Xu hướng BĐS giá trị thực và cách Nam Long làm điều xã hội cần

Cách Nam Long tìm kiếm quỹ đất, phát triển sản phẩm, hợp tác chiến lược quốc tế, quy hoạch và thiết kế đô thị… chưa bao giờ xa rời triết lý “giá trị thực”.

Cách Nam Long tìm kiếm quỹ đất, phát triển sản phẩm, hợp tác chiến lược quốc tế, quy hoạch và thiết kế đô thị… chưa bao giờ xa rời triết lý “giá trị thực”.

Báo cáo quý II/2026 của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) chỉ ra trong bối cảnh thị trường ghi nhận gần 34.000 sản phẩm nhà ở mở bán, cứ 2 căn hộ mới lại có gần 1 căn thuộc phân khúc hạng sang và siêu sang. Avison Young Việt Nam cũng thống kê nguồn cung phân khúc cao cấp, hạng sang tại Hà Nội và TP.HCM chiếm tới 80%. Sự lệch pha cung - cầu này lại nghiêng hẳn phần thiếu thốn nguồn hàng sang cho số đông.

Đại diện Savills Việt Nam cho biết ngay cả khi nguồn cung phục hồi, việc khả năng chi trả chưa bắt kịp cũng khiến người mua e ngại trước áp lực mặt bằng giá và lãi suất biến động. Bối cảnh trên đòi hỏi thị trường phải tự điều chỉnh để tìm về đúng quỹ đạo - nơi bất động sản (BĐS) không còn được định giá bằng kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà bởi khả năng đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông. Đó cũng là lý do “BĐS giá trị thực” trở thành từ khóa được nhắc đến nhiều trên thị trường thời điểm hiện tại.

Cơ cấu sản phẩm thay đổi xuất phát từ chi phí phát triển dự án gia tăng. Cụ thể, quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm kèm thủ tục pháp lý kéo dài khiến giá đất và tiền sử dụng đất tăng cao; trong khi chi phí tài chính và vật liệu xây dựng cùng các yêu cầu cao hơn về hạ tầng, chất lượng nhà bàn giao khiến nhà ở giá rẻ khó đảm bảo hiệu quả đầu tư.

Giá nhà vẫn đang vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Batdongsan.com.vn chỉ ra yếu tố này dẫn đến tâm lý thị trường còn cẩn trọng, song một chu kỳ phát triển mới đang dần hình thành, khi BĐS được dẫn dắt bởi quy hoạch, hạ tầng, minh bạch thông tin và nhu cầu thực.

Khác với giai đoạn tăng trưởng nóng khi “cả thị trường cùng đi lên”, dòng tiền giờ trở nên chọn lọc, tập trung vào những dự án chứng minh được khả năng đáp ứng đời sống thực tế của cư dân. Lúc này, câu hỏi đặt ra là: “Khi nhu cầu thực trở thành động lực chính, đâu là những yếu tố định hình nên một sản phẩm mang giá trị thực?”.

Đầu tiên phải kể đến sản phẩm thực, thể hiện qua một dự án có thể tiếp cận đa dạng đối tượng ở nhiều phân khúc, từ bình dân đến hạng sang, với mức giá tương xứng khả năng chi trả của khách hàng mục tiêu; đáp ứng nhu cầu ở thực của những người mong muốn an cư, đảm bảo chất lượng, môi trường sống, hạ tầng, tiện ích được đồng bộ và đưa vào vận hành thực tế; có tiềm năng tăng giá bền vững, thanh khoản dễ dàng và có dòng tiền nhờ cho thuê hoặc chuyển nhượng để phục vụ người mua đầu tư.

Thứ hai là đối tác thực, vốn được xem như bảo chứng quan trọng trên thị trường. Ở khía cạnh này, một chủ đầu tư sở hữu bề dày lịch sử phát triển, luôn giữ vững “lời hứa” với khách hàng sẽ được đồng hành bởi các đối tác uy tín, chuyên nghiệp, có năng lực dẫn đầu đã khẳng định trên trường quốc tế.

Cuối cùng là cam kết thực, tức là việc chủ đầu tư bàn giao đúng tiến độ và chất lượng đã công bố, kết hợp các giải pháp tài chính phù hợp.

Như vậy, BĐS giá trị thực, dưới góc nhìn của thị trường, phải là những sản phẩm thực, kiến tạo chất lượng cuộc sống, đáng đầu tư, phù hợp khả năng chi trả và bền vững lâu dài. Làm được điều này, những chủ đầu tư kiên định với triết lý giá trị thực hứa hẹn dẫn dắt thị trường trong chu kỳ mới.

Trải qua hơn ba thập kỷ đồng hành thị trường BĐS Việt Nam, Nam Long kiên định với triết lý “bán cái thị trường cần, thể hiện đúng giá trị thực và giữ đúng lời hứa”.

Trong góc nhìn của ông Nguyễn Xuân Quang, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, giá trị của BĐS không chỉ nằm ở khối công trình hữu hình, mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu sống lâu dài của cư dân. Khi nhìn vào các đô thị tích hợp đơn vị phát triển từ Bắc chí Nam, có thể thấy những yếu tố định hình giá trị thực cho BĐS hiện diện một cách rõ ràng.

Chia sẻ về trụ cột sản phẩm thực, ông Quang cho biết: “Thị trường có hai nhóm nhu cầu chính là mua để ở và mua để đầu tư. Với người mua để ở, giá trị thực được đo bằng trải nghiệm sống mỗi ngày gồm môi trường an cư trong lành, dịch vụ quản lý chỉn chu, hệ tiện ích đầy đủ và khả năng chi trả vừa sức. Với người mua để đầu tư, giá trị thực thể hiện qua tiềm năng tăng giá trong dài hạn, khả năng tạo dòng tiền ngay từ việc khai thác cho thuê và thanh khoản khi cần thiết”.

Để hiện thực hóa những điều này, bài toán “chia sẻ tiện ích, chia sẻ không gian” phải được giải ngay từ khâu lập quy hoạch. Từ đây, những căn hộ được thiết kế tinh gọn, thông minh kết hợp diện tích hợp lý cho các tiện ích dùng chung như công viên, khu thể thao, phòng sinh hoạt cộng đồng... ra đời và trở thành nơi an cư tiêu chuẩn quốc tế cho hàng nghìn cư dân thụ hưởng, với chi phí chia trên đầu người ở mức vừa phải.

Song song đó, tất cả dự án của Nam Long đều được phát triển dựa trên triết lý quy hoạch tôn trọng thiên nhiên và có bản sắc riêng. Waterpoint (Tây Ninh) mang sự hào sảng của người Nam Bộ với khoảng lùi sinh thái 50 m trải dài 5,8 km ven sông Vàm Cỏ Đông; Mizuki Park (TP.HCM) dành hơn 71% diện tích dành cho không gian xanh đại diện cho lối sống tĩnh tại giữa phố thị vội vã; Izumi City (Đồng Nai) với quy hoạch 9 phân khu cho 10.000 tổ ấm thể hiện nhịp sống sôi động của một thành phố vươn mình; Nam Long II Central Lake (Cần Thơ) biến giấc mơ an cư của hàng nghìn người thành hiện thực, từng bước kiến tạo cộng đồng cư dân mới...

Với trụ cột đối tác thực, Chủ tịch Tập đoàn Nam Long khẳng định chữ tín không tự nhiên có, mà phải được tích lũy và kiểm chứng qua hàng thập kỷ. Lịch sử hơn 30 năm chính là lý do các đối tác Nhật Bản như Hankyu Hanshin Properties, Nishi-Nippon Railroad hay Tokyu Corporation tìm thấy ở Nam Long sự đồng điệu sâu sắc về triết lý kinh doanh, từ đó đồng hành trên con đường “chung tay kiến tạo sản phẩm giá trị vì cộng đồng”.

“Nguyên tắc của Nam Long rất đơn giản và không bao giờ thay đổi: Chỉ hứa những gì mình có thể làm” - lời khẳng định của ông Nguyễn Xuân Quang chính là bảo chứng cho trụ cột cam kết thực tập đoàn mang lại. Vị chủ tịch cho biết trước khi triển khai bất kỳ dự án nào, Nam Long luôn đánh giá đồng thời nhu cầu thị trường, khả năng kết nối hạ tầng và chi phí thực hiện. Nếu sản phẩm không thể đạt chuẩn với mức giá phù hợp sức mua của thị trường, dự án đó sẽ không được thực hiện.

Sự “có thể làm” nói trên lần lượt được cụ thể hóa bằng những con số thống kê. Năm 2025, Nam Long xác lập kỷ lục doanh số bán hàng đạt 11.855 tỷ đồng , cùng 4.244 sổ hồng được phát hành, riêng Nam Long II Central Lake hoàn thành 617 sổ sớm hơn kế hoạch. Những nỗ lực này được giới chuyên môn ghi nhận qua các danh hiệu “Top 2 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2025” (Vietnam Report), “Top 4 thương hiệu bất động sản giá trị nhất Việt Nam” (Brand Finance), “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam (Forbes Việt Nam)...

Cam kết thực còn được thể hiện qua các giải pháp tài chính đồng hành trong bối cảnh lãi suất biến động tạo áp lực lên người mua, tiêu biểu như phối hợp các ngân hàng đối tác để ấn định mức trần lãi suất an toàn trong nhiều năm, hoặc giãn tiến độ thanh toán theo năng lực thực tế. Điều này đồng nghĩa tập đoàn có thể giảm biên lợi nhuận, kéo dài thời gian thu hồi vốn để giữ nhịp thanh khoản và bảo vệ chữ tín đã dày công xây dựng.

Khi thị trường bước vào một chu kỳ được định hình bởi nhu cầu thực thay vì kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn, chiến lược kiên định với triết lý “giá trị thực” của Nam Long không chỉ góp phần tái định hình cách nhìn nhận về một sản phẩm BĐS đúng nghĩa, mà còn mang lại sự yên tâm cho khách hàng trên hành trình tìm chốn an cư vững bền. Chính cách tiếp cận kiên định đó đã giúp Nam Long được hơn 33.000 gia đình lựa chọn an cư, tại 11 khu đô thị tích hợp trên cả nước.