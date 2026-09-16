Khám phá ‘Bất động sản giá trị thực’ ở Nam Long Experience 2026

Chỉ còn 48 tiếng trước giờ mở cửa, Nam Long Experience 2026 đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để chào đón khách tham quan.

Trong 3 ngày 18-20/9 tại SECC, Nam Long Experience 2026 mang đến không gian khám phá hệ sinh thái bất động sản với quy mô hơn 4.000 m2. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho khách tham quan chuỗi trải nghiệm tương tác đa chiều, tư vấn tài chính trực tiếp cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Đa lựa chọn từ 1 đến 20 tỷ đồng đang chờ người mua

Xuyên suốt 3 ngày diễn ra, Nam Long Experience 2026 sẽ cụ thể hóa hệ sinh thái “Bất động sản giá trị thực” theo 2 lớp trải nghiệm song hành. Người mua sẽ được giải mã lần lượt từng câu hỏi trên hành trình an cư, đầu tư dài hạn: Toàn cảnh thị trường địa ốc và cập nhật dữ liệu dự báo thị trường chuyên sâu qua phiên hội thảo chuyên đề cùng CBRE; tiếp đến là trải nghiệm sản phẩm phù hợp nhu cầu trong hệ sinh thái Nam Long; cuối cùng nhận tư vấn chính sách để chọn phương án sở hữu dễ tiếp cận nhất cùng với loạt ưu đãi hấp dẫn.

Nam Long Experience 2026 tái hiện lát cắt đời sống thực tại các đô thị tích hợp của Nam Long.

Đến Nam Long Experience 2026, khách tham quan có thể xem - hỏi - so sánh nhiều lựa chọn bất động sản trong cùng điểm đến. Từ nhà ở vừa túi tiền đến căn hộ, nhà phố, biệt thự và dòng sản phẩm cao cấp, danh mục sản phẩm được giới thiệu trải rộng trên nhiều phân khúc, phục vụ nhu cầu an cư lẫn đầu tư dài hạn.

Với gia đình trẻ và người mua nhà lần đầu, Nam Long ADC mang đến An Zen Residences, EHome Hạ Long và EHomeS Biên Hòa, với sản phẩm từ khoảng 1 tỷ đồng .

Với gia đình tìm kiếm môi trường sống đã thành hình, Mizuki Park và Waterpoint mang đến góc nhìn về những khu đô thị đã có cảnh quan, tiện ích và đời sống cư dân hiện hữu. Trong khi đó, Izumi City mở ra lựa chọn tại tâm điểm cửa ngõ phía đông; Legacy Collection của Elyse Island và phân khu The Pearl - Waterpoint hướng đến phân khúc cao cấp và nhu cầu sở hữu tài sản dài hạn.

Tại sự kiện, Izumi City tung ra nhiều giải pháp tài chính dễ tiếp cận, đặc biệt thanh toán chỉ 20% đến khi nhận nhà cuối năm 2027.

Tiếp nối hành trình trải nghiệm thực là chuỗi chính sách đặc quyền. Khách tham quan có thể nhận tư vấn tài chính trực tiếp từ OCB, VCBNeo và các ngân hàng liên kết, với nhiều giải pháp tối ưu tại dự án Mizuki Park, Waterpoint và Izumi City. Bên cạnh đó là ưu đãi Flash Sale chiết khấu 1% trực tiếp trên hợp đồng mua bán (có thể cộng dồn cùng các chính sách khác), voucher tri ân trị giá 50-100 triệu đồng với số lượng giới hạn, cùng phiên bốc thăm may mắn (Lucky Draw) với tổng giá trị giải thưởng lên đến 100 triệu đồng/phiên, bao gồm iPhone 17 Pro Max, robot Xiaomi, Apple Watch SE3…

Không chỉ xem nhà khi đến Nam Long Experience 2026

Bước vào từng không gian tại Nam Long Experience 2026, khách tham quan sẽ bắt gặp trải nghiệm hoàn toàn khác nhau.

Tại Waterpoint, đó là không gian của mảng xanh đa tầng, trò chơi chạy bộ tương tác trên “cung đường xanh” và workshop điều chế nước hoa. Mizuki Park mang tinh thần vườn Nhật đến triển lãm cùng Immersive Room, màn trình diễn Matcha Latte và quà tặng cá nhân hóa.

Mizuki Park đưa tinh thần vườn Nhật vào không gian triển lãm.

Elyse Island gợi mở tinh thần Omotenashi qua trải nghiệm lấy cảm hứng từ văn hóa Nhật Bản, minigame golf Hole in One và những điểm chạm mang cảm hứng Onsen. Izumi City đưa khách khám phá 5 trục động lực phát triển, trong khi Nam Long II Central Lake mang đến không khí thể thao với trải nghiệm pickleball cùng huấn luyện viên.

Không gian trải nghiệm dự án Elyse Island tạo cảm giác thư thái như đặc quyền sống đảo tự nhiên của dự án.

Song song đó, loạt mảnh ghép trải nghiệm khác cũng góp phần tạo nên hành trình khám phá đa chiều như chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi; trải nghiệm sống xanh cùng Nam Long Fresh; trao giải cuộc thi ảnh “Sức sống Nam Long”; đêm nhạc cộng đồng với sự góp mặt của ca sĩ Bùi Công Nam, Dương Edward, Quốc Thiên...

Chỉ còn 48 tiếng nữa, Nam Long Experience 2026 sẽ chính thức mở cửa, sẵn sàng chào đón gia đình, khách hàng và cộng đồng quan tâm BĐS đến khám phá, trải nghiệm và tìm kiếm lựa chọn phù hợp cho nhu cầu an cư hoặc đầu tư dài hạn.