Khám phá 2 vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm đấu tranh, làm sạch địa bàn, Công an xã Nhuận Đức (TP.HCM) đã điều tra, triệt phá 2 vụ mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 21h20 ngày 26/5, qua kiểm tra hành chính tại căn nhà số 136 đường 490, ấp 2, Công an xã Nhuận Đức phát hiện đối tượng Phan Thanh Hòa (33 tuổi, ngụ ấp 2, xã Nhuận Đức) có biểu hiện nghi vấn sử dụng chất cấm. Ngay lập tức, đối tượng được mời về trụ sở làm việc. Phối hợp cùng Trạm y tế xã tiến hành test nhanh, kết quả cho thấy Hòa dương tính với chất ma túy.

Qua đấu tranh khai thác nhanh, bước đầu Hòa thừa nhận hành vi và khai ra đồng bọn. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, Công an xã Nhuận Đức đã nhanh chóng truy xét, triệu tập thêm 3 đối tượng liên quan gồm: Phan Thành Triều Duy (32 tuổi, ngụ xã Phú Hòa Đông), Nguyễn Việt Hưng (41 tuổi, ngụ xã Củ Chi), Trịnh Xuân Tráng (31 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, hiện trú tại xã Củ Chi).

Các đối tượng mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an xã Nhuận Đức phát hiện, bắt giữ.

Kết quả kiểm tra y tế cho thấy tất cả 3 đối tượng trên đều dương tính với chất ma túy. Tại cơ quan Công an, đối tượng Duy bước đầu đã thừa nhận hành vi bán ma túy cho Hưng và Tráng. Hiện Công an xã tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiếp theo, khoảng 14h ngày 27/5, tại một căn nhà trên đường Tỉnh lộ 2 (ấp Xóm Mới B, xã Nhuận Đức), lực lượng Công an xã tiến hành kiểm tra hành chính thì phát hiện đối tượng Tăng Trọng Trí (41 tuổi) có biểu hiện nghi vấn. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng dương tính với chất ma túy (methamphetamine).

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Trí thừa nhận trước đó vào ngày 24/5, Trí cùng các đối tượng Đào Vũ Hão (33 tuổi) và Nguyễn Hoài Phúc (36 tuổi) đã cùng góp tiền để mua ma túy đá và tổ chức sử dụng tập thể tại một phòng trọ trên đường Bùi Thị He (xã Tân An Hội). Ngay lập tức, Công an xã Nhuận Đức đã mời các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi góp tiền, chuẩn bị dụng cụ để cùng nhau "bay lắc".

Tiếp tục mở rộng điều tra, khoảng 20h30 cùng ngày, Công an xã Nhuận Đức tiến hành kiểm tra căn nhà số 450C đường Tỉnh lộ 2 (ấp Gia Bẹ, xã Nhuận Đức). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện và đưa về trụ sở 7 đối tượng đang có biểu hiện phê ma túy. Qua test nhanh, có 6 đối tượng dương tính với methamphetamine gồm: Nguyễn Bùi Thị Hải Tiên (29 tuổi, chủ nhà), Chu Trọng Vinh (25 tuổi), Nguyễn Nho Quyền (32 tuổi), Tô Văn Long (26 tuổi), Trương Đức Lộc (41 tuổi) và Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Bùi Thị Hải Tiên là đối tượng cầm đầu tụ điểm này. Tiên tàng trữ ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời cho nhiều con nghiện (trong đó có Đào Vũ Hão, Nguyễn Thanh Hải...) và cung cấp địa điểm, dụng cụ để các đối tượng khác đến sử dụng ma túy. Chu Trọng Vinh và Nguyễn Nho Quyền đóng vai trò đồng phạm, giúp sức tích cực cho Tiên trong việc cung cấp ma túy và bán ma túy cho các "con nghiện".

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, cơ quan Công an đã thu giữ nhiều gói nylon chứa tinh thể không màu (methamphetamine), cân điện tử và nhiều bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy.

Hiện nay, Công an xã Nhuận Đức đã phối hợp thực hiện các thủ tục giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với 6 đối tượng gồm: Nguyễn Bùi Thị Hải Tiên, Chu Trọng Vinh, Nguyễn Nho Quyền, Đào Vũ Hão, Nguyễn Hoài Phúc và Tăng Trọng Trí để điều tra về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ngoài ra, Công an xã đã tiến hành lập hồ sơ đưa 10 đối tượng vào cơ sở cai nghiện theo quy định.