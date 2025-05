'Ác nữ' Lim Ji Yeon gợi cảm

When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) giúp Park Bo Gum lấy lại sức hút của anh sau nhiều năm. Ngay khi phát hành vào tháng 3, series thu hút lượng khán giả lớn tại Hàn Quốc và nhiều nước trên thế giới. Hàng loạt phân đoạn trong phim được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.