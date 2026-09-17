Nam Long II Central Lake ghi dấu cột mốc bàn giao sổ hồng cho cư dân

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long - chi nhánh Cần Thơ tổ chức lễ trao sổ hồng cho cư dân chung cư nhà ở xã hội Nam Long 2 (phân khu EHomeS) thuộc đô thị Nam Long II Central Lake.

Sau khoảng 18 tháng kể từ thời điểm bàn giao nhà, cư dân đã cầm trên tay tấm sổ hồng hợp pháp. Cột mốc quan trọng không chỉ bảo chứng cho cam kết pháp lý của nhà phát triển bất động sản (BĐS), mà còn đánh dấu bước tiến trong tiến trình hình thành cộng đồng an cư lâu dài, mang lại giá trị gia tăng bền vững cho toàn đại đô thị.

Pháp lý khẳng định uy tín chủ đầu tư

Trên thị trường BĐS, tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở được xem là thước đo phản ánh năng lực và uy tín chủ đầu tư. Việc hoàn tất thủ tục pháp lý để trao sổ hồng đợt tháng 9/2026 cho block thuộc lô G2, H3, H4 thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Nam Long đối với khách hàng.

Lễ bàn giao sổ hồng khẳng định cam kết pháp lý và uy tín của chủ đầu tư Nam Long đối với cư dân EHomeS Nam Long II.

Cụm chung cư EHomeS thuộc đô thị Nam Long II Central Lake có quy mô 3 lô G2, H3, H4 gồm 7 block nhà (E, F, G, H, K, J, L) với tổng số 930 căn hộ có diện tích từ 38 m2 đến 69 m2. Kể từ khi khởi công vào tháng 8/2023 và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025, dự án liên tục duy trì và hoàn thiện hệ thống tiện ích nội khu, gia tăng giá trị đời sống tinh thần cho cư dân.

Việc cư dân được nhận sổ hồng đúng cam kết thể hiện uy tín của chủ đầu tư, nâng cao giá trị thương hiệu EHomeS của Tập đoàn Nam Long trong việc tạo dựng niềm tin cho thị trường BĐS Tây Nam Bộ. Đây cũng là dấu mốc quan trọng trên hành trình hơn 34 năm phát triển của Tập đoàn Nam Long với triết lý mang đến “giá trị thực” đáp ứng nhu cầu ở thực.

Trước đó, sức hút của dự án và uy tín của chủ đầu tư được thể hiện rõ qua sự kiện bốc thăm quyền chọn mua diễn ra hồi tháng 6. Trong tổng số 443 căn hộ được giới thiệu giai đoạn 3, có đến 428 căn hộ hoàn tất đặt cọc, đạt tỷ lệ 97%. Kết quả ấn tượng cho thấy niềm tin của thị trường dành cho dòng sản phẩm nhà ở đáp ứng đúng khả năng tài chính nhưng sở hữu lợi thế nằm trong đại đô thị hiện đại bậc nhất Cần Thơ.

Nhân rộng giá trị cho khu đô thị

Bên cạnh nền tảng pháp lý minh bạch, sức hút thực tế của dự án còn thể hiện qua tốc độ lấp đầy cư dân nhanh chóng. Hiện tại, tỷ lệ lấp đầy tại 3 lô G2, H3, H4 đạt trên 90%, quy tụ hơn 1.656 nhân khẩu về sinh sống. Những dãy đèn thắp sáng mỗi chiều từ các căn hộ EHomeS trở thành minh chứng sinh động cho cộng đồng đang phát triển tràn đầy năng lượng.

Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 90% giúp khu căn hộ EHomeS Nam Long II hình thành nhịp sống đông đúc.

Sinh sống tại Nam Long II Central Lake, cư dân EHomeS thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái hạ tầng thuộc khu đô thị tích hợp quy mô 43,8 ha. Mật độ xây dựng toàn khu duy trì ở mức 36%, dành hơn 60% diện tích cho cây xanh, mặt nước và công trình cộng đồng. Điểm nhấn cảnh quan là công viên hồ trung tâm rộng 3,36 ha, kết hợp 1,15 ha đất giáo dục, 1.700 m2 đất y tế, 9.800 m2 đất thương mại - dịch vụ và 5.700 m2 dành cho câu lạc bộ thể thao.

Việc cư dân dọn về ở đông đúc tạo ra lực cầu tiêu dùng lớn tại chỗ, trực tiếp kích hoạt chuỗi dịch vụ thương mại, ẩm thực và mua sắm nội khu hoạt động nhộn nhịp. Khi các ô cửa sáng đèn ngày một nhiều hơn, diện mạo toàn đại đô thị Nam Long II Central Lake thêm phần rực rỡ, gia tăng sức sống thực tế và thúc đẩy giá trị BĐS toàn khu vực Nam Cần Thơ gia tăng theo thời gian.

Không gian sống xanh cùng hệ thống tiện ích đa dạng tại Nam Long II Central Lake.

Lễ trao sổ hồng đợt tháng 9/2026 tại chung cư EHomeS Nam Long II mở ra chặng đường an tâm định cư lâu dài, khẳng định giá trị của không gian sống lý tưởng. Kết hợp giữa uy tín chủ đầu tư, pháp lý chuẩn mực và hạ tầng quy hoạch bài bản, Nam Long II Central Lake đang từng ngày kết nối cộng đồng cư dân văn minh, kiến tạo giá trị sống mới tại trung tâm Tây Đô.