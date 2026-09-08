Nam Long nuôi dưỡng cuộc sống hạnh phúc của cư dân bằng kết nối thực

Hơn 30 năm đồng hành phát triển đô thị, triết lý quy hoạch và thiết kế của Nam Long luôn đề cao giá trị kết nối “thực” giữa con người với con người và con người với tự nhiên.

Con người đang “kết nối” với nhau một cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ cần một chiếc smartphone, ai cũng có thể trò chuyện, theo dõi, bình luận với hàng trăm, hàng nghìn người mỗi ngày. Việt Nam hiện có khoảng 79 triệu người dùng mạng xã hội (MXH), tương đương 77,6% dân số cả nước. Song, nghịch lý là càng lướt nhiều, không ít người càng cảm thấy cô đơn hơn.

Đại học Pittsburgh (Mỹ) từng thực hiện một nghiên cứu trên 1.800 người ở độ tuổi 19-32. Kết quả là nhóm dùng MXH hơn 2 giờ/ngày có nguy cơ cảm thấy bị cô lập cao gấp đôi nhóm dùng dưới 30 phút/ngày. Điều này cho thấy thời gian online nhiều không đồng nghĩa con người gần nhau hơn, đôi khi lại là điều ngược lại.

Vậy điều gì thực sự nuôi dưỡng một cuộc sống hạnh phúc? Câu trả lời hóa ra đã được giới khoa học kiếm tìm suốt gần một thế kỷ.

Kết nối - bí quyết sống lâu và hạnh phúc hơn

Năm 1938, Đại học Harvard khởi động một nghiên cứu mà đến nay vẫn được xem là dài hơi nhất về hạnh phúc con người - Harvard Study of Adult Development. Trải qua gần 90 năm theo dõi hai thế hệ tham gia, nghiên cứu đưa ra kết luận giản dị nhưng đầy sức nặng: Chất lượng các mối quan hệ, không phải tiền bạc hay danh vọng, mới là yếu tố quyết định cuộc đời khỏe mạnh và hạnh phúc.

Những mối quan hệ chất lượng là nền tảng của cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc.

Giáo sư Arthur Brooks, nhà khoa học hành vi kiêm chuyên gia về hạnh phúc, khi đúc kết yếu tố làm nên cuộc đời trọn vẹn, cũng dẫn lại dữ liệu từ nghiên cứu của Harvard để khẳng định: Những người sống tốt và hạnh phúc nhất khi về già có một cuộc hôn nhân bền vững hoặc nhiều tình bạn thân thiết. Nói cách khác, đó chính là những mối quan hệ chất lượng được vun đắp qua thời gian.

Trong một cuộc trò chuyện với kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Ngọc Thanh tại khu đô thị tích hợp Mizuki Park (Bình Chánh, TP.HCM), khi được hỏi về kết nối, Nguyên Giám đốc khối Quản lý Thiết kế dự án tại Tập đoàn Nam Long, cũng nhìn nhận yếu tố này là bản năng gốc của con người. Theo ông, bản chất con người xuất thân từ lối sống tập thể, cộng đồng, nên mọi hình thái xã hội từ gia đình nhỏ đến tổ chức lớn, suy cho cùng đều là cách con người tạo dựng để kết nối với nhau.

KTS Nguyễn Ngọc Thanh đề cao tính kết nối, thuận tự nhiên ở các khu đô thị tích hợp của Nam Long. Ảnh: Ngọc Duy.

Tuy nhiên, bản năng không đồng nghĩa tự hình thành, đặc biệt trong một xã hội dư thừa “kết nối ảo” mà thiếu đi “kết nối thực” như hiện nay. Ông Thanh dùng ví dụ thường thấy trên phim ảnh để mô tả về thực tế nhiều gia đình hiện đại gặp phải: Các thành viên sống chung mà vẫn có thể thiếu vắng sự kết nối; cha mẹ về nhà khép cửa phòng riêng làm việc và lướt điện thoại; con trẻ chào hỏi xong đi vào phòng ngủ xem YouTube một mình. Không gian sống ưu tiên sự riêng tư vô hình đẩy các thành viên ra xa nhau.

Kết nối quan trọng đến mức quyết định cả sức khỏe và tuổi thọ của con người, nhưng không phải lúc nào cũng hiện diện trong đời sống thường nhật một cách tự nhiên. Câu hỏi đặt ra là môi trường sống lý tưởng phải được thiết kế thế nào để “mời gọi” những kết nối ấy quay lại?

Kết nối tự nhiên trong từng khía cạnh cuộc sống

Xuất phát từ tư duy quy hoạch và kiến trúc, Nam Long trả lời câu hỏi đó bằng việc kiến tạo không gian để kết nối xảy ra một cách ngẫu nhiên. Trong đó, theo ông Thanh, cư dân Nam Long không chỉ cảm nhận sự kết nối tại ngôi nhà của mình, mà còn cần thấy không gian công cộng giống như “phòng khách nối dài” thay vì chốn xa lạ mà bản thân phải cố gắng để hòa nhập.

Nam Long luôn thiết kế không gian sinh hoạt chung trong từng sản phẩm, dù là căn hộ chung cư hay biệt thự ven sông.

Bởi vậy, ngay trong từng tổ ấm, dù là căn hộ chung cư hay biệt thự ven sông, Nam Long luôn bố trí không gian sinh hoạt chung được thiết kế có chủ đích - nơi thôi thúc các thành viên ngồi lại cùng nhau sau ngày dài thay vì để mỗi người một góc phòng riêng. Ở quy mô khu đô thị, điển hình như Mizuki Park, toàn bộ hệ thống đường đi bộ và làn xe đạp được quy hoạch xuyên suốt dự án theo vòng vô cực để cư dân có thể gặp mặt nhau ngay cả khi đang thong thả đi bộ, đạp xe mà chẳng cần lý do đặc biệt. Hay dưới mỗi gốc cây tại quảng trường, khu sinh hoạt chung, khu vui chơi trẻ em là những hàng ghế để ông bà, cha mẹ ngồi lại trò chuyện cùng nhau trong lúc ngắm nhìn con trẻ.

KTS Nguyễn Ngọc Thanh gọi đây là nguyên lý “khoảng không giá trị” - những không gian công cộng với giá trị lớn nhất nằm ở sự tự do và khả năng thay đổi liên tục. “Giá trị lớn nhất với người mua nhà phải là không gian 3D, chứ không chỉ là diện tích sàn. Một căn hộ hay biệt thự sẽ luôn bị giới hạn. Chỉ khi ra đến không gian chung, con người mới thực sự cảm nhận được sự phóng khoáng để kết nối với nhau một cách tự nhiên”, ông khẳng định.

Mảng xanh sinh thái tạo kết nối sâu sắc giữa con người với tự nhiên.

Chính ở những không gian chung đó, Nam Long còn đặc biệt chú trọng kết nối giữa con người với tự nhiên, điều mà theo ông Thanh cho là thường bị bỏ quên. Ông chia sẻ: “Khi đứng trước một khoảng bê tông trơ trọi, con người có xu hướng thu mình lại; nhưng khi đứng dưới một tán cây xanh hay mặt hồ trong vắt, người ta tự nhiên muốn nán lại lâu hơn”. Từ đây, những cuộc trò chuyện mới có cơ hội bắt đầu, tạo nên cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, gắn bó sâu sắc.

Triết lý “phòng khách nối dài” - vừa tạo không gian sinh hoạt chung ấm cúng cho từng gia đình, vừa mở ra không gian cộng đồng ở từng khu đô thị - giúp Nam Long khẳng định cách kiến tạo môi trường sống. Đó không phải việc sắp đặt những cuộc gặp gỡ theo kịch bản, mà chuẩn bị đúng bối cảnh để những cuộc gặp gỡ tự nhiên nhất có thể diễn ra.

“Phòng khách nối dài” góp phần kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, gắn kết ở các khu đô thị tích hợp của Nam Long.

Sau nhiều năm, giá trị của những kết nối ấy ngày càng hiện lên rõ ràng theo cách rất riêng - lớn lên cùng cư dân. Ở những khu đô thị Nam Long đã đi vào hoạt động từ sớm, hàng cây được trồng từ ngày đầu giờ đã cao 20-30 m, tỏa bóng mát khắp các lối đi; những cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sinh sống từ khi dự án mới hình thành, nay đã lên chức và vẫn gắn bó với chính không gian đã chứng kiến con cái mình lớn lên. Đó là điều không một kết nối trực tuyến tức thời nào có thể tạo ra.

Việc kiên trì tạo ra những kết nối thực và thuận tự nhiên đã giúp các khu đô thị tích hợp của Nam Long trở thành nơi an cư của hàng chục nghìn cư dân trên cả nước. Giữa một thời đại kết nối ảo trở nên dư thừa, Nam Long chọn kiên trì với hướng đi của mình để mang đến một nhịp sống hạnh phúc thực sự bền vững.