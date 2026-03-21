Khi FIFA muốn viết lại luật chơi ở Đông Nam Á

Quyết định phê duyệt triển khai giải đấu FIFA ASEAN Cup của cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới đang tạo ra một bước ngoặt lớn cho khu vực và nhiều câu hỏi.

FIFA vẫn chưa quên món nợ của Malaysia?

Với những ưu đãi về điểm số trên bảng xếp hạng cùng công tác tổ chức chuyên nghiệp, FIFA ASEAN Cup đang tạo áp lực nghẹt thở lên sự tồn tại của ASEAN Cup, sân chơi truyền thống của khu vực. Việc FIFA tung kế hoạch ngay sau khi giành chiến thắng tại CAS khiến nhiều người liên tưởng đến một bước đi mang tính “thanh lý môn hộ”, từng bước chiếm lĩnh ảnh hưởng tại châu Á.

Khai thác “mỏ vàng” Đông Nam Á

Thị trường hơn 600 triệu dân tại Đông Nam Á từ lâu được xem là “mỏ vàng” của bóng đá thế giới. Tại đây, bóng đá không đơn thuần là môn thể thao, mà mang dáng dấp của một tôn giáo. Các sân vận động luôn chật kín khán giả, tỷ suất người xem truyền hình ở mức rất cao, còn văn hóa cổ vũ thì cuồng nhiệt hiếm nơi nào sánh kịp.

Khu vực này liên tục tạo ra nguồn doanh thu khổng lồ từ bản quyền truyền hình, hợp đồng tài trợ và sức mua vật phẩm thể thao. Trước đây, phần lớn “miếng bánh” này nằm trong tay ASEAN Cup. Tuy nhiên, việc FIFA trực tiếp nhúng tay tổ chức FIFA ASEAN Cup cho thấy một chiến lược rõ ràng: thu gom lợi ích thương mại về thẳng trụ sở tại Zurich.

Bằng hệ thống giải thưởng vượt trội, quy chuẩn vận hành đẳng cấp thế giới và sự công nhận chính thức trên bảng xếp hạng, FIFA có đủ công cụ để làm suy yếu sức hút của ASEAN Cup. Chưa dừng lại ở đó, việc sắp xếp lịch thi đấu gần nhau được xem như một nước cờ “sát ván”, đẩy giải đấu truyền thống vào thế bị triệt tiêu.

Khu vực ASEAN sắp có giải đấu mới.

Trong bối cảnh quỹ thời gian hạn hẹp, các liên đoàn quốc gia buộc phải lựa chọn. Và trước những đặc quyền cùng dòng tiền đầu tư khổng lồ, việc họ dần quay lưng với ASEAN Cup gần như là điều khó tránh. Đây có thể xem là một cuộc thôn tính thị trường hoàn hảo, nơi niềm đam mê bóng đá của người Đông Nam Á trở thành cỗ máy in tiền cho tổ chức quyền lực nhất.

Thông điệp răn đe gửi đến AFC

Dư luận có lý do để đặt câu hỏi: vì sao một tổ chức toàn cầu lại can thiệp sâu vào một giải đấu mang tính tiểu vùng? Và tại sao Đông Nam Á được chọn, thay vì những khu vực tiềm năng khác như Đông Á hay Nam Á?

Câu trả lời có thể nằm ở những mâu thuẫn âm ỉ giữa các trung tâm quyền lực bóng đá. Vụ việc Malaysia khởi kiện lên CAS liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch đã tạo ra một làn sóng phản kháng hiếm thấy.

Đáng chú ý, AFC, lẽ ra đóng vai trò trung gian, lại có dấu hiệu ủng hộ động thái này, thể hiện qua phát biểu của Tổng thư ký Windsor Paul John về “50% cơ hội thắng kiện”.

Xét dưới góc độ địa chính trị, trụ sở AFC đặt tại Kuala Lumpur, và người đứng đầu bộ máy điều hành cũng là một người Malaysia. Trong bối cảnh đó, việc FIFA “cắm cờ” bằng FIFA ASEAN Cup ngay tại Đông Nam Á có thể được hiểu như một đòn răn đe trực diện.

Không loại trừ khả năng đây là động thái nhằm làm suy giảm tầm ảnh hưởng của AFC ngay trên “sân nhà”, đồng thời gửi đi thông điệp rõ ràng về quyền lực tối thượng. Khi ASEAN Cup bị bóp nghẹt, đó cũng là lời khẳng định ai mới là người thực sự nắm quyền chi phối.

Một mũi tên trúng nhiều đích, và trong logic quyền lực, đó là lựa chọn mà FIFA khó có lý do để bỏ qua.