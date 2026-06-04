Triệt phá đường dây đá gà trực tuyến hơn 80 tỷ đồng trong chòi lá

Các đối tượng thiết lập đường dây cá độ bằng hình thức đá gà trực tuyến trên mạng xã hội trong một chòi lá với quy mô lớn, số tiền cá độ ước tính hơn 80 tỷ đồng.

Ngày 4/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng Lê Văn Ngộ (SN 1986, ngụ xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh), Bùi Ngọc Huyên (SN 1983, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), Dương Thị Ánh Hồng (SN 1991, quê Tây Ninh) để điều tra xử lý về hành vi "tổ chức đánh bạc". Ngoài ra, Phòng Cảnh sát hình sự còn tạm giữ một đối tượng để điều tra về hành vi "đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà thắng thua bằng tiền thông qua mạng internet với quy mô lớn, hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò cụ thể giữa các đối tượng tham gia.

Các đối tượng thời điểm bị bắt quả tang.

Nhận thấy đây là tụ điểm cờ bạc có tính chất phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT địa phương, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh triệt xóa.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Phòng CSCĐ, Công an xã Đức Lập bất ngờ kiểm tra căn chòi lá của Lê Văn Ngộ tại ấp Rừng Sến, xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, các tổ công tác bắt quả tang 7 đối tượng đang tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá cược các trận đá gà trực tuyến được phát trên mạng Internet. Các đối tượng sử dụng thiết bị điện tử kết nối Internet để theo dõi trực tiếp các trận đá gà, sau đó nhận cược và tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cược thắng thua bằng tiền.

Qua khám xét và kiểm tra tại hiện trường, Phòng Cảnh sát hình sự thu giữ nhiều tang vật, phương tiện phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc gồm: 1 laptop; 1 tivi hiệu Darling, modem wifi,... cùng nhiều sổ sách ghi số tiền cá cược và các trận đá gà. Tại hiện trường lực lượng chức năng còn thu giữ gần 61 triệu đồng tiền cá độ các trận gà trực tuyến.

Theo kết quả điều tra bước đầu, từ ngày 1/5 đến 31/5, tổng số tiền đặt cược của các đối tượng là 80 tỷ đồng .

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.