp T3 thuộc phân khu compound Trellia Cove tại Mizuki Park và các dòng sản phẩm Solaria Rise, Rivera Nagomi, The Pearl và The Aqua tại Waterpoint. Việc ra mắt các sản phẩm mới cho thấy Nam Long tiếp tục bổ sung nguồn cung theo nhiều nhu cầu, từ căn hộ đầu tiên đến nhà ở thấp tầng và dòng sản phẩm cao cấp.

Nam Long giới thiệu tháp T3 thuộc phân khu compound Trellia Cove tại Mizuki Park và Rivera Nagomi tại Waterpoint, bổ sung nguồn cung mới thị trường.

Trong ba ngày, khách tham quan còn tham gia các phiên thảo luận thị trường, Nam Long Fresh, hoạt động tương tác tại từng booth, bốc thăm trúng thưởng và các chương trình âm nhạc. Những điểm chạm này giúp câu chuyện về đô thị tích hợp được thể hiện qua cả thông tin sản phẩm lẫn hoạt động văn hóa, môi trường và cộng đồng.

Giá trị thực được xây dựng và tiếp nối sau triển lãm

Nam Long Experience 2026 đưa triết lý “bất động sản giá trị thực” vào những điểm chạm thực tế tại triển lãm, để khách hàng trải nghiệm trực quan hệ sinh thái đô thị của Tập đoàn Nam Long. Giá trị thực của một sản phẩm được nhìn từ quy hoạch, pháp lý, tiến độ đến khả năng hình thành tiện ích, cộng đồng cư dân và môi trường sống sau bàn giao.

Cách tiếp cận này được xây dựng trên nền tảng 34 năm phát triển của Nam Long. Sau hơn 3 thập kỷ, tập đoàn hiện sở hữu quỹ đất sạch hơn 681 ha, phát triển 11 khu đô thị tích hợp và cung cấp giải pháp an cư cho hơn 33.000 gia đình.

Với quy hoạch đồng bộ, tiện ích và cộng đồng cư dân, các khu đô thị tích hợp của Nam Long hướng đến trở thành tổ ấm gắn bó lâu dài của nhiều thế hệ gia đình.

Tại lễ khai mạc triển lãm, bà Nguyễn Thanh Hương, Quyền Tổng giám đốc Tập đoàn Nam Long, khẳng định ba trụ cột tạo nên giá trị thực của bất động sản là “sản phẩm thực, giá trị thực, cam kết thực”.

“Một đô thị giá trị thực là một đô thị có sức sống mỗi ngày”, bà Nguyễn Thanh Hương nhấn mạnh.

Sức sống ấy được thể hiện qua những ô cửa sáng đèn, hệ tiện ích được sử dụng và các hoạt động cộng đồng duy trì sau khi cư dân về sinh sống.

Giá trị này còn có sự đóng góp của hệ sinh thái đối tác trong nhiều lĩnh vực. Các đối tác Nhật Bản gồm Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad và Tokyu Corporation tham gia quá trình đầu tư, phát triển sản phẩm và đưa kinh nghiệm vận hành vào các khu đô thị. Hệ thống ngân hàng, y tế, giáo dục, vật liệu và quản lý vận hành tiếp tục bổ sung các giải pháp cần thiết cho đời sống cư dân.

Hệ sinh thái hợp tác trong đầu tư, tài chính, y tế, giáo dục, vật liệu và vận hành góp phần hoàn thiện giá trị tại các khu đô thị.

Sự đồng hành của đối tác cùng mức độ quan tâm từ người mua và lực lượng kinh doanh cho thấy thị trường vẫn dành sự chú ý cho những dự án có thông tin rõ ràng, tiến độ được bảo đảm và giá trị sử dụng cụ thể.

Nam Long Experience 2026 cho thấy định hướng lâu dài của Nam Long trong việc kiến tạo những khu đô thị đáng sống, xây dựng môi trường bền vững và gắn kết cộng đồng, qua đó đóng góp tích cực vào sự phát triển của đô thị Việt Nam.