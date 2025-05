'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt' thắng lớn

Tại Baeksang Arts Awards 2025, "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" chiến thắng nhiều hạng mục quan trọng, song IU và Park Bo Gum để lại tiếc nuối khi không được gọi tên.

Tối 5/5 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Baeksang Arts Awards 2025 chính thức diễn ra tại Seoul, Hàn Quốc. Ngoài sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu xứ sở kim chi, hạng mục giải thưởng cũng là chủ đề được nhiều khán giả quan tâm.

Tâm điểm chú ý thuộc về When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) khi được xướng tên tại nhiều hạng mục mảng truyền hình như Phim xuất sắc, Nam phụ xuất sắc, Nữ phụ xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Đáng tiếc, IU và Park Bo Gum không thể nối dài chuỗi chiến thắng. Theo đó, Nam chính xuất sắc thuộc về Joo Ji Hoon còn Nữ chính xuất sắc gọi tên Kim Tae Ri.

Ở hạng mục điện ảnh, tác phẩm Harbin thắng hai giải quan trọng là Phim xuất sắc và Daesang. Trong khi đó, Đạo diễn xuất sắc là Oh Seung Uk, Nam chính xuất sắc gọi tên Jo Jung Suk còn Nữ chính xuất sắc thuộc về Jeon Do Yeon và Kịch bản xuất sắc do Shin Chul, Park Chan Wook.

Khi cuộc đời cho bạn quả quýt chiến thắng nhiều hạng mục tại Baeksang Arts Awards 2025. Ảnh: Nabilla Suryawan.

Thời điểm lên sóng, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt nhanh chóng trở thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ trong tháng 3 vừa qua, đạt top 1 Netflix khi chưa đầy một tuần ra mắt. Do IU và Park Bo Gum đóng chính, bộ phim hấp dẫn người xem khi kể chuyện tình thời ông bà anh xúc động, dung dị và chữa lành. Đan xen quá khứ và hiện tại, song bối cảnh nào cũng lấy đi nước của người xem.

Ngoài ra, Khi cuộc đời cho bạn quả quýt là một thử nghiệm thú vị từ đạo diễn Kim Won Suk. Cụ thể, bộ phim phát sóng 4 tập mỗi tuần, gói gọn trong một tháng. Mục đích hướng đến tâm lý sợ bỏ lỡ - Fear of Missing Out (FOMO), thôi thúc khán giả xem phim ngay khi tập mới ra mắt.

Với kinh phí sản xuất lên tới 60 tỷ won ( 41 triệu USD ), ê-kíp cho thấy sự táo bạo, mạnh tay đầu tư phục dựng bối cảnh, tạo cảm giác hoài niệm chân thực. Song, bộ phim ít nhiều tương đồng với Welcome to Samdal-ri khi hướng đến tôn vinh giá trị văn hóa, quảng bá du lịch cho đảo Jeju.