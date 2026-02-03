Khai mạc Phiên họp thứ 54 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cuối cùng trước Tết Nguyên đán 2026, bàn về dự án điện hạt nhân, luật thủ đô và chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Sáng 3/2, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành Phiên họp thứ 54.

Chủ trì và phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết đây là phiên họp cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, diễn ra trong không khí hân hoan cả nước chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đặc biệt là vào đúng ngày kỷ niệm trọng đại - 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026).

Theo Chủ tịch Quốc hội, Phiên họp thứ 54 diễn ra trong 0,5 ngày.

Với tinh thần ngắn gọn, trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, chất lượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành các nội dung: Xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; xem xét Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026; nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi); xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tuy số lượng nội dung tiến hành tại Phiên họp không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, thực hiện theo tinh thần các nghị quyết của Bộ Chính trị và của Quốc hội để phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới, đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI sắp tới.

Đối với một số dự án luật, pháp lệnh dự kiến trình tại Phiên họp tháng 2 này nhưng cơ quan trình chưa kịp hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến tại Phiên họp tháng 3 tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra khẩn trương phối hợp chặt chẽ, tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, bảo đảm tiến độ, chất lượng hồ sơ; tuyệt đối không để dồn việc sang Phiên họp tháng 4.

Các dự án luật trình tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thì cần hoàn thiện hồ sơ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chậm nhất vào phiên họp tháng 3/2026, sau đó mới kịp hoàn thiện và bảo đảm thực hiện đúng quy định về thời gian gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thời gian qua, do yêu cầu về tiến độ xây dựng và ban hành luật, có một số đạo luật sau khi ban hành đã bộc lộ những điểm chưa thực sự đầy đủ, trong quá trình triển khai có thể phát sinh một số vướng mắc nhất định. Do vậy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành liên quan tiến hành rà soát ngay, hệ thống hóa và xử lý ngay trong các nghị định quy định chi tiết, thông tư hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính liên thông, hạn chế các điểm nghẽn có thể gây ách tắc khi vận hành; tránh tuyệt đối phát sinh thủ tục không cần thiết, qua đó đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể; khắc phục bằng được tình trạng "tổ chức thực hiện là khâu yếu."

Mỗi cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, chất lượng từng nhiệm vụ được giao; bảo đảm các chương trình, kế hoạch của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả ngay từ tháng đầu, quý đầu, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

"Các đồng chí thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bám sát yêu cầu thực tiễn, cho ý kiến trọng tâm, thể hiện rõ quan điểm những nội dung đã rõ thì quyết, những nội dung chưa "chín" thì tiếp tục hoàn thiện; bảo đảm các nội dung được quyết định đúng thẩm quyền, khả thi cao và đáp ứng yêu cầu thực tiễn," Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Ngay sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về nội dung theo chương trình của Phiên họp.