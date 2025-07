Khi B Ray nâng tầm 'người yêu cũ'

Chủ đề người yêu cũ được B Ray khai thác nhiều trong những năm gần đây và luôn giúp anh đạt được thành công lớn. Album mới nhất “Cho Bảo” tiếp tục là ví dụ.

Với khởi đầu là một rapper chuyên về "hệ" dissing, hoạt động thuần underground, B Ray đã có sự chuyển hướng ngoạn mục lên mainstream với loạt ca khúc về rap love đạt nhiều thành công như Ex’s hate me, Thiêu thân, Cao ốc 20. Khác với hình ảnh cực “chiến” khi dissing, B Ray khi rap love sở hữu khả năng storytelling ấn tượng, lyrics rõ lời, và vẫn giữ vững khả năng gieo vần nổi bật.

Tiếp nối những single thành công liên tiếp, B Ray khai thác sâu chủ đề tình yêu, người cũ trong album mới Cho Bảo, tuy nhiên có thêm nhiều sự đầu tư, đổi mới trong mặt phối khí để không tạo sự nhàm chán với khán giả.

Thay đổi trong cách tiếp cận âm nhạc

Với thế mạnh không bàn cãi trong mặt ca từ, không khó hiểu khi từ trước đến nay B Ray đều lựa chọn cách khai thác triệt để yếu tố này trong các sản phẩm âm nhạc rap love của mình, bản phối đa phần đều khá đơn giản không cầu kỳ phức tạp. Khi cần có những âm thanh sôi nổi, tempo nhanh hơn, anh chủ yếu hợp tác với producer quen thuộc Masew.

Tuy nhiên, trong album Cho Bảo, B Ray đã hợp tác với nhiều cái tên mới mẻ. Hipz là người tham gia nhiều nhất với 5 bài (Vùng an toàn, Viết Em bản tình ca, Ghệ mới, Y chang em, Không thuộc về nơi này). Hipz cũng đã từng hợp tác với B Ray trong single Phù hộ cho con phát hành năm 2024. Các producer khác mỗi người tham gia vào một ca khúc trong album như darrys. ở Còn ai ngoài anh với em, ducnn ở Feel at home, Jexxica (JustaTee) ở Selfish Man, Gxxfy ở Are you sad. Ngay cả “bạn thân” Masew cũng chỉ xuất hiện trong 1 ca khúc là The One với phần Intro. Chính điều này đã mang đến sự tươi mới, khác biệt hẳn so với âm nhạc của B Ray trước khi dù cùng khai thác chủ đề tình yêu.

B Ray sử dụng nhiều producer có nghề cho album của mình, trong đó có cả Justatee.

Sự xuất hiện của Hipz trong một nửa số bài trong album đã đã định hình cho phần âm thanh của Cho Bảo. Những chất liệu điện tử của Hipz chủ yếu tạo nên không gian hiện đại, mới mẻ, theo đuổi những trào lưu thịnh hành trên thế giới hiện nay như màu sắc y2k trong Viết em bản tình ca, disco trong Ghệ mới hay Moombahton trong Không thuộc về nơi này. Phong cách của Hipz không quá độc đáo, khác biệt trên thị trường nhưng đảm bảo được sự dễ nghe và cũng phù hợp với chất nhạc của B Ray.

Sự đổi mới thú vị và dễ thấy nhất trong album này nằm ở Selfish Man với sự tham gia của Jexxica (nghệ danh khác của Justatee). Đây là ca khúc có concept độc đáo, thú vị bậc nhất trong album Cho Bảo, bởi vậy bản phối mà Jexxica dành cho B Ray cũng khác biệt so với các track khác. Nó thiên hướng về hiphop old school và và underground nhiều hơn cùng một đoạn điện tử nặng bass về phía cuối, gợi nhắc phần nào về giai đoạn ngông nghênh dưới thế giới ngầm của B Ray.

Các producer khác trong album cũng làm tròn vai trò của mình. Trong khi Masew cũng phần nào phá cách khỏi phương thức sản xuất thông thường của mình để ăn nhập hơn với tổng thể, thì ducnn và Darrys. lại góp sức tạo nên những khoảnh khắc có phần lắng đọng hơn cho album. Các nhà sản xuất đều thuộc dạng có kinh nghiệm tại Vpop nên chất lượng phối khí của Cho Bảo khá ổn, vừa có sự đa dạng nhưng cũng không phá đi mạch rap love của album.

Ca từ vẫn đậm chất B Ray

Mặc dù có sự tham gia của nhiều nhà sản xuất khác nhau, trong đó có người rất nổi bật như Jexxica, thì B Ray vẫn cho thấy khả năng viết lyrics và storytelling của mình có thể vượt lên trên tất cả để đứng ở vị trí trung tâm của album. Sự cải tiến về phối khí không làm che mờ hay chiếm lấy hào quang của những thứ làm nên “chất B Ray”, mà chỉ là xúc tác để nâng tầm các sản phẩm âm nhạc của anh nhiều hơn mà thôi.

Ca khúc ấn tượng nhất của album chắc chắn vẫn phải kể đến Selfish Man, nơi mà B Ray thậm chí đã hóa thân thành nhân vật nữ để đối thoại với chính mình. Nửa đầu bài, ca khúc “lột trần” bản chất của những lời ca than trách người yêu cũ từng khiến B Ray vướng vào những tranh cãi trước đây “Một kẻ trăng hoa xảo trá, đội lốt một kẻ đáng thương”, “Nghe cũng tội nghiệp đó, xém tí nữa con này cũng muốn hận dùm” bằng một chất giọng được chỉnh ở tông cao.

Ở nửa sau bài, khi giọng nam và nữ hòa vào nhau như 2 bản thể bên trong B Ray nhập thành một, và anh tiếp tục phơi bày những góc tối tăm bên trong mình “Mày có thể mua được mọi thứ nhưng vẫn không mua được lòng tin/Nếu mày thua thì mày sẽ chung, nhưng mày vẫn không thể chung tình”. Sự tự thừa nhận, tự chỉ trích chính mình trong Selfish Man cho thấy B Ray vẫn là một người kể chuyện tài ba, có thể hóa thân vào nhiều nhân vật khác nhau, và mỗi một bài hát là một concept khác nhau mà không nhất thiết phải là từ chính trải nghiệm cá nhân của anh.

Khả năng viết lyrics và storytelling của B Ray vẫn ở top đầu Rap Việt hiện tại.

Hay ở những khía cạnh “suy” hơn, B Ray cũng để lại nhiều câu rap hay và đáng nhớ như “Nếu như anh đã không bỏ đi, chỉ để chứng minh là mình đúng/ Không tinh tướng, không nhịn, không nhường, không phình trướng” (Vùng an toàn), “Anh muốn bắt chuyện, nhưng không thể ngỏ lời/ Anh biết vài chuyện, mà không thể ngó lơi/ Nghe nói bến đỗ, em cũng đã có nơi” (Feel Like Home). Anh cho thấy không cần thiết phải là những chủ đề thực sự có chiều sâu, những ca khúc rap love cũng thể hiện rõ skill của rapper nếu như thực sự có năng lực.

Bởi phần phối khí của Cho Bảo có phần trẻ trung, hiện đại, B Ray cũng có những sự thể hiện “mềm” hơn, không quá gay gắt, thậm chí có những ca khúc anh hát khá nhiều như “Viết em bản tình ca”, “Y chang em”. Những khách mời như V# hay Đạt G cũng góp giọng để làm tăng yếu tố “pop” cho album. Những khán giả yêu thích B Ray ở underground có thể không thích sự thay đổi này, nhưng nó lại khá thành công khiến cho album tiến gần hơn tới công chúng, bằng chứng là Vùng An Toàn với đoạn hook do V# thể hiện đã tiến được vào top trending, cũng là ca khúc đang có lượt stream cao nhất.

Khi hoạt động ở mainstream, B Ray không cố gắng khai thác quá nhiều chủ đề. Anh chỉ tập trung vào rap love, triển khai nhiều cách storytelling khác nhau để tiếp cận khán giả. Và ở album Cho Bảo khi B Ray nâng cấp thêm cả phần âm thanh, anh càng lúc càng củng cố vững chắc vị trí của mình không chỉ trong địa hạt rap mà còn cả ở Vpop nói chung.