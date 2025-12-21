Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

'Khai tử' dự án nhà máy tuyển quặng sắt 500.000 tấn/năm

  • Chủ nhật, 21/12/2025 09:14 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản số 10102/UBND-KT1 đồng ý chủ trương chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt công suất 500.000 tấn/năm tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) của Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang như đề xuất của Sở Tài chính.

Theo đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Tài chính, các đơn vị, địa phương phối hợp soát xét chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về nội dung, số liệu kiểm tra, báo cáo, đề xuất, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, các quy định của pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, thuế và các quy định pháp luật có liên quan.

quang sat anh 1

Dự án bỏ hoang, thành đống phế thải.

Nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đóng tại xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) được đầu tư xây dựng năm 2008 trên diện tích 192.318 m2 với tổng mức đầu tư 158 tỷ đồng và đưa vào hoạt động tháng 5/2009 với mục tiêu đón đầu nguồn nguyên liệu cung cấp cho nhà máy Vạn Lợi tại Vũng Áng.

Theo thiết kế ban đầu, khi hoạt động chính thức, nhà máy này sẽ có công suất 500.000 tấn quặng sắt/năm, đồng thời giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh.

quang sat anh 2

Chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy tuyển quặng sắt 500.000 tấn/năm.

Kỳ vọng là vậy, nhưng từ năm 2010, dự án nhà máy Vạn Lợi bị “chết yểu” vì thiếu vốn, khiến nguyên liệu mà nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang sản xuất ra không thể tiêu thụ. Hoạt động cầm chừng đến năm 2012 thì chính thức ngừng hoạt động. Sau hơn 10 năm không hoạt động, nhiều diện tích đất của người dân “nhường” cho dự án cũng bỏ hoang gây lãng phí.

Cơn 'đau đầu' của Trung Quốc

Khoản thặng dự thương mại vượt 1.000 tỷ USD có thể là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đang gặp phải nhiều vấn đề.

1 giờ trước

Chính thức khai trương Trung tâm Tài chính Quốc tế hôm nay

Trung tâm Tài chính Quốc tế được kỳ vọng đưa Việt Nam thành điểm đến của dòng vốn toàn cầu, nhưng muốn vận hành hiệu quả cần đồng bộ hạ tầng, thể chế và cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.

2 giờ trước

VinSpeed mở đợt tuyển dụng quy mô lớn

VinSpeed đang triển khai chiến dịch tuyển dụng nhiều vị trí chuyên môn, từ kỹ thuật, quản lý dự án đến tài chính - pháp lý, nhằm phục vụ các dự án đường sắt cao tốc quy mô lớn.

4 giờ trước

https://tienphong.vn/khai-tu-du-an-nha-may-tuyen-quang-sat-500000-tannam-post1806438.tpo

Theo Hoài Nam/Tiền Phong

quặng sắt Hà Tĩnh nhà máy khai tử hà tĩnh

    Đọc tiếp

    Viet Nam chinh thuc co Trung tam tai chinh quoc te hinh anh

    Việt Nam chính thức có Trung tâm tài chính quốc tế

    44 phút trước 09:33 21/12/2025

    0

    Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố. Trong đó, Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý