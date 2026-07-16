Khám phá xưởng thực hành kỹ thuật ôtô hơn 600 m2

Tại đây, sinh viên được tiếp cận với các mô hình cắt bổ động cơ phun xăng trực tiếp và động cơ diesel - những công nghệ đang được nhiều hãng xe lớn trên thế giới ưa chuộng.

Quá trình này giúp người học dễ dàng tìm hiểu kết cấu, thực hành tháo lắp động cơ, đo kiểm, chẩn đoán lỗi, cũng như thực hiện các công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng các loại động cơ trên ôtô.