Khán giả quyên góp tiền thuê nhà cho Lý Á Bằng

Lý Á Bằng liên tục gặp khó khăn tài chính. Bệnh viện do diễn viên này đứng tên pháp lý có nguy cơ đóng cửa vì nợ tiền thuê mặt bằng suốt nhiều năm.

Theo Epochtimes, ngày 16/1, sau khi chứng kiến vụ việc liên quan đến Lý Á Bằng và Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên, cộng đồng mạng đã quyên góp tiền cho nam diễn viên này. Cụ thể, sau khi video livestream ngày 14/1 được đăng tải, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với Lý Á Bằng.

Ngày 16/1, chủ đề “Quyên góp cho Lý Á Bằng” bất ngờ trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Nhiều người tìm đến trang Douyin của nam diễn viên để ủng hộ. Đến sáng cùng ngày, số tiền quyên góp vượt 8,8 triệu NDT và dữ liệu mới nhất cho thấy con số đã trên 10 triệu NDT.

Một số cư dân mạng đặt câu hỏi liệu việc quyên góp có thể giúp bệnh viện trả hết tiền thuê và tránh phải di dời hay không, nhưng phía bệnh viện cũng như Lý Á Bằng chưa đưa ra phản hồi chính thức về khả năng này.

Lý Á Bằng gặp nhiều khó khăn tài chính. Ảnh: Sohu.

Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng đứng tên đại diện pháp lý nợ tiền thuê mặt bằng từ 2022. Sau phiên tòa xét xử lần thứ 2, tòa án đã khởi động thủ tục cưỡng chế vào tháng 11/2024 nhằm buộc bệnh viện di dời. Tuy nhiên, do bệnh viện không thể thanh toán tiền thuê còn thiếu và không bàn giao mặt bằng đúng hạn, quá trình cưỡng chế bị đình trệ.

Phản hồi về vụ việc, phía bệnh viện ra thông cáo cho biết các ca phẫu thuật sứt môi - hở hàm ếch vẫn đang được thực hiện. Hoạt động chuyên môn không bị gián đoạn. Tuy nhiên, việc di dời liên quan đến nhiều thủ tục phức tạp như chuyển giao thiết bị y tế, bố trí bệnh nhân và sắp xếp nhân sự, nên không thể hoàn tất trong thời gian ngắn. Bệnh viện lo ngại việc di dời gấp gáp có thể ảnh hưởng đến quyền lợi điều trị của bệnh nhân.

Thông cáo cũng khẳng định bệnh viện tôn trọng phán quyết của tòa án và không né tránh nghĩa vụ pháp lý, nhưng đề nghị được xem xét một giai đoạn chuyển tiếp hợp lý để đảm bảo việc chăm sóc y tế không bị gián đoạn. Bệnh viện chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho việc hoàn tất di dời.

Ngày 13/1, Lý Á Bằng đăng lại thông cáo của bệnh viện trên mạng xã hội, kèm bình luận: “Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên có thể trở thành dĩ vãng, nhưng chúng tôi sẽ sát cánh bảo vệ đến cùng”.

Tối 14/1, trong một video dài 31 phút, Lý Á Bằng thừa nhận bệnh viện đang nợ hơn 26 triệu NDT tiền thuê nhà và đã nhận các văn bản pháp lý liên quan. Anh cho biết cơ sở hiện tại được thuê từ 2009 và khai trương năm 2012. Khi hợp đồng 10 năm hết hạn vào 2019, chủ nhà yêu cầu tăng gấp đôi tiền thuê. Theo anh, việc di dời một bệnh viện không đơn giản, trong khi chi phí mặt bằng ngày càng cao.

Lý Á Bằng cho biết trong 10 năm qua, bệnh viện đã thực hiện khoảng 11.000 ca phẫu thuật sứt môi - hở hàm ếch, trong đó 7.000 ca được miễn phí hoàn toàn cho trẻ em. Anh nói thêm trong 5 năm qua, bản thân đã chi trả khoảng 25 triệu NDT tiền thuê, còn 26 triệu NDT nợ đọng chủ yếu đến từ phần tăng giá sau này.

Anh cũng thừa nhận về mặt pháp lý, bệnh viện thực sự đang nợ tiền thuê. Trong những năm gần đây, anh liên tục vướng tin đồn về khó khăn tài chính. Dù chấp nhận khả năng bệnh viện phải đóng cửa, anh nhấn mạnh sẽ hoàn thành các ca phẫu thuật còn dang dở.

Lý Á Bằng từng kết hôn với ca sĩ Vương Phi năm 2005. Con gái của họ sinh năm 2006 và được xác nhận mắc dị tật sứt môi - hở hàm ếch bẩm sinh. Gia đình đã đưa con sang Mỹ điều trị trước khi thành lập quỹ nhằm hỗ trợ các trẻ em cùng hoàn cảnh.

Tháng 6/2012, Lý Á Bằng cùng Vương Phi và một số đồng sáng lập khác thành lập Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Đây được giới thiệu là bệnh viện nhi tư nhân phi lợi nhuận đầu tiên tại Trung Quốc chuyên điều trị sứt môi - hở hàm ếch và một số dị tật bẩm sinh khác. Vốn điều lệ ban đầu khoảng 10 triệu NDT.

Tuy nhiên, mô hình phi lợi nhuận khiến bệnh viện gặp áp lực tài chính lớn do chi phí vận hành cao, khả năng chi trả của bệnh nhân hạn chế và khó khăn tài chính cá nhân của Lý Á Bằng. Tháng 8/2025, bệnh viện bị đưa vào danh sách đối tượng thi hành án, làm dấy lên tranh luận về tính bền vững của mô hình từ thiện y tế.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lý Á Bằng thừa nhận anh không có thu nhập ổn định trong khoảng 6 năm và phải dựa vào tiền tiết kiệm cùng khoản vay để trang trải cuộc sống. Anh từng nói đùa rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn với Vương Phi.