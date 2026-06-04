Xử lý cơ sở sản xuất giò chả, sử dụng hàn the

Lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình phát hiện gần 100 kg hàn the đang được tích trữ tại cơ sở cùng 154 kg giò, chả đang được sản xuất nghi có chứa chất hàn the.

Công an xã Bình Giang (tỉnh Ninh Bình) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, Đội Quản lý thị trường số 10 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và Chi cục An toàn thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất giò, chả Bảng An trên địa bàn do ông Nguyễn Văn Bảng làm chủ.

Lực lượng chức năng phát hiện cơ sở giò, chả Bảng An trên địa bàn xã Bình Giang,tỉnh Ninh Bình sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gần 100 kg hàn the đang được tích trữ tại cơ sở cùng 154 kg giò, chả đang được sản xuất nghi có có chứa chất hàn the (tên khoa học là Natri tetraborat). Đây là chất không nằm trong danh mục phụ gia thực phẩm được phép sử dụng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định số lượng 154 kg giò, chả được cơ sở sản xuất có tổng trị giá hơn 18 triệu đồng. Trong quá trình chế biến, ông Nguyễn Văn Bảng đã sử dụng hàn the trộn trực tiếp vào sản phẩm nhằm làm tăng độ giòn, dai, kéo dài thời gian bảo quản và giảm chi phí sản xuất.

Hành vi sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Hiện vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.