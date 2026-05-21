Khi một chiến dịch triệu USD có thể sụp đổ chỉ sau một đêm

Giữa thời đại một hashtag có thể tạo nên hoặc phá hủy thương hiệu chỉ sau vài giờ, doanh nghiệp cần nhiều hơn những chiến dịch viral.

Trong thời đại mạng xã hội, khoảng cách giữa một chiến dịch “viral” và một cuộc khủng hoảng truyền thông đang ngày càng mong manh. Chỉ một video gây tranh cãi, một phát ngôn thiếu kiểm soát hay một thuật toán hoạt động sai lệch cũng có thể khiến thương hiệu trả giá bằng uy tín được xây dựng suốt nhiều năm.

Thế giới công nghệ từng chứng kiến không ít bài học đắt giá. Từ vụ việc liên quan YouTuber Logan Paul khiến YouTube bị hàng loạt nhãn hàng quay lưng, cho đến làn sóng chỉ trích các nền tảng số sau livestream vụ xả súng tại Christchurch. Tất cả đều cho thấy một thực tế: Tốc độ lan truyền của nội dung đang vượt xa khả năng kiểm soát của con người.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp hiện đại không còn chỉ cạnh tranh bằng sản phẩm hay quảng cáo sáng tạo. Điều họ cần hơn lúc này là khả năng tăng trưởng đủ nhanh để tồn tại, nhưng cũng phải đủ tỉnh táo để kiểm soát rủi ro trong môi trường số đầy biến động. Đây cũng là lý do ba cuốn sách Tăng trưởng thần tốc, AI - Lợi và hại và Làm chủ AI trở thành những gợi mở đáng chú ý cho người làm marketing, truyền thông và kinh doanh hôm nay.

Marketing hiện đại không chỉ là tạo ra chiến dịch thu hút, mà còn là khả năng dự báo khủng hoảng trước khi nó xảy ra.

Cuốn sách Tăng trưởng thần tốc của Reid Hoffman và Chris Yeh mang đến góc nhìn thực tế về mô hình tăng trưởng siêu tốc từng giúp nhiều startup như: Amazon, Airbnb hay LinkedIn nhanh chóng trở thành các “gã khổng lồ” công nghệ toàn cầu. Theo các tác giả, trong thời đại số, tốc độ không còn là lợi thế đơn thuần mà đã trở thành yếu tố sống còn. Một doanh nghiệp chậm thích nghi có thể bị bỏ lại chỉ sau vài năm, thậm chí vài tháng.

Điểm thú vị của cuốn sách nằm ở chỗ nó không tô hồng sự thành công. Hai tác giả cho thấy khi doanh nghiệp mở rộng quá nhanh, những vấn đề về quản trị, văn hóa nội bộ và niềm tin người dùng cũng bắt đầu xuất hiện. Các quyết định từng hiệu quả ở giai đoạn khởi nghiệp có thể trở thành điểm yếu khi công ty bước vào quy mô toàn cầu.

Đây cũng là điều nhiều thương hiệu hiện đại đang đối mặt. Mạng xã hội có thể giúp doanh nghiệp bùng nổ chỉ sau một đêm, nhưng cũng có thể biến sai lầm nhỏ thành khủng hoảng lớn chỉ trong vài giờ. Tăng trưởng càng nhanh, áp lực kiểm soát rủi ro càng lớn.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở tốc độ phát triển. Điều đáng lo hơn là khi công nghệ và thuật toán ngày càng ảnh hưởng mạnh đến cách con người tiếp nhận thông tin. Đó cũng là nội dung được phân tích sâu trong AI - Lợi và hại.

Cuốn sách đặt ra câu hỏi lớn: liệu AI đang giúp con người tiến xa hơn hay khiến xã hội ngày càng khó kiểm soát những gì mình tạo ra? Thay vì tiếp cận trí tuệ nhân tạo theo hướng kỹ thuật khô khan, tác giả tập trung vào những tác động thực tế của AI đối với truyền thông, dữ liệu và hành vi người dùng.

Từ khả năng thao túng cảm xúc thông qua thuật toán đề xuất, tạo ra tin giả, cho đến nguy cơ lệ thuộc vào máy móc, AI - Lợi và hại mang đến góc nhìn tỉnh táo giữa thời điểm AI đang được tung hô như “công nghệ cứu cánh” cho mọi lĩnh vực.

Điểm đáng giá của cuốn sách là sự cân bằng. Tác giả không phủ nhận lợi ích của AI, nhưng cũng không cổ vũ niềm tin mù quáng vào công nghệ. Bởi nếu AI có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng nhanh hơn, nó cũng có thể khiến một sai lầm lan rộng với tốc độ chưa từng có.

Trong khi đó, Làm chủ AI của Celia Quillian lại mang đến góc nhìn thực tiễn hơn cho người làm truyền thông và kinh doanh. Nếu AI - Lợi và hại giúp người đọc hiểu mặt trái của công nghệ, thì Làm chủ AI lại tập trung vào câu hỏi: Con người nên sử dụng AI như thế nào để hỗ trợ công việc hiệu quả hơn?

Cuốn sách cho thấy AI không đơn thuần là công cụ thay thế con người, mà có thể trở thành “trợ lý chiến lược” giúp marketer phân tích dữ liệu, dự đoán phản ứng người dùng và rà soát rủi ro truyền thông trước khi chiến dịch được tung ra.

Một câu lệnh phù hợp thậm chí có thể giúp AI đóng vai khách hàng khó tính, chuyên gia văn hóa hoặc đội xử lý khủng hoảng để kiểm tra những “điểm mù” trong nội dung quảng bá. Đây là điều đặc biệt quan trọng trong thời đại mà chỉ một hashtag sai lệch cũng có thể kéo sập cả chiến dịch triệu USD.

Khi đặt ba cuốn sách cạnh nhau, người đọc sẽ nhìn thấy bức tranh khá rõ về truyền thông thời đại mới. Tăng trưởng thần tốc giúp hiểu áp lực phát triển trong cuộc đua công nghệ. AI - Lợi và hại cảnh báo về mặt trái của thuật toán và dữ liệu. Còn Làm chủ AI lại cung cấp tư duy để doanh nghiệp thích nghi và giảm thiểu rủi ro trong tương lai.

Trong kỷ nguyên mà một xu hướng có thể bùng nổ chỉ sau vài giờ rồi biến mất ngay ngày hôm sau, bài học lớn nhất có lẽ không còn là làm sao để thông điệp được viral, mà là: Làm sao để phát triển bền vững giữa một môi trường truyền thông ngày càng khó đoán định.