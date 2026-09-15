6 dòng chảy kiến tạo mạch sống cân bằng tại khu đô thị Mizuki Park

Nền tảng triết lý quy hoạch của Mizuki Park khởi nguồn từ biểu tượng tưởng chừng không liên quan đến đô thị: Enso - vòng tròn thư pháp của Thiền tông Nhật Bản, được tạo nên bằng nét bút duy nhất và thường không khép kín hoàn toàn. Tại Mizuki Park, ý niệm ấy được chuyển hóa thành cấu trúc không gian sống.

Với Nam Long, lựa chọn này không phải ngẫu hứng. Mizuki Park là dự án thứ tư Nam Long hợp tác phát triển cùng hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties và Nishi Nippon Railroad. Ngay trong tên gọi, “Mizu” mang nghĩa thủy, “Ki” mang nghĩa mộc - hai yếu tố nền tảng định hình bản sắc không gian của khu đô thị.

Trên nền địa thế sẵn có, triết lý quy hoạch này được hiện thực hóa qua Ngọc Cung (Jade Crescent) - dải kênh đào uốn lượn chạy dọc dự án, kết nối hệ thống công viên, quảng trường, đường dạo bộ, cầu cảnh quan và tiện ích hai bên bờ. Nếu sông rạch là mạch chảy tự nhiên của vùng đất, kênh đào là cách con người tiếp nối mạch chảy ấy, đưa mảng xanh và mặt nước len lỏi vào cấu trúc đô thị.

Từ nền tảng triết lý Enso và trục Ngọc Cung, Mizuki Park cấu trúc đời sống đô thị thành 6 dòng chảy, tương ứng 6 thành tố được đặt cạnh nhau, dung hòa và hợp nhất để tạo thành dòng chảy liền mạch.

Dòng chảy thiên nhiên: Tọa lạc ở phía nam TP.HCM, Mizuki Park có mật độ xây dựng chỉ 29%, 71% diện tích còn lại dành cho mảng xanh, tôn tạo kênh đào và công trình tiện ích. Được ôm ấp bởi hệ thống sông nước nguyên sơ với rạch Ngang rộng 60 m, rạch Lào 20 m cùng 17.000 m2 kênh đào và 103.000 m2 mảng xanh, Mizuki Park đáp ứng mong đợi về nơi an cư ngập tràn hơi thở thiên nhiên mà cư dân thành thị luôn kiếm tìm.

Dòng chảy cộng đồng: Thay vì khép kín trong khối nhà biệt lập, không gian được quy hoạch để khuyến khích sự gặp gỡ, tương tác giữa con người với con người. Quảng trường, công viên, đường dạo bộ, khu sinh hoạt chung trở thành “phòng khách mở” của đô thị - nơi cư dân gặp gỡ, kết nối và cùng chia sẻ nhịp sống chậm rãi, yên bình giữa lòng thành phố.

Dòng chảy di chuyển: Trong quy hoạch đô thị, di chuyển không hẳn là bài toán kết nối từ điểm này đến điểm khác. Yếu tố này còn tác động đến cách con người tiếp cận và sử dụng không gian chung. Tại Mizuki Park, mạng lưới di chuyển được bố trí quanh trục kênh, mở ra liên kết giữa mặt nước, cây xanh và không gian chức năng. Chẳng hạn đường dạo bộ và đạp xe chạy dọc bờ kênh, kết nối công viên, trường học, khu thương mại và tiện ích trong khu đô thị.

Dòng chảy hạnh phúc: Nhìn từ quy hoạch, cảm thức hạnh phúc được cụ thể hóa bằng trải nghiệm đời thường. Là khi mỗi người tìm thấy sự kết nối hài hòa với thiên nhiên, có không gian lý tưởng để duy trì lối sống khỏe mạnh, là được ươm dưỡng hạnh phúc từ khoảnh khắc gắn kết thường nhật, yên tâm gieo mầm giá trị tốt đẹp cho thế hệ mai sau.

Dòng chảy văn hóa: Từ một vùng đất nguyên sơ phía nam thành phố, Mizuki Park hiện là chốn về yên vui của hơn 4.000 gia đình, cùng tạo lập nếp sống thành thị văn minh, gắn kết và giàu bản sắc. Mỗi năm, khu đô thị triển khai hàng chục sự kiện, từ hội chợ cuối tuần, các buổi workshop nghệ thuật đến giải chạy cộng đồng, sân chơi văn hóa quy mô. Không gian chung dần được lấp đầy bằng thói quen, ký ức và những cuộc gặp gỡ gắn kết của cư dân.

Sự kết tinh của 5 dòng chảy tạo “nền móng” cho dòng chảy thứ 6 - dòng chảy tương lai: Tư duy quy hoạch của Mizuki Park được đặt trên cơ sở tầm nhìn dài hạn, hướng đến khu đô thị có thể vận hành và phát triển trong nhiều thập niên với những ngôi nhà có khả năng “lớn lên” cùng đời sống cư dân.

Nam Long Experience 2026 - triển lãm bất động sản giá trị thực

Sự kiện mở cửa miễn phí, hướng đến người mua nhà ở thực, gia đình đa thế hệ, giới đầu tư dài hạn, cộng đồng quan tâm đến thị trường bất động sản nói chung và dự án của Nam Long nói riêng.

Tại Nam Long Experience 2026, trải nghiệm sống ở Mizuki Park được tái hiện qua hành trình kết hợp giữa thiên nhiên, công nghệ và văn hóa Nhật Bản. Từ không gian mang cảm hứng vườn Nhật, khách tham quan có thể khám phá lát cắt đời sống Mizuki Park tại immersive room, thưởng thức màn trình diễn pha chế matcha latte, tạo kỷ niệm tại quầy in ảnh lấy liền và nhận quà tặng cá nhân hóa lưu dấu hành trình trải nghiệm.

Thời gian: 18/9-20/9

Địa điểm: Sảnh B2, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Mỹ, TP.HCM

Độc giả đăng ký tham quan miễn phí: https://trienlam.namlongvn.com/#dang-ky