Khỉ đuôi lợn xổng chuồng, cắn người ở khu dân cư TP.HCM

Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương đã bắt giữ một con khỉ đuôi lợn sau hai ngày xổng chuồng, gây náo loạn khu dân cư tại phường Bình Tân.

Con khỉ đuôi lợn gây náo loạn khu dân cư. Ảnh: H.T.

Trong suốt thời gian trốn thoát, con khỉ cái nặng 4,5 kg, xổng chuồng từ ngày 21/9, liên tục di chuyển trên mái nhà và tấn công người dân. Ba nạn nhân, gồm bé trai 7 tuổi, bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi, đã bị cắn và được gia đình đưa đi tiêm phòng.

Lực lượng kiểm lâm đã dùng súng chuyên dụng bắn thuốc mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho cả người dân và con vật. Hiện khỉ đã được đưa về trạm cứu hộ.

Khỉ đuôi lợn bị lực lượng kiểm lâm khống chế. Ảnh: H.T.

Đại diện chủ nuôi thừa nhận trách nhiệm, xin lỗi các gia đình và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị, tiêm phòng cho các nạn nhân.

Trước đó, ngày 6/8 vụ việc tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Hưng Hòa khi một con khỉ đuôi lợn nặng 6,5 kg gây náo loạn khu dân cư, vào nhà dân phá phách và có biểu hiện hung dữ. Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương cũng đã dùng súng gây mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân. Con vật hiện được đưa về Hạt Kiểm lâm Củ Chi chăm sóc, thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.