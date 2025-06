Khai mạc Giải bóng đá Press Cup 2025 lần thứ 9

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Hồ Minh Chiến, Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết năm 2025 là dấu mốc đặc biệt khi báo chí Việt Nam kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Trong bối cảnh ấy, Press Cup không chỉ là một giải đấu thể thao phong trào mà còn là một sự kiện văn hóa giàu ý nghĩa, nơi những người làm báo trên cả nước được gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết, chia sẻ và lan tỏa tinh thần nghề nghiệp.

Theo nhà báo Hồ Minh Chiến, đây cũng là lần đầu tiên Press Cup được tổ chức tại Bắc Ninh, vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, nơi "một làn nắng cũng mang điệu dân ca", hy vọng sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị, bổ ích cho những người làm báo. Qua đó, cùng nhau lan tỏa thương hiệu của vùng đất Kinh Bắc.

Tham dự vòng chung kết Press Cup lần thứ 9 năm 2025 bao gồm 8 đội bóng đại diện cho các cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Báo Nhà báo và Công luận, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Báo Nông nghiệp và Môi trường, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Liên quân Báo Pháp luật TP.HCM - Znews.

Các đội bóng sẽ chia thành 2 bảng, mỗi bảng 4 đội đá vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội nhất nhì vào đá bán kết. Với thể thức thi đấu này sẽ tạo nên sự ganh đua hấp dẫn ngay từ vòng đấu bảng, đòi hỏi các đội bóng phải có sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng hơn.

"Vòng chung kết Press Cup năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày: 5, 6 và 7/6 tại sân vận động thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Một điểm nhấn đáng chú ý của mùa giải năm nay: Đội vô địch Press Cup 2025 sẽ được thi đấu Siêu cúp Báo chí quốc tế Việt Nam - Thái Lan với đội bóng đại diện của Liên đoàn Báo chí Thái Lan, diễn ra vào chiều 8/6 tại SVĐ TP.Từ Sơn.

"Chúng tôi hy vọng, năm nay sẽ tiếp tục được chứng kiến nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhiều trận đấu kịch tính, đặc biệt góp phần đưa hình ảnh báo chí Việt Nam ra khu vực, thông qua giao lưu thể thao quốc tế", nhà báo Hồ Minh Chiến chia sẻ.

