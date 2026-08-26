Giá trị thực của bất động sản được Nam Long kiến tạo như thế nào?

Qua ba trụ cột sản phẩm thực, giá trị thực và cam kết thực, Nam Long cụ thể hóa bất động sản giá trị thực cho người mua để ở và đầu tư dài hạn.

Giá trị của một bất động sản ngày nay được xem xét trên nhiều phương diện hơn vị trí hay diện tích. Người mua để ở quan tâm mức độ phù hợp với nhu cầu, khả năng tài chính và nhịp sống trong khi người mua đầu tư chú ý thêm pháp lý, tiến độ, khả năng khai thác, duy trì giá trị dài hạn.

Vì thế, giá trị thực là sự tương xứng giữa khoản tài chính bỏ ra với những gì người mua nhận lại. Ông Nguyễn Xuân Quang, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long, khái quát triết lý của doanh nghiệp là “bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thật và giữ đúng lời hứa”. Ba vế tương ứng với sản phẩm thực, giá trị thực và cam kết thực.

Sản phẩm thực tương xứng với nhu cầu và giá trị

Giá trị của bất động sản được xác lập từ mục tiêu sở hữu và những lợi ích người mua kỳ vọng nhận được theo thời gian. Các gia đình cần một nơi ở phù hợp khả năng tài chính, thuận tiện cho sinh hoạt và có chất lượng ổn định. Người mua đầu tư cân nhắc thêm pháp lý, tiến độ, khả năng khai thác và giá trị dài hạn. Vì vậy, một sản phẩm thực cần bắt đầu từ việc thấu hiểu mục tiêu sở hữu, đồng thời tạo ra những giá trị tương xứng với khoản tài chính người mua bỏ ra.

Các dòng sản phẩm của Nam Long được phát triển trong tổng thể đô thị tích hợp.

Từ sự khác biệt ấy, Nam Long xây dựng danh mục sản phẩm trải rộng trên nhiều phân khúc. EHomeS đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, EHome phục vụ nhóm khách hàng tìm kiếm nhà ở vừa túi tiền, Flora phù hợp với các gia đình có thu nhập và khả năng tích lũy ổn định, còn Valora gồm nhà phố và biệt thự dành cho nhu cầu về không gian rộng, sự riêng tư cùng tiêu chuẩn sống cao cấp. Mỗi dòng sản phẩm có một định vị riêng, được tính toán dựa trên thiết kế, công năng, chất lượng và khả năng tiếp cận của nhóm khách hàng mục tiêu.

Các sản phẩm thường nằm trong khu đô thị tích hợp với hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đồng bộ. Mizuki Park có phổ sản phẩm từ EHomeS, căn hộ Flora đến nhà thấp tầng Valora. Nam Long II Central Lake phát triển 1.602 căn EHomeS Cần Thơ trong tổng thể có hồ trung tâm, trường học, trạm y tế và không gian vận động. Elyse Island và Sol Garden đáp ứng các nhu cầu khác về sự riêng tư, cảnh quan và chất lượng sống.

Sản phẩm thực vì vậy được xác định bằng sự tương xứng giữa sản phẩm, nhu cầu sử dụng, mục tiêu sở hữu và giá trị người mua nhận được.

Giá trị thực hiện diện trong đời sống và theo thời gian

Nếu sản phẩm thực trả lời người mua sở hữu gì, giá trị thực cho thấy bất động sản ấy phát huy công năng ra sao. Hệ tiện ích tạo ra giá trị khi đi vào vận hành, đáp ứng các nhu cầu sống, làm việc, học tập, mua sắm và giải trí.

Ở phía Tây TP.HCM, Waterpoint có quy mô 355 ha, được bao quanh bởi 5,8 km sông Vàm Cỏ Đông, hơn 8 km kênh đào và dành khoảng 95 ha cho cây xanh, mặt nước. Cảnh quan kết nối với trường học, y tế, thương mại và thể thao. Tại phía nam thành phố, Mizuki Park dành hơn 71% diện tích cho cảnh quan, kênh đào và tiện ích, hiện là nơi sinh sống của hơn 4.000 gia đình.

Cảnh quan, tiện ích và dịch vụ từng bước tạo nên sức sống tại các khu đô thị.

Trong khi đó, Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) cho thấy quá trình một quy hoạch đi vào đời sống. Dự án rộng 43,8 ha, dành hơn 60% diện tích cho cảnh quan, giao thông và tiện ích. Gần 900 căn hộ đã bàn giao, trong đó 766 căn sáng đèn, với hơn 1.500 cư dân. Công viên hồ trung tâm, trường học, trạm y tế và cụm thể thao góp phần hình thành nhịp sống thường nhật.

Tại Đồng Nai, Izumi City được quy hoạch trên 170 ha, gồm hơn 20 ha không gian xanh, 6,1 ha mặt nước, 10,5 ha thương mại và 7 ha giáo dục, tạo nên hệ sinh thái sống đồng bộ bên sông. Nằm gần sân bay quốc tế Long Thành và thuận tiện kết nối các trung tâm kinh tế lớn, dự án mở rộng khả năng giao thương, làm việc và khai thác. Izumi City được định hướng như điểm tựa phát triển của khu vực, góp phần lan tỏa động lực tăng trưởng đến đông TP.HCM và khoảng 200.000 cư dân lân cận.

Song song, đô thị đảo Elyse Island tọa lạc trên đảo Đại Phước - cồn đảo tự nhiên hiếm có giữa sông Đồng Nai còn giữ vẻ thanh bình gần như nguyên vẹn. Dự án tiết chế mật độ xây dựng, mở rộng không gian xanh và gìn giữ cảnh quan nguyên bản, qua đó nâng niu giá trị riêng tư của mỗi không gian sống.

Mở rộng phát triển các dự án ở miền Bắc, cụ thể là Hải Phòng, Nam Long kiến tạo khu đô thị Sol Garden có quy mô gần 10 ha, dành gần 30% diện tích cho cảnh quan xanh và phát triển hơn một km trục phố mua sắm.

Tiện ích đi vào vận hành giúp giá trị đô thị hiện diện rõ hơn trong đời sống cư dân.

Các dự án khác nhau về quy mô, vị trí và phân khúc, song cùng cho thấy giá trị bất động sản được đo bằng khả năng sử dụng, chất lượng môi trường và sức sống cộng đồng. Với người mua để ở, đó là sự thuận tiện và ổn định. Với người mua đầu tư, cư dân hiện hữu và tiện ích vận hành là cơ sở đánh giá khả năng khai thác, thanh khoản và duy trì giá trị.

Cam kết thực được đo bằng kết quả

Sản phẩm và hệ giá trị là những gì doanh nghiệp giới thiệu với thị trường, cam kết thực quyết định “lời hứa” ấy có được hiện thực hóa hay không. Cam kết thể hiện qua pháp lý, tiến độ, chất lượng bàn giao, tiện ích và vận hành khu đô thị.

Sau hơn ba thập niên phát triển, Nam Long có hơn 11 khu đô thị trên quỹ đất sạch hơn 681 ha, phục vụ hơn 33.000 gia đình. Ở cấp độ dự án, hơn 1.400 sản phẩm tại Waterpoint đã bàn giao, Mizuki Park hình thành cộng đồng hơn 4.000 gia đình, Nam Long II Central Lake ghi nhận nhiều căn hộ sáng đèn và tiện ích vận hành. Cam kết qua đó được kiểm chứng bằng tiến độ và đời sống sau bàn giao.

Giá trị bất động sản được bồi đắp qua chất lượng sống và khả năng vận hành dài hạn.

Song song đó, năng lực thực hiện cam kết của Nam Long còn được củng cố qua các mối quan hệ hợp tác dài hạn. Từ năm 2015, tập đoàn bắt đầu hợp tác với Hankyu Hanshin Properties và Nishi-Nippon Railroad, hai doanh nghiệp Nhật Bản có hơn 100 năm kinh nghiệm. Các bên cùng tham gia nhiều khâu, từ đầu tư, phát triển sản phẩm, quản lý dự án đến định hướng vận hành. Mối quan hệ này được nối dài qua nhiều khu đô thị như Mizuki Park, Waterpoint, Izumi City và Elyse Island, tạo điều kiện để các tiêu chuẩn về chất lượng, tiến độ và vận hành được duy trì xuyên suốt.

Năm 2025, Tokyu Corporation tiếp tục tham gia hợp tác tại Izumi City, đóng góp kinh nghiệm phát triển đô thị và hạ tầng. Sự tham gia của các đối tác qua nhiều giai đoạn giúp mỗi cam kết được đặt trong một quá trình phối hợp và kiểm soát cụ thể, từ lúc định hình sản phẩm đến khi khu đô thị từng bước đi vào vận hành.

Nam Long duy trì hợp tác dài hạn với các đối tác Nhật Bản trong phát triển đô thị.

Khi sản phẩm tương xứng với nhu cầu, giá trị được kiểm chứng và lời hứa được thực hiện xuyên suốt vòng đời đô thị. Với người mua để ở, đó là chất lượng sống ổn định, với mục tiêu đầu tư, đó là cơ sở để khai thác và duy trì giá trị tài sản. Sự phù hợp của sản phẩm cùng những cam kết được giữ theo thời gian là thước đo cụ thể cho giá trị ấy.