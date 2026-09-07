Nam Long Experience 2026: Điểm hẹn đa trải nghiệm cho cộng đồng

Tập đoàn Nam Long tổ chức triển lãm “Nam Long Experience 2026 - Triển lãm Bất động sản Giá trị Thực” vào ngày 18-20/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TP.HCM).

Sự kiện mở cửa miễn phí, hướng đến người mua nhà ở thực, gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn, cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản nói chung và các dự án của Nam Long nói riêng.

Triển lãm "Bất động sản giá trị thực"

Nam Long Experience 2026 có sự tham gia của các đối tác chiến lược Nhật Bản gồm Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad, Tokyu Corporation; cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo), Hệ thống Y khoa FDcare, Nippon Paint Việt Nam và Dulux Professional, Công ty TNHH sản xuất và lắp ráp cửa kính nhôm C.N.D, Công ty Cổ phần Prowtech International Vina, Công ty TNHH Quảng cáo Ánh Sáng Xanh (Greenlight)…

Được tổ chức như hành trình đa điểm chạm với quy mô hơn 4.000 m2, Nam Long Experience 2026 đưa người tham dự tiếp cận bất động sản một cách toàn diện và thực tế: Trực tiếp khám phá các khu đô thị, dòng sản phẩm và dự án Nam Long đang phát triển thông qua hình ảnh hiện hữu, sa bàn, hoạt động trải nghiệm công nghệ thú vị; cập nhật dữ liệu dự báo thị trường chuyên sâu và nhận tư vấn chính sách để dễ dàng sở hữu nhà; tham gia hoạt động môi trường, giáo dục, y tế, quản lý đô thị thuộc hệ sinh thái hiện hữu của Nam Long và hòa mình vào hoạt động cộng đồng như bảo vệ môi trường cùng Nam Long Fresh, bốc thăm trúng thưởng, giao lưu cùng nghệ sĩ nổi tiếng.

Triển lãm Nam Long Experience 2026 diễn ra vào 18-20/9 tại TP.HCM.

Triển lãm giới thiệu dải sản phẩm của Nam Long, từ nhà ở xã hội EHomeS (Đồng Nai), nhà ở vừa túi tiền EHome đến Condominium Flora, nhà phố, biệt thự Valora và các dòng sản phẩm cao cấp Legacy Collection trải từ Bắc vào Nam, với mức giá (chỉ dành cho nhà ở thương mại) từ 1,5 tỷ đồng đến khoảng 20 tỷ đồng .

Đặc biệt, trong 3 ngày triển lãm, khách hàng tham gia sự kiện có cơ hội tiếp cận gói chính sách tài chính và ưu đãi đặc biệt của Nam Long: Flash sale 1% trực tiếp trên hợp đồng mua bán chỉ có tại sự kiện (được cộng dồn các chính sách mua hàng khác), voucher tri ân 50-100 triệu đồng tùy thuộc sản phẩm cao tầng/thấp tầng (số lượng giới hạn), cùng loạt chương trình Lucky Draw mỗi ngày giá trị lên đến 100 triệu đồng/phiên; các hoạt động về bảo vệ môi trường ESG, giao lưu giải trí và chương trình âm nhạc cộng đồng…

Điểm hẹn của các dự án

Theo chủ đầu tư, các khu đô thị và dự án có mặt tại triển lãm “Bất động sản giá trị thực” của Nam Long bao gồm:

Khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh)

Waterpoint là một trong những dự án điển hình cho định hướng phát triển đô thị tích hợp của Nam Long. Trên quy mô 355 ha, dự án có mật độ xây dựng chỉ 23%, mật độ dân số 84 người/ha, sở hữu 5,8 km đường sông Vàm Cỏ Đông bao quanh, dành khoảng 95 ha cho cây xanh và mặt nước cùng hơn 8 km kênh đào len lỏi tạo nên hệ cảnh quan xanh - sông nước đặc trưng.

Hệ sinh thái tiện ích tại Waterpoint cũng từng bước đi vào vận hành với hơn 3 ha tổ hợp thể dục, thể thao và sự kiện; bến du thuyền; câu lạc bộ cộng đồng; làng văn hóa Việt - Nhật gần 7.000 m2; trường nội trú song ngữ quốc tế Emasi Plus hơn 6 ha; phòng khám đa khoa; siêu thị thực phẩm, nhà hàng địa phương… đã đi vào vận hành. Đặc biệt, mạng lưới đường đi bộ 13 km và đường xe đạp 8 km được quy hoạch kết nối xuyên suốt khu đô thị, giúp cư dân di chuyển dễ dàng và thuận tiện. Khu vực còn có trạm dừng chân và xe buýt nội - ngoại khu, góp phần kết nối các khu chức năng, tạo điều kiện cho cư dân tiếp cận tiện ích.

Tại Nam Long Experience 2026, khách tham quan có thể check-in tại photobooth mô phỏng những mảng xanh đa tầng đặc trưng của Waterpoint, tham gia trò chơi chạy bộ tương tác, khám phá cung đường xanh, tiện ích và không gian đô thị, hay tham gia workshop điều chế nước hoa lấy cảm hứng từ hệ sinh thái và các phân khu đặc trưng tại Waterpoint. Bên cạnh trải nghiệm, khách hàng còn có thể trực tiếp tìm hiểu quy hoạch, hệ sinh thái tiện ích và giỏ hàng với các dòng sản phẩm được giới thiệu tại Waterpoint như Solaria Rise, The Aqua, Park Village, Rivera Nagomi, The Pearl…

Waterpoint là một trong những dự án điển hình cho định hướng phát triển đô thị tích hợp của Nam Long.

Khu đô thị tích hợp Mizuki Park (TP.HCM)

Trên quy mô 26 ha, Mizuki Park được quy hoạch hài hòa giữa thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, với 103.000 m2 mảng xanh, 17.000 m2 kênh đào cùng hệ thống giáo dục, thương mại - dịch vụ, y tế và các công trình cộng đồng được bố trí đồng bộ. Đến nay, Mizuki Park trở thành nơi an cư của hơn 4.000 gia đình, với cảnh quan, tiện ích và cộng đồng cùng hiện hữu, tạo nên nhịp sống sống động nhưng vẫn thư thái giữa khu Nam TP.HCM.

Tại Nam Long Experience 2026, tinh thần sống Mizuki Park được tái hiện qua hành trình trải nghiệm kết hợp thiên nhiên, công nghệ và văn hóa Nhật Bản. Từ không gian mang cảm hứng vườn Nhật, khách tham quan có thể khám phá những lát cắt đời sống Mizuki Park tại Immersive Room, thưởng thức màn trình diễn pha chế Matcha Latte và nhận quà tặng cá nhân hóa lưu dấu hành trình trải nghiệm.

Đặc biệt, sự kiện cũng đánh dấu thời điểm chính thức ra quân tháp T3 - tòa tháp cuối cùng của phân khu compound Trellia Cove tại Mizuki Park. Liền kề mặt nước, sở hữu không gian sống riêng tư và khả năng sẵn sàng đón cư dân về ở, T3 tiếp nối những giá trị sống đã hiện hữu tại Trellia Cove nói riêng và Mizuki Park nói chung.

Tinh thần sống Mizuki Park được tái hiện qua hành trình trải nghiệm kết hợp thiên nhiên, công nghệ và văn hóa Nhật Bản.

Đô thị đảo tự nhiên Elyse Island (Đồng Nai)

Elyse Island thuộc phân khúc cao cấp Legacy Collection by Nam Long, có quy mô 45 ha, sở hữu vị trí độc tôn trải dài 1,5 km mặt tiền sông trên hòn đảo tự nhiên Đại Phước, cách TP.HCM 25 phút đường bộ lẫn đường thủy. Hệ tiện ích cao cấp nổi bật của dự án gồm 3 bến du thuyền, clubhouse và hồ bơi 45 m ven sông, cụm tiện ích thể thao ngoài trời, phòng gym, nhà hàng - cà phê, khu VIP lounge và điểm nhấn là tổ hợp chăm sóc sức khỏe Onsen và Ganbanyoku theo cảm hứng từ văn hóa trị liệu Nhật Bản cùng vị trí kế cận sân 18 hố golf Taekwang Jeongsan.

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ cảm nhận không gian sống tĩnh tại lấy cảm hứng từ tinh thần Omotenashi của Nhật Bản, thử sức với minigame đánh golf Hole in One và nghe tư vấn chuyên sâu về đặc quyền của dòng biệt thự đảo tự nhiên.

Elyse Island thuộc phân khúc cao cấp Legacy Collection by Nam Long.

Đô thị tích hợp quốc tế cửa ngõ phía đông Izumi City

Kề bên sông Đồng Nai, Izumi City có quy mô 170 ha trải dài 5,5 km mặt tiền sông. Khu đô thị được quy hoạch với 5 trục đặc trưng gồm trục thương mại (khoảng 2,3 km), trục nhịp sống (khoảng 1,3 km), trục thư giãn (khoảng 1,6 km), trục sinh thái (gần 3 km) và trục sông nước (hơn 1 km). Khu đô thị sở hữu 26 ha mảng xanh và mặt nước, gần 7 ha đất giáo dục và 10,5 ha đất thương mại.

Tại triển lãm, bên cạnh quy hoạch, Izumi City thể hiện vị trí chiến lược tại vùng động lực phát triển sân bay Quốc tế Long Thành phục vụ nhu cầu an cư và dịch vụ của đô thị sân bay, đồng thời giới thiệu những tiện ích mới như trường liên cấp Uppingham với hơn 440 năm lịch sử từ Vương quốc Anh…

Izumi City có vị trí chiến lược tại vùng động lực phát triển sân bay Quốc tế Long Thành.

Đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake (Cần Thơ)

Nam Long II Central Lake được phát triển trên quy mô 43,8 ha, với hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan, mặt nước, giao thông và các công trình phục vụ cộng đồng. Hệ tiện ích thiết yếu đang từng bước hiện hữu, từ 3,36 ha công viên hồ trung tâm, hệ thống cụm hạ tầng xã hội (bao gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường cấp 2 và 1 trạm y tế), không gian thương mại - dịch vụ cùng cụm thể dục thể thao rộng 5.700 m2 với 11 sân pickleball đã đi vào vận hành.

Tại triển lãm, Nam Long II Central Lake tái hiện tuyến phố đại lộ với các không gian thể thao, cà phê và nội thất, gợi mở nhịp sống năng động và đa trải nghiệm của khu đô thị. Khách hàng có thể tập luyện pickleball cùng huấn luyện viên, check-in nhận quà tặng vợt và túi pickleball, túi dự án, nón và dù, tham gia workshop cắm hoa, khám phá không gian nội thất độc đáo.

Tại khu Nam Long II Central Lake, khách hàng có thể tập luyện pickleball, check-in nhận quà và nhiều hoạt động khác.

Dòng sản phẩm EHome, EHomeS

Bên cạnh các khu đô thị tích hợp, Nam Long cũng đón chào khách hàng, gia đình trẻ đến với khu vực của Công ty cung cấp giải pháp nhà ở vừa túi tiền Nam Long ADC để giới thiệu các lựa chọn hướng đến nhu cầu nhà ở thực. Các dự án gồm An Zen Residences (Hải Phòng), EHome Hạ Long (Quảng Ninh) và EHomeS Biên Hòa (Đồng Nai), với mức giá từ 1 tỷ đồng /sản phẩm. Khách hàng có thể tham quan, tìm hiểu thông tin về các dự án mới, tham gia hoạt động tương tác và trao đổi với đội ngũ tư vấn.

Chuỗi hoạt động đa trải nghiệm

Bên cạnh triển lãm sản phẩm, Nam Long Experience 2026 mang đến các hoạt động thú vị và bổ ích dành cho khách tham dự như lắng nghe tư vấn tài chính từ đối tác ngân hàng, hoạt động chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, thu gom rác tái chế nhận quà xanh và workshop sáng tạo lan tỏa tinh thần bảo vệ môi trường với Nam Long Fresh…

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng còn được hưởng mức lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Thương mại TNHH Ngoại thương Công nghệ số (VCBNeo) khi vay mua nhà tại dự án KĐT Mizuki Park (TP.HCM), KĐT tích hợp Waterpoint (tỉnh Tây Ninh) và KĐT Izumi City (tỉnh Đồng Nai).

Sự hiện diện của nhiều phân khúc sản phẩm, đô thị và hệ sinh thái đối tác trong cùng không gian triển lãm tạo điều kiện để khách hàng và cộng đồng có thể trải nhiều hoạt động, có cái nhìn toàn cảnh hơn về các sản phẩm bất động sản có giá trị thực để có thể đưa ra quyết định về nơi an cư phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính tại mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc sống.

Các hoạt động của Nam Long đem đến nhiều trải nghiệm đặc sắc cho cư dân và khách hàng.

Dưới đây là toàn cảnh lịch trình Nam Long Experience 2026 được tổ chức theo 3 chủ đề xuyên suốt trong 3 ngày diễn ra sự kiện.

Ngày 1 (18/9): Kết nối giá trị thực

Nghi thức khai mạc, tri ân nhà tài trợ và VIP tour: Chính thức kích hoạt chuỗi hành trình triển lãm bất động sản giá trị thực và hệ sinh thái đô thị đáng sống.

Hội thảo dự báo thị trường bất động sản cuối năm: CBRE công bố dữ liệu thị trường, xu hướng phát triển nhà ở trong tương lai, các tiêu chí định hình khu đô thị đáng sống.

Sự kiện vinh danh đại lý: Tri ân các đại lý cùng Nam Long trao những bất động sản giá trị thực đến tay khách hàng và công bố chính sách hợp tác chiến lược.

Ngày 2 (19/9): Giới thiệu và tôn vinh giá trị thực

Sự kiện giới thiệu dự án thành phần Mizuki Park 26 ha: Giới thiệu tháp cuối cùng thuộc compound Trellia Cove.

Lễ trao giải cuộc thi ảnh "Sức sống Nam Long" cho cư dân: Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc an cư chân thực và cảm xúc của cộng đồng cư dân các khu đô thị Nam Long.

Sự kiện giới thiệu và mở bán các phân khu thành phần trong khu đô thị Waterpoint: Cơ hội sở hữu những sản phẩm đa dạng - từ căn hộ, biệt thự đến compound hạng sang.

Ngày 3 (20/9): Lan tỏa giá trị thực

Sự kiện giới thiệu phân khu mới thuộc khu đô thị Izumi City 170 ha: Cơ hội sở hữu nhà phố/biệt thự tại đô thị quốc tế cửa ngõ phía đông Izumi City.

Đêm nhạc giải trí cộng đồng: Hoạt động/sự kiện Meet & Greet cùng ca sĩ Quốc Thiên với chủ đề Real Connection, tri ân khách tham quan, khép lại hành trình thưởng lãm.

Xuyên suốt 3 ngày triển lãm, các phiên Lucky Draw được tổ chức hàng ngày với tổng giá trị lên đến 100 triệu đồng/phiên. Khách tham quan còn có cơ hội để giao lưu cùng các nghệ sĩ như Bùi Công Nam, Dương Edward… và trúng thưởng nhiều phần quà như iPhone 17 Pro Max, máy hút bụi Xiaomi 5 Pro EU, Apple Watch SE3, vali du lịch cao cấp, thiết bị gia dụng thông minh, mũ bảo hiểm, bình giữ nhiệt…

Sự kiện "Nam Long Experience 2026 - Triển lãm bất động sản giá trị thực” mở cửa miễn phí, hướng đến người mua nhà ở thực, gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn, cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản nói chung và các dự án của Nam Long nói riêng. - Thời gian: 18-20/9. - Địa điểm: Sảnh B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP.HCM. - Link đăng ký tham quan: https://trienlam.namlongvn.com/ - dang-ky