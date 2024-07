Khám phá 'đế chế sách' của Reese Witherspoon

Reese Witherspoon - ngôi sao từng đoạt giải Oscar - hiện tập trung vào việc xây dựng một câu lạc bộ sách cho chính cô và những người yêu sách.

Khi sự nghiệp diễn xuất chững lại, Reese Witherspoon - ngôi sao từng đoạt giải Oscar tập trung vào việc xây dựng một câu lạc bộ sách cho chính cô và những người yêu sách. Và chính tình yêu với sách đã giúp Reese Witherspoon trở lại với phim ảnh và tỏa sáng trong vai trò mới: nhà sản xuất.

"Cái khó ló cái khôn"

Lớn lên ở Nashville, Witherspoon sớm thừa hưởng niềm say mê đặc biệt với sách từ bà của mình, một giáo viên dạy lớp Một. Và khi sự nghiệp diễn xuất của Witherspoon bắt đầu chững lại vào những năm 2010 và nhận thấy mình ngày càng bị đẩy vào phân khúc những phim hài lãng mạn hạng trung, cô đã tập trung vào sở thích viết sách và đọc sách.

Sự hồi sinh trong sự nghiệp của Reese Witherspoon bắt nguồn từ sở thích đọc sách. Cô tìm những cuốn sách về phụ nữ mà khán giả sẽ thích và phản hồi, sau đó chuyển thể thành kịch bản phim. Witherspoon đã sản xuất bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Gone Girl năm 2014. Cùng năm, Witherspoon sản xuất và đóng vai chính trong Wild, dựa trên hồi ký của Cheryl Strayed. Vai diễn này đã mang về cho cô đề cử Oscar thứ hai cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Khi Witherspoon tham gia Instagram, cô bắt đầu đăng bài chia sẻ suy nghĩ về những cuốn sách mà mình đã đọc. Các tác giả cảm thấy thích thú những bài viết của cô và có một lượng lớn độc giả nhờ đọc review mà cũng mua theo. Witherspoon đã nói về sách trên tài khoản Instagram cá nhân trong nhiều năm và Câu lạc bộ sách Reese của cô đã tồn tại không chính thức kể từ năm 2015.

Vào tháng 6/2017, công ty sản xuất của Witherspoon đã tiếp quản hoạt động hàng ngày của Câu lạc bộ và xây dựng một lịch trình khuyến mãi, phỏng vấn và quà tặng đáng tin cậy hàng tháng. Vậy là Câu lạc bộ sách của Reese chính thức được thành lập, trở thành một phần trong công ty mới của cô - Hello Sunshine. Slogan (khẩu hiệu) của Hello Sunshine là "Thay đổi câu chuyện dành cho phụ nữ", với phương châm hoạt động đậm màu bình đẳng giới: "Làm sáng tỏ vị thế hiện tại của phụ nữ và giúp họ vạch ra con đường mới phía trước".

Lấy phụ nữ làm nhân vật trọng tâm

Một điều đặc biệt là, từ khi thành lập đến nay, Câu lạc bộ sách của Reese chỉ lựa chọn những cuốn sách có phụ nữ làm nhân vật trọng tâm, tác giả đều là nữ giới. Witherspoon và nhóm của cô không phản đối việc chọn một cuốn sách do một tác giả nam viết, miễn là câu chuyện lấy nhân vật nữ làm trung tâm. Harden cho biết, Câu lạc bộ sách cũng cố gắng làm nổi bật các tác phẩm của phụ nữ da màu và các nhà văn quốc tế chưa nổi tiếng ở tiểu bang.

Những cuốn sách và tác giả được Câu lạc bộ sách của Reese lựa chọn, nhờ vậy, sẽ được biết đến rộng rãi hơn với lượng tiêu thụ sách cao hơn. Ví dụ như cuốn Erotic Stories for Punjabi Widows (Những câu chuyện tình dành cho góa phụ ở Punjab) của Balli Kaur Jaswal, tác phẩm được lựa chọn cho tháng 3/2018. Reese đánh giá đó là một tác giả xuất sắc, nhưng chỉ có một vài cuốn sách của cô được xuất bản ở Mỹ. "Hầu hết độc giả trong câu lạc bộ sách của chúng tôi đều nói: Ôi chúa ơi, tôi thích cuốn sách này, tôi muốn đọc những cuốn sách khác của cô ấy. Thực ra, trước khi Câu lạc bộ của Reese chọn tác giả này, độc giả chưa hề nghe nói đến cô ấy." - Reese chia sẻ.

Nhìn vào danh sách đầy đủ các tuyển tập của Câu lạc bộ sách của Reese có thể thấy một điểm: các tuyển tập của Witherspoon luôn có sức hấp dẫn rộng rãi và chúng có xu hướng đi theo ranh giới giữa văn học và thương mại. Chúng là loại sách được viết hay nhưng không quá bí truyền, thú vị để đọc nhưng không "xàm" đến mức bạn có thể cảm thấy tội lỗi khi dành thời gian cho chúng. Các nhà xuất bản thậm chí còn có xu hướng coi những cuốn sách này được viết cho những độc giả thông minh và bận rộn, những người muốn nói về một cuốn sách hay ngay trên bàn ăn và không muốn việc đọc của họ mang lại cảm giác khó chịu. Với họ, đọc sách là niềm đam mê chứ không phải một thú vui để giết thời gian.

Những cuốn sách trong câu lạc bộ sách của cô ấy luôn nằm trong danh sách bán chạy nhất trong nhiều tuần, nhiều tháng. Theo Circana Bookscan, vào năm 2023, doanh số bán sách in do Câu lạc bộ tuyển chọn đã vượt xa doanh số của Câu lạc bộ sách của Oprah và Đọc cùng Jenna, với tổng số bản in được bán ra là 2,3 triệu bản.

Sau khi Witherspoon chọn sách, chương trình khuyến mãi sẽ được tiến hành. Nữ diễn viên thông báo lựa chọn của chính mình mỗi tháng thông qua Instagram Stories trên tài khoản cá nhân vào tuần đầu tiên hàng tháng. Sau đó, tài khoản Instagram chính thức của câu lạc bộ sách sẽ nhận khoản phí này, cũng như bản tin chính thức của câu lạc bộ sách. Có các cuộc phỏng vấn tác giả, các bài tiểu luận và quà tặng độc quyền, đồng thời độc giả được mời chia sẻ suy nghĩ của họ về cuốn sách trên Instagram của chính họ.

Câu lạc bộ Sách của Reese vẫn còn non trẻ nên nhiều người tỏ ra nghi ngại: liệu câu lạc bộ có phải là một công cụ tiếp thị cho các dự án phim và truyền hình hơn là một biểu hiện thực sự của tình yêu dành cho sách? Họ có lý do để nghi ngại điều này bởi trên Instagram chính thức của Câu lạc bộ sách tràn ngập các ảnh phim, trong đó các nhân vật mà Witherspoon thủ vai: Annette của phim Cruel Intentions đang đọc sách ở Central Park; Cecily trong phim The Importance of Being Earnest đang đọc một cuốn sách nhỏ. Đó là bởi vì Reese Witherspoon hầu như luôn đóng vai những người phụ nữ ham mê sách vở.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì trong lĩnh vực xuất bản, những người tạo ra sở thích như Reese Witherspoon và Oprah Winfrey và là điều cần thiết, đối với cả nhà xuất bản và độc giả. Không chỉ khuyến khích sự phát triển trở lại của văn hóa đọc trong công chúng, những người phụ nữ có ảnh hưởng với công chúng và đầy đam mê với sách này còn góp công không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển của ngành xuất bản.