Khen - chê sách: 10 tác phẩm nhận về nhiều khen ngợi

Cuốn Before the Coffee Gets Cold của Toshikazu Kawaguchi là một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đưa độc giả vào những chuyến du hành thời gian của các vị khách khi ngồi vào chiếc ghế đặc biệt của quán cafe Funiculi Funicula. Ẩn sau những chuyến đi đầy cảm xúc này là một lời nhắc nhở hãy sống tốt đẹp hơn cho hiện tại. Ảnh: Goodread.