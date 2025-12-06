Khi Merino trở thành vũ khí mạnh nhất của Arsenal

Merino từ giải pháp tình thế trở thành trung phong số một của Arteta, ghi bàn, kiến tạo và dẫn dắt Arsenal trong cuộc đua ở Premier League.

Mikel Merino liên tục ghi bàn cho Arsenal gần đây.

Arsenal từng nghĩ rằng việc vá lấp hàng công mùa này phải dựa trên tân binh Viktor Gyökeres, còn Mikel Merino sẽ trở lại vị trí quen thuộc ở tuyến giữa. Nhưng thực tế đang diễn ra theo một logic hoàn toàn khác: Merino mới chính là “tay săn” nguy hiểm nhất của Mikel Arteta. Và hành trình ấy, từ một tiền vệ phòng ngự thành trung phong chủ lực, đang biến cầu thủ người Tây Ban Nha trở thành nhân vật đặc biệt của Premier League 2025/26.

Giá trị bất ngờ của Merino

Arteta buộc phải kéo Merino lên đá số 9 từ cuối mùa trước, khi Arsenal đối mặt bão chấn thương. Ban đầu, đây chỉ là giải pháp khẩn cấp. Nhưng càng thi đấu, Merino càng cho thấy bản thân sở hữu nhiều phẩm chất của một trung phong thực thụ: chọn vị trí khôn ngoan, giữ nhịp tấn công, đọc tình huống tốt và đặc biệt là khả năng dứt điểm bằng đầu. Bàn thắng vào lưới Chelsea hay trận đấu mới nhất trước Brentford, nơi anh góp một bàn và một kiến tạo, chỉ là ví dụ.

Đáng chú ý nhất là thống kê lạnh lùng từ Opta: kể từ mùa giải trước, không cầu thủ nào ở Premier League ghi nhiều bàn bằng đầu hơn Merino. Tám pha lập công từ không chiến trong tổng số 14 bàn đủ nói lên ưu thế của anh. Đó không phải may mắn nhất thời, mà là thành quả từ cảm quan không gian, kỹ thuật bật nhảy và sự quyết đoán ở thời điểm tiếp xúc bóng. Arteta nhìn thấy điều đó sớm hơn ai hết, và ông đặt cược vào Merino.

Điều đặc biệt ở Merino không chỉ đến từ bàn thắng. Anh chạy không mệt, gây áp lực, tranh chấp khôn ngoan và lấp vào những khoảng trống mà các tiền đạo truyền thống không luôn sẵn sàng.

Tình huống đuổi theo trái bóng 40 mét để đoạt lại quyền kiểm soát trước Brentford là hình ảnh thu nhỏ của con người anh. Một thủ lĩnh bằng hành động, không chỉ bằng con số.

Khả năng không chiến là điểm mạnh của Merino.

Sau 20 trận cho Arsenal mùa này, anh có 5 bàn, 3 kiến tạo. Ở đội tuyển Tây Ban Nha, Merino cũng ghi 6 bàn trong ba đợt tập trung liên tiếp. Tính trên mọi đấu trường, dấu giày vào 30 bàn trong năm 2025 là minh chứng rõ nhất.

Trớ trêu thay, Arsenal từng nghĩ tương lai của Merino có thể mờ dần sau sự xuất hiện của Eberechi Eze và Gyökeres. Nhưng khi Kai Havertz và Gabriel Jesus liên tục chấn thương, Merino lại vươn lên mạnh mẽ hơn cả. Đó là khoảnh khắc bóng đá tạo ra những nghịch lý thú vị: đôi khi nhân vật bất ngờ mới chính là linh hồn của đội bóng.

Một số 9 "lạ"

Nhờ Merino, Arsenal không chỉ giải quyết được bài toán nhân sự. Họ còn tìm ra một “số 9 lạ”, mở ra hướng tấn công mới. Trong đội hình chuyển hóa linh hoạt của Arteta, nơi vai trò không bị bó buộc vào vị trí cổ điển, Merino trở thành mẫu cầu thủ hiện đại: kỹ thuật của một tiền vệ, sự sắc bén của một trung phong và nguồn năng lượng không cạn. Đó chính là thứ bóng đá Arteta muốn xây dựng: luôn chủ động, luôn chiếm ưu thế trong mọi pha bóng.

Không khó hiểu khi HLV người Tây Ban Nha dành lời khen đặc biệt sau trận gặp Brentford: Merino thông minh trong từng pha xử lý, tận dụng thời điểm, đọc tình huống và biết cách tạo khác biệt ngay cả khi không ghi bàn. Arteta thừa nhận ông từng băn khoăn khi Arsenal mua thêm tiền đạo, vì nghĩ rằng sự cạnh tranh sẽ ảnh hưởng đến Merino. Nhưng rốt cuộc, chính thực tế buộc ông nhận ra phải sống với hiện tại và đặt niềm tin vào những người xứng đáng.

Lúc này, Merino không chỉ là giải pháp tình thế. Anh đang trở thành điểm tựa quan trọng của Arsenal và cả tuyển Tây Ban Nha.

Lúc này, Merino không chỉ là giải pháp tình thế. Anh đang trở thành điểm tựa quan trọng của Arsenal và cả tuyển Tây Ban Nha. Nếu tiếp tục giữ được phong độ này, năm 2025 sẽ là cột mốc lớn trong sự nghiệp của anh, và 2026, khi World Cup mở màn, có thể còn rực rỡ hơn. Bởi Merino không nổi bật nhờ hào quang bất chợt, mà bằng hành trình tự chứng minh, từ vai trò kẻ đóng thế đến vị thế của một biểu tượng chiến thuật.

Trong cuộc đua Premier League căng thẳng, Arsenal đang sở hữu một “trung phong bất đắc dĩ” nhưng nguy hiểm bậc nhất. Mikel Merino, bằng sức bật mạnh mẽ và tư duy sắc lạnh, đang bay cao, theo đúng nghĩa đen lẫn bóng, và đưa Arsenal tiến gần hơn đến tham vọng lớn nhất của họ.