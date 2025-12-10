Khánh Hòa lại mưa ngập, Sở Giáo dục ra thông báo khẩn

|
Thôn Khánh Phước tại xã Vĩnh Hải ngập sâu sau trận mưa sáng 10/12. Ảnh: Báo Khánh Hòa.
Ngày 10/12, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa có văn bản gửi các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, sạt lở đất.
Theo đó, sở đề nghị các đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động cho học sinh nghỉ học khi có mưa lũ lớn và tổ chức dạy bù sau. Đồng thời, sở yêu cầu không tổ chức dạy học, các hoạt động giáo dục cho học sinh khi không đảm bảo an toàn.
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được yêu cầu tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên cập nhật thông tin, báo cáo về Sở GD&ĐT để nắm bắt, chỉ đạo kịp thời.
Từ sáng 10/12, địa bàn phường Phan Rang và xã Vĩnh Hải của tỉnh Khánh Hòa xuất hiện mưa lớn kéo dài trong nhiều giờ khiến nhiều khu vực ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường tại phường Phan Rang ngập sâu đến 50 cm, gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân, theo Báo Khánh Hòa.
Trước tình hình này, một số trường học trên địa bàn như THCS Lý Tự Trọng, THCS Trần Phú đã chủ động tổ chức dạy học online nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.
