Khám phá xưởng thực hành kỹ thuật ôtô hơn 600 m2

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Bên trong xưởng thực hành kỹ thuật ôtô rộng hơn 600 m2 của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), tiếng dụng cụ cơ khí va vào kim loại, tiếng rít nhẹ từ các mô hình thử nghiệm xe tự hành hòa cùng tiếng thảo luận rôm rả của sinh viên ngành Kỹ thuật ôtô.
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Không gian này đặt tại khu nghiên cứu và triển khai công nghệ Cổ Nhuế (Hà Nội). Với thời lượng thực hành chiếm 30-50% chương trình đào tạo, sinh viên thường xuyên làm việc với các mô hình động cơ, hệ thống điện, cảm biến và xe thực tế tại xưởng ngay từ những năm đầu đại học.
Tại đây, sinh viên được tiếp cận với các mô hình cắt bổ động cơ phun xăng trực tiếp và động cơ diesel - những công nghệ đang được nhiều hãng xe lớn trên thế giới ưa chuộng.
Quá trình này giúp người học dễ dàng tìm hiểu kết cấu, thực hành tháo lắp động cơ, đo kiểm, chẩn đoán lỗi, cũng như thực hiện các công việc liên quan đến sửa chữa, bảo dưỡng các loại động cơ trên ôtô.
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Không chỉ mô hình cắt bổ, để tăng cường trải nghiệm thực hành, USTH đầu tư riêng một xe Hyundai Santa Fe làm giáo cụ. Đây là phiên bản được đặt hàng riêng từ nhà sản xuất, giá cao hơn so với những dòng xe thương mại thông thường ngoài thị trường.
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Sinh viên sẽ thao tác trên xe thực tế, từ kiểm tra, tháo lắp, đo đạc đến chẩn đoán lỗi bằng các thiết bị hiện đại như Autel. Sau đó, sinh viên thực hành bảo dưỡng sửa chữa với các bộ thiết bị garage nhập khẩu từ các thương hiệu nổi tiếng như Twin Busch (Đức), Yato (Ba Lan) và Capelec (Pháp). Qua đó, người học tiếp cận các công nghệ và quy trình đang được sử dụng thực tế trong ngành công nghiệp ôtô.
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Nếu khu vực bên ngoài dành riêng cho việc thực hành bảo dưỡng, sửa chữa cơ khí thì khu vực bên trong là phòng thí nghiệm kín, trang bị đầy đủ thiết bị điện tử, hệ thống điện ôtô, xe điện và xe tự hành.
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TS Lê Huệ Tài Minh, giảng viên tại Khoa Công nghệ và Kỹ thuật, cho biết các bảng mô phỏng trong phòng lab được thiết kế để bóc tách chuyên sâu các hệ thống cốt lõi trên ôtô. Nổi bật trong số đó là bảng tổng hợp cảm biến, bao gồm cảm biến vị trí bàn đạp ga, cảm biến vị trí bướm ga và cảm biến lưu lượng khí nạp. Thiết bị này cho phép sinh viên đo đạc chính xác đường truyền tín hiệu và hiểu rõ cách các hệ thống thông minh trên xe "giao tiếp" với nhau.
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Bên cạnh đó, xưởng còn trang bị bảng mô phỏng hệ thống đánh lửa, giúp người học có cái nhìn toàn diện về sự phát triển công nghệ qua các thời kỳ, từ hệ thống sử dụng tiếp điểm truyền thống, phần tử Hall, cho đến các hệ thống đánh lửa không có bộ chia điện hiện đại.
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Để bắt kịp xu hướng xe tự hành đang bùng nổ trên toàn cầu, phòng lab được trang bị một sa hình riêng biệt phục vụ cho việc lập trình nhúng. Tại đây, sinh viên trực tiếp thiết kế các thuật toán điều khiển cho mô hình xe tự hành và tối ưu hóa hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS).
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Bên cạnh công nghệ tự hành, phân khu xe điện cũng được đầu tư bài bản với mô hình bóc tách hoàn chỉnh từ dòng xe Nissan Leaf. Thiết bị này giữ nguyên 100% hệ thống truyền động, pin và các linh kiện điện tử nguyên bản của xe thực tế, chỉ tháo bỏ phần vỏ và lốp xe. Cấu trúc trực quan này giúp sinh viên dễ dàng nghiên cứu, đo đạc dòng điện và nắm vững nguyên lý vận hành cốt lõi của phương tiện xanh.
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TS Lê Huệ Tài Minh cho biết các thiết bị tại xưởng thực hành kỹ thuật ôtô đều mới so với mặt bằng chung. Sinh viên của trường được thực hành liên tục, song song với học lý thuyết. Lợi thế này kết hợp cùng chương trình đào tạo chuyên môn bằng tiếng Anh giúp sinh viên USTH sở hữu năng lực cạnh tranh vượt trội khi bước vào thị trường lao động. Nhiều sinh viên sau khi ra trường đã nhanh chóng được các doanh nghiệp, hãng xe lớn tuyển dụng và đánh giá cao nhờ tư duy thực chiến mạnh mẽ, cùng khả năng làm việc tốt trong môi trường quốc tế.
Bạn đang cảm thấy mình đã quá tuổi để học?Được học - câu chuyện về cô gái 17 mới được đến trường lần đầu và đã trở thành tiến sĩ ngành Sử học về sau - hơn cả một câu chuyện truyền cảm hứng về học tập. Đó là hành trình đi tìm bản ngã của Tara Westover, khi cô đánh mất gia đình mình với những lời cáo buộc nghiệt ngã. Đó là sự trưởng thành về nhận thức trước một thế giới rộng lớn hơn gấp nhiều lần những gì cô được nhồi nhét trước kia. Đó là một hành trình giáo dục mà không phải ai cũng sẽ dễ dàng hoàn thành được. Độc giả có thể tìm hiểu thêm về Được học tại đây.