Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Khỉ đuôi lợn xổng chuồng, cắn người ở khu dân cư TP.HCM

  • Thứ tư, 24/9/2025 06:30 (GMT+7)
  • 19 giờ trước

Con khỉ cái nặng 4,5 kg, xổng chuồng từ ngày 21/9, liên tục di chuyển trên mái nhà và tấn công người dân. Ba nạn nhân, gồm bé trai 7 tuổi, bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi.

Ngày 23/9, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM phối hợp chính quyền địa phương đã bắt giữ một con khỉ đuôi lợn sau hai ngày xổng chuồng, gây náo loạn khu dân cư tại phường Bình Tân.

Khi xong chuong can nguoi anh 1

Con khỉ đuôi lợn gây náo loạn khu dân cư. Ảnh: H.T.

Trong suốt thời gian trốn thoát, con khỉ cái nặng 4,5 kg, xổng chuồng từ ngày 21/9, liên tục di chuyển trên mái nhà và tấn công người dân. Ba nạn nhân, gồm bé trai 7 tuổi, bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi, đã bị cắn và được gia đình đưa đi tiêm phòng.

Lực lượng kiểm lâm đã dùng súng chuyên dụng bắn thuốc mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho cả người dân và con vật. Hiện khỉ đã được đưa về trạm cứu hộ.

Khi xong chuong can nguoi anh 2

Khỉ đuôi lợn bị lực lượng kiểm lâm khống chế. Ảnh: H.T.

Đại diện chủ nuôi thừa nhận trách nhiệm, xin lỗi các gia đình và cam kết chi trả toàn bộ chi phí điều trị, tiêm phòng cho các nạn nhân.

Trước đó, ngày 6/8 vụ việc tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Hưng Hòa khi một con khỉ đuôi lợn nặng 6,5 kg gây náo loạn khu dân cư, vào nhà dân phá phách và có biểu hiện hung dữ.

Lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương cũng đã dùng súng gây mê để khống chế, đảm bảo an toàn cho người dân. Con vật hiện được đưa về Hạt Kiểm lâm Củ Chi chăm sóc, thuộc nhóm loài nguy cấp, quý, hiếm cần bảo vệ.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

Dẫn du khách lên Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt

Ngày 9/8, Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn đã xử phạt ông N.V.P. (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) vì tổ chức đưa người vào thu thập mẫu vật mà không được phép của chủ rừng.

09:05 9/8/2025

Nhóm người chặt cây, lấy nguồn thức ăn của khỉ trên bán đảo Sơn Trà

Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà cho biết đã xác định được nhóm người chặt cây chòi mòi để lấy quả- loại quả vốn là nguồn thức ăn chính cho khỉ và voọc ở đây.

20:24 8/8/2025

Vào khu dân cư quậy phá, khỉ bị đàn chó cắn chết

Sau 5 ngày vào khu vực dân cư quậy phá, cắn một người dân bị thương, con khỉ đã bị đàn chó cắn chết.

00:05 18/5/2024

https://tienphong.vn/khi-duoi-lon-xong-chuong-dai-nao-khu-dan-cu-3-nguoi-bi-thuong-post1780740.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Khỉ xổng chuồng cắn người Tp. Hồ Chí Minh Khỉ xổng chuồng TP.HCM Khỉ cắn người TP.HCM Khỉ đuôi lợn Khỉ cắn bé trai Bình Tân TP.HCM

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý